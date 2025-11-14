U-21: Polska 2-1 Włochy. Urbański poza kadrą

W meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-21 wygrała w Szczecinie z Włochami 2-1. Do przerwy było 0-0. Poza kadrą na to spotkanie znalazł się jedyny powołany zawodnik Legii Warszawa, Wojciech Urbański.

We wtorek o godzinie 17 Polacy zagrają na wyjeździe z Macedonią Północną. Polska zajmuje 1. miejsce w swojej grupie.









U-21: Polska 2-1 (0-0) Włochy

0-1 - 61' Niccolo Pisilli

1-1 - 83' Wiktor Bogacz

2-1 - 86' Maciej Kuziemka





Polska: 1. Marcel Łubik - 7. Wiktor Nowak, 20. Mariusz Kutwa, 2. Igor Drapiński, 3. Michał Gurgul - 17. Oskar Pietuszewski (74' 14. Maciej Kuziemka), 15. Filip Kocaba (66' 19. Dawid Drachal), 6. Antoni Kozubal, 16. Kacper Duda (74' 18. Jan Faberski), 10. Tomasz Pieńko (90' 8. Kamil Jakubczyk) - 21. Marcel Reguła (66' 9. Wiktor Bogacz)



Włochy: 1. Lorenzo Palmisani - 2. Marco Palestra, 4. Pietro Comuzzo, 6. Filippo Mané, 13. Davide Bartesaghi - 10. Luigi Cherubini, 5. Luca Lipani, 20. Matteo Dagasso, 21. Niccolò Pisilli (82' 14. Tommaso Berti), 11. Luca Koleosho - 9. Francesco Camarda (75' 8. Alphadjo Cissè)



żółte kartki: Duda, Pietuszewski, Nowak, Łubik, Kozubal - Cherubini, Bartesaghi, Koleosho, Palestra, Lipani

czerwona kartka: Luca Koleosho (90. min. za drugą żółtą)





Tabela:

1. Polska 5 15 pkt. 17-1

2. Włochy 5 12 pkt. 13-4

3. Czarnogóra 5 9 pkt. 8-7

4. Szwecja 5 6 pkt. 7-13

5. Macedonia Północna 5 3 pkt. 5-12

6. Armenia 5 0 pkt. 3-16