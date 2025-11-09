fot. Kazik Koper
Rezerwy

III liga: Widzew II Łódź 0-5 Legia II Warszawa

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 16. kolejki III ligi Legia II Warszawa ograła na wyjeździe  Widzew II Łódź 5-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 21 listopada o godz. 18 z Lechią Tomaszów Mazowiecki.



 


III liga: Widzew II Łódź 0-5 (0-1) Legia II Warszawa

0-1 - 20' Cyprian Pchełka

0-2 - 76' Adam Ryczkowski 

0-3 - 87' Igor Skrobała

0-4 - 90+2' Igor Skrobała

0-5 - 90+6' Przemysław Mizera


Legia II (skład wyjściowy):  1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




Komentarze (4)

Denton - 35 minut temu, *.play.pl

i tak się gra , panowie za tydzień Znicz Piska - najgorsza ekipa w Lidze

Legia - 53 minuty temu, *.31.17

Piątka do zera Legia trafiła frajera💪🇵🇱

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl

🙂

w9 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Tak jest, brawo! I dlatego żadnych Chodyn i Rajoviciów broń Boże nie podrzucać do rezerw.

