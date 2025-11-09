fot. Hugollek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Koszykówka

Zastal Zielona Góra 71-88 Legia Warszawa. Wciąż niepokonani!

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W meczu 7. kolejki PLK Legia Warszawa wygrała z Zastalem Zielona Góra 88-71. Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 14 listopada o godz. 20:15 ze Śląskiem Wrocław.



 


PLK: Zastal Zielona Góra 71-88 Legia Warszawa
Kwarty: 17-21, 11-21, 22-28, 21-18

Zastal Zielona Góra

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0C. Garrison33:22207/11 (63%)4/6 (66%)3/5 (60%)3/3 (100%)884
2J. Kowacki1:2611/2 (50%)000
3A. Mazurczak30:2983/8 (37%)3/5 (60%)0/3 (0%)2/2 (100%)643
7K. Sulima15:5351/1 (100%)1/1 (100%)3/4 (75%)102
8F. Matczak11:6042/7 (28%)2/3 (66%)0/4 (0%)113
10P. Fayne22:1251/1 (100%)1/1 (100%)3/4 (75%)314
12P. Cartier26:41198/11 (72%)7/8 (87%)1/3 (33%)2/5 (40%)413
13J. Szumert22:2400/2 (0%)0/1 (0%)0/1 (0%)114
23M. Sitnik6:5310/4 (0%)0/2 (0%)0/2 (0%)1/2 (50%)000
32J. Maughmer20:2752/6 (33%)1/2 (50%)1/4 (25%)130
77M. Woroniecki8:1331/2 (50%)1/2 (50%)002
Suma7125/53 (47%)19/29 (65%)6/24 (25%)15/22 (68%)281925

Trener: Arkadiusz Miłoszewski

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves21:47217/13 (53%)4/7 (57%)3/6 (50%)4/5 (80%)522
1B. Czapla13:4760/4 (0%)0/1 (0%)0/3 (0%)6/7 (85%)202
3A. Pluta25:54186/10 (60%)4/5 (80%)2/5 (40%)4/4 (100%)050
5W. Tomaszewski18:1641/6 (16%)1/3 (33%)0/3 (0%)2/3 (66%)502
15O. Siliņš7:1300/3 (0%)0/1 (0%)0/2 (0%)211
23M. Kolenda20:5194/5 (80%)3/3 (100%)1/2 (50%)202
25R. Thompson20:2492/3 (66%)2/2 (100%)0/1 (0%)5/7 (71%)303
32M. Wilczek19:2431/3 (33%)0/1 (0%)1/2 (50%)312
40S. Hunter25:18103/3 (100%)3/3 (100%)4/6 (66%)434
42C. Ponsar27:0583/6 (50%)3/5 (60%)0/1 (0%)2/2 (100%)332
Suma8827/56 (48%)20/31 (64%)7/25 (28%)27/34 (79%)341520

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Jarosław Żabko
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Łukasz Jankowski, Adam Krzemień


Centrum informacji o koszykarskiej Legii




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Eddie - 21 minut temu, *.play.pl

w kosza jakoś idzie

odpowiedz
grzesiek - 26 minut temu, *.centertel.pl

gładkie zwycięstwo :)

odpowiedz
Rumcajs - 28 minut temu, *.246.19

Koszykarzom wymienili pół składu przed sezonem i są liderem.
Rezerwom piłkarskim zabrano najlepszych graczy na wypożyczenie do Grodziska i są liderem.
Pierwszą piłkarską drużynę doinwestowano rekordowo przed sezonem i teraz przegrywają wszystko jak leci.
I tak to się kręci...

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.