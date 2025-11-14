Reprezentacja

U-21: Polska 2-1 Włochy. Urbański poza kadrą

fot. Maciek Gronau
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

W meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała w Szczecinie z Włochami 2-1. Do przerwy było 0-0. Poza kadrą na to spotkanie znalazł się jedyny powołany zawodnik Legii Warszawa, Wojciech Urbański. 

REKLAMA

We wtorek o godzinie 17 Polacy zagrają na wyjeździe z Macedonią Północną. Polska zajmuje 1. miejsce w swojej grupie. 

 

U-21: Polska 2-1 (0-0) Włochy
0-1 - 61' Niccolo Pisilli

1-1 - 83' Wiktor Bogacz  

2-1 - 86' Maciej Kuziemka


Polska: 1. Marcel Łubik - 7. Wiktor Nowak, 20. Mariusz Kutwa, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 17. Oskar Pietuszewski (74' 14. Maciej Kuziemka), 15. Filip Kocaba (66' 19. Dawid Drachal), 6. Antoni Kozubal, 16. Kacper Duda (74' 18. Jan Faberski), 10. Tomasz Pieńko (90' 8. Kamil Jakubczyk) - 21. Marcel Reguła (66' 9. Wiktor Bogacz)

Włochy: 1. Lorenzo Palmisani - 2. Marco Palestra, 4. Pietro Comuzzo, 6. Filippo Mané, 13. Davide Bartesaghi - 10. Luigi Cherubini, 5. Luca Lipani, 20. Matteo Dagasso, 21. Niccolò Pisilli (82' 14. Tommaso Berti), 11. Luca Koleosho - 9. Francesco Camarda (75' 8. Alphadjo Cissè)

żółte kartki: Duda, Pietuszewski, Nowak, Łubik, Kozubal - Cherubini, Bartesaghi, Koleosho, Palestra, Lipani
czerwona kartka: Luca Koleosho (90. min. za drugą żółtą)


Tabela:

1. Polska              5 15 pkt. 17-1    
2. Włochy              5 12 pkt. 13-4    
3. Czarnogóra          5  9  pkt. 8-7    
4. Szwecja             5  6  pkt. 7-13    
5. Macedonia Północna  5  3 pkt.  5-12    
6. Armenia             5  0  pkt. 3-16



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 56 minut temu, *.110.101

Dawać Jurka Brzęczka do Legii!!! Pan Trener!

odpowiedz
Rio - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Ten Pietuszewski to powinien grać w pierwszej reprezentacji- dobry jest.

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.