Legioniści zagrają w reprezentacjach
W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią w Warszawie i Maltą w Ta'Qali. Powołani zostali trzej zawodnicy Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.
W kadrze U-21 znalazł się Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 powołany został Jan Leszczyński oraz zawodnicy aktualnie wypożyczeni z Legii - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg.
Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Steve Kapuadi - Demokratycznej Republiki Konga, a Ermal Krasniqi - Kosowa.
Legioniści w reprezentacjach:
Reprezentacja A, el. MŚ
powołani: Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek
14.11. 20:45 Polska - Holandia (Warszawa) (TVP 1)
17.11. 20:45 Malta - Polska (Ta' Qali) (TVP 1)
U-21: el. ME
powołani: Wojciech Urbański
14.11. 16:00 Polska - Włochy (Szczecin) (TVP Sport)
18.11. 17:00 Macedonia Północna - Polska (Bitola) (TVP Sport)
U-19: el. ME
powołani: Jan Leszczyński, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce
12.11. 11:00 Polska - Bośnia i Hercegowina (Katania)
15.11. 11:00 Polska - Mołdawia (Acireale)
18.11. 15:00 Włochy - Polska (Katania)
U-18: turniej towarzyski, Hiszpania, San Pedro del Pinatar
powołani: Daniel Foks, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Maciej Ruszkiewicz
13.11. 18:00 Polska - Norwegia
16.11. 12:00 Polska - Dania
Powołania zagraniczne:
Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga (el. MŚ)
Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)
Samuel Kováčik - Słowacja U-19 (el. ME)
Petar Stojanović - Słowenia (el. MŚ)
Mecze:12.11. 12:00 Czarnogóra - Słowacja U-19
13.11. 20:00 Demokratyczna Republika Konga - Kamerun
15.11. 14:00 Albania - Słowacja U-19
15.11. 20:45 Słowenia - Kosowo
18.11. 14:00 Słowacja U-19 - Ukraina
18.11. 20:45 Szwecja - Słowenia
18.11. 20:45 Kosowo - Szwajcaria
