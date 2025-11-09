Zastal Zielona Góra 71-88 Legia Warszawa. Wciąż niepokonani!
W meczu 7. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z Zastalem Zielona Góra 88-71. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 14 listopada o godz. 20:15 ze Śląskiem Wrocław.
PLK: Zastal Zielona Góra 71-88 Legia Warszawa
Kwarty: 17-21, 11-21, 22-28, 21-18
Zastal Zielona Góra
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|C. Garrison
|33:22
|20
|7/11 (63%)
|4/6 (66%)
|3/5 (60%)
|3/3 (100%)
|8
|8
|4
|2
|J. Kowacki
|1:26
|1
|1/2 (50%)
|0
|0
|0
|3
|A. Mazurczak
|30:29
|8
|3/8 (37%)
|3/5 (60%)
|0/3 (0%)
|2/2 (100%)
|6
|4
|3
|7
|K. Sulima
|15:53
|5
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|3/4 (75%)
|1
|0
|2
|8
|F. Matczak
|11:60
|4
|2/7 (28%)
|2/3 (66%)
|0/4 (0%)
|1
|1
|3
|10
|P. Fayne
|22:12
|5
|1/1 (100%)
|1/1 (100%)
|3/4 (75%)
|3
|1
|4
|12
|P. Cartier
|26:41
|19
|8/11 (72%)
|7/8 (87%)
|1/3 (33%)
|2/5 (40%)
|4
|1
|3
|13
|J. Szumert
|22:24
|0
|0/2 (0%)
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|1
|4
|23
|M. Sitnik
|6:53
|1
|0/4 (0%)
|0/2 (0%)
|0/2 (0%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|0
|32
|J. Maughmer
|20:27
|5
|2/6 (33%)
|1/2 (50%)
|1/4 (25%)
|1
|3
|0
|77
|M. Woroniecki
|8:13
|3
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|2
|Suma
|71
|25/53 (47%)
|19/29 (65%)
|6/24 (25%)
|15/22 (68%)
|28
|19
|25
Trener: Arkadiusz Miłoszewski
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|21:47
|21
|7/13 (53%)
|4/7 (57%)
|3/6 (50%)
|4/5 (80%)
|5
|2
|2
|1
|B. Czapla
|13:47
|6
|0/4 (0%)
|0/1 (0%)
|0/3 (0%)
|6/7 (85%)
|2
|0
|2
|3
|A. Pluta
|25:54
|18
|6/10 (60%)
|4/5 (80%)
|2/5 (40%)
|4/4 (100%)
|0
|5
|0
|5
|W. Tomaszewski
|18:16
|4
|1/6 (16%)
|1/3 (33%)
|0/3 (0%)
|2/3 (66%)
|5
|0
|2
|15
|O. Siliņš
|7:13
|0
|0/3 (0%)
|0/1 (0%)
|0/2 (0%)
|2
|1
|1
|23
|M. Kolenda
|20:51
|9
|4/5 (80%)
|3/3 (100%)
|1/2 (50%)
|2
|0
|2
|25
|R. Thompson
|20:24
|9
|2/3 (66%)
|2/2 (100%)
|0/1 (0%)
|5/7 (71%)
|3
|0
|3
|32
|M. Wilczek
|19:24
|3
|1/3 (33%)
|0/1 (0%)
|1/2 (50%)
|3
|1
|2
|40
|S. Hunter
|25:18
|10
|3/3 (100%)
|3/3 (100%)
|4/6 (66%)
|4
|3
|4
|42
|C. Ponsar
|27:05
|8
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|0/1 (0%)
|2/2 (100%)
|3
|3
|2
|Suma
|88
|27/56 (48%)
|20/31 (64%)
|7/25 (28%)
|27/34 (79%)
|34
|15
|20
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Jarosław Żabko
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Łukasz Jankowski, Adam Krzemień
