III liga: Widzew II Łódź 0-5 Legia II Warszawa
W meczu 16. kolejki III ligi Legia II Warszawa ograła na wyjeździe Widzew II Łódź 5-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 21 listopada o godz. 18 z Lechią Tomaszów Mazowiecki.
III liga: Widzew II Łódź 0-5 (0-1) Legia II Warszawa
0-1 - 20' Cyprian Pchełka
0-2 - 76' Adam Ryczkowski
0-3 - 87' Igor Skrobała
0-4 - 90+2' Igor Skrobała
0-5 - 90+6' Przemysław Mizera
Legia II (skład wyjściowy): 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
