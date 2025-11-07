Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz i Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
Reprezentacja

Trzech legionistów powołanych do reprezentacji Polski

Mikołaj Ciura, źródło: Legionisci.com / 90minut.pl

Selekcjoner Jan Urban podał nazwiska zawodników powołanych na listopadowe mecze reprezentacji Polski w eliminacjach do mistrzostw świata 2026. 14 listopada o godz. 20:45 "Biało-czerwoni" zmierzą się na Stadionie Narodowym w Warszawie z Holandią, a 17 listopada o godz. 20:45 w Ta' Qali z Maltą. W kadrze znalazło się trzech zawodników Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz.



 


Kadra Polski na listopadowe mecze:

Bramkarze: Bartłomiej Drągowski (Panathinaikos AO), Kamil Grabara (VfL Wolfsburg), Łukasz Skorupski (Bologna FC), Kacper Tobiasz (Legia Warszawa)


Obrońcy: Jan Bednarek (FC Porto), Matty Cash (Aston Villa FC), Tomasz Kędziora (PAOK FC), Jakub Kiwior (FC Porto), Kryspin Szcześniak (Górnik Zabrze), Przemysław Wiśniewski (Spezia Calcio), Paweł Wszołek (Legia Warszawa), Jan Ziółkowski (AS Roma)


Pomocnicy: Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (1.FC Köln), Bartosz Kapustka (Legia Warszawa), Kacper Kozłowski (Gaziantep FK), Filip Rózga (Sturm Graz), Michał Skóraś (KAA Gent), Bartosz Slisz (Atlanta United), Sebastian Szymański (Fenerbahce SK), Nicola Zalewski (Atalanta BC), Piotr Zieliński (FC Internazionale Milano)


Napastnicy: Adam Buksa (Udinese Calcio), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Krzysztof Piątek (Al-Duhail SC), Karol Świderski (Panathinaikos AO)




tagi:
+dodaj komentarz
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

mlody - 21 minut temu, *.play.pl

Jezu jest tylu lepszych bramkarzy a powołał tego ręcznika co puszcza wszystko co leci w bramkę

odpowiedz
W(L) - 23 minuty temu, *.waw.pl

Jprd;...................TOBIASZ ,KAPUSTTAAAAAAAAA🙏🙏🙏

odpowiedz
Buczo43! - 25 minut temu, *.centertel.pl

z tymi powołaniami dla Tobiasza i Wszołka do chyba spóźniony żart na halloween ze strony pana Janka .. nawet jeżeli obaj nie zagrają ani minuty ... :-) 😃😁😂

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.