Reprezentacja

Legioniści zagrają w reprezentacjach

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 10:00 Redakcja, źródło: Legionisci.com

W listopadzie reprezentacja Polski rozegra dwa mecze eliminacji mistrzostw świata - z Holandią w Warszawie i Maltą w Ta'Qali. Powołani zostali trzej zawodnicy Legii Warszawa - Bartosz Kapustka, Paweł Wszołek i Kacper Tobiasz. Ponadto odbędą się spotkania młodzieżowych reprezentacji narodowych.

W kadrze U-21 znalazł się Wojciech Urbański. Do reprezentacji U-19 powołany został Jan Leszczyński oraz zawodnicy aktualnie wypożyczeni z Legii - Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak i Jakub Zbróg.





Nie zabrakło także piłkarzy stołecznego zespołu w reprezentacjach innych krajów - Petar Stojanović stanie przed szansą gry w kadrze Słowenii, Steve Kapuadi - Demokratycznej Republiki Konga, a Ermal Krasniqi - Kosowa.









Legioniści w reprezentacjach:





Reprezentacja A, el. MŚ

powołani: Bartosz Kapustka, Kacper Tobiasz, Paweł Wszołek

14.11. 20:45 Polska - Holandia (Warszawa) (TVP 1)

17.11. 20:45 Malta - Polska (Ta' Qali) (TVP 1)





U-21: el. ME

powołani: Wojciech Urbański

14.11. 16:00 Polska - Włochy (Szczecin) (TVP Sport)

18.11. 17:00 Macedonia Północna - Polska (Bitola) (TVP Sport)





U-19: el. ME

powołani: Jan Leszczyński, Jakub Adkonis, Mateusz Szczepaniak (Pogoń Grodzisk Maz.), Jakub Zbróg (Pogoń Siedlce

12.11. 11:00 Polska - Bośnia i Hercegowina (Katania)

15.11. 11:00 Polska - Mołdawia (Acireale)

18.11. 15:00 Włochy - Polska (Katania)





U-18: turniej towarzyski, Hiszpania, San Pedro del Pinatar

powołani: Daniel Foks, Mateusz Lauryn, Pascal Mozie, Filip Przybyłko, Maciej Ruszkiewicz

13.11. 18:00 Polska - Norwegia

16.11. 12:00 Polska - Dania





Powołania zagraniczne:

Steve Kapuadi - Demokratyczna Republika Konga (el. MŚ)

Ermal Krasniqi - Kosowo (el. MŚ)

Samuel Kováčik - Słowacja U-19 (el. ME)

Petar Stojanović - Słowenia (el. MŚ)





Mecze:

13.11. 20:00 Demokratyczna Republika Konga - Kamerun

15.11. 14:00 Albania - Słowacja U-19

15.11. 20:45 Słowenia - Kosowo

18.11. 14:00 Słowacja U-19 - Ukraina

18.11. 20:45 Szwecja - Słowenia

18.11. 20:45 Kosowo - Szwajcaria



