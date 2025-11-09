III liga: Widzew II Łódź 0-5 Legia II Warszawa

W meczu 16. kolejki III ligi Legia II Warszawa ograła na wyjeździe Widzew II Łódź 5-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 21 listopada o godz. 18 z Lechią Tomaszów Mazowiecki.

Denton - 35 minut temu, *.play.pl i tak się gra , panowie za tydzień Znicz Piska - najgorsza ekipa w Lidze odpowiedz

Legia - 53 minuty temu, *.31.17 Piątka do zera Legia trafiła frajera💪🇵🇱 odpowiedz

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl 🙂 odpowiedz

w9 - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Tak jest, brawo! I dlatego żadnych Chodyn i Rajoviciów broń Boże nie podrzucać do rezerw. odpowiedz

