Trzech legionistów powołanych do reprezentacji Polski
Selekcjoner Jan Urban podał nazwiska zawodników powołanych na listopadowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 14 listopada o godz. 20:45 "Biało-czerwoni" zmierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Holandią, a 17 listopada o godz. 20:45 w Ta' Qali z Maltą. W kadrze znalazło się trzech zawodników Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz.
Kadra Polski na listopadowe mecze:
Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)
Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)
Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Köln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (FC Internazionale Milano)
Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)
