Paweł Wszołek, Kacper Tobiasz i Bartosz Kapustka - fot. Woytek / Legionisci.com
Reprezentacja

Legioniści zagrają w reprezentacjach

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią w Warszawie i Maltą w Ta'Qali. Powołani zostali trzej zawodnicy Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych. 



W kadrze U-21 znalazł się Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 powołany został Jan Leszczyński oraz zawodnicy aktualnie wypożyczeni z Legii - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg.


Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Steve Kapuadi - Demokratycznej Republiki Konga, a Ermal Krasniqi - Kosowa.


 

Legioniści w reprezentacjach:


Reprezentacja A, el. MŚ 
powołani: Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek

14.11. 20:45 Polska - Holandia (Warszawa) (TVP 1)
17.11. 20:45 Malta - Polska (Ta' Qali) (TVP 1) 


U-21: el. ME
powołani: Wojciech Urbański

14.11. 16:00 Polska - Włochy (Szczecin) (TVP Sport)

18.11. 17:00 Macedonia Północna - Polska (Bitola) (TVP Sport)


U-19: el. ME
powołani: Jan Leszczyński, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce

12.11. 11:00 Polska - Bośnia i Hercegowina (Katania)

15.11. 11:00 Polska - Mołdawia (Acireale)

18.11. 15:00 Włochy - Polska (Katania)


U-18: turniej towarzyski, Hiszpania, San Pedro del Pinatar
powołani: Daniel Foks, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Maciej Ruszkiewicz

13.11. 18:00 Polska - Norwegia

16.11. 12:00 Polska - Dania


Powołania zagraniczne:

Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga (el. MŚ)

Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)
Samuel Kováčik - Słowacja U-19 (el. ME)  

Petar Stojanović - Słowenia (el. MŚ)


Mecze:

12.11. 12:00 Czarnogóra - Słowacja U-19

13.11. 20:00 Demokratyczna Republika Konga - Kamerun

15.11. 14:00 Albania - Słowacja U-19

15.11. 20:45 Słowenia - Kosowo

18.11. 14:00 Słowacja U-19 - Ukraina

18.11. 20:45 Szwecja - Słowenia

18.11. 20:45 Kosowo - Szwajcaria




