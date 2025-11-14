U-20: Czechy 1-4 Polska. Występ Olewińskiego

Prowadzona przez selekcjonera Miłosza Stępińskiego reprezentacja Polski do lat 20 wygrała 4-1 (1-1) w rozegranym w ramach Elite League meczu z Czechami. W 62. minucie na boisku pojawił się wypożyczony z Legii Warszawa do Pogoni Grodzisk Mazowiecki Oliwier Olewiński.
U-20: Czechy 1-4 (1-1) Polska
Daniel Polák 23 - Kacper Śmiglewski 45 (k), Szymon Bartlewicz 58, Daniel Mikołajewski 78, 85
Czechy: 23. Adam Rezek - 12. Eliáš Piták, 15. Jan Harušťák (77' 19. Petr Zíka), 2. Ondřej Drobek, 20. Tobias Boledovič - 14. Ondřej Deml (46' 17. Vojtěch Hranoš), 6. Daniel Polák (46' 5. Šimon Černý), 13. Štěpán Míšek (62' 8. Lukáš Saal), 7. Jan Zíka (62' 22. Václav Zahradníček), 9. Jakub Dufek (46' 21. Daniel Barát) - 10. Samuel Pikolon (46' 11. Daniel Rus)
Polska: 1. Antoni Mikułko - 17. Krzysztof Kolanko (62' 21. Oliwier Olewiński), 18. Nikodem Leśniak-Paduch (79' 20. Norbert Barczak), 23. Kacper Przybyłko (62' 2. Paskal Meyer), 4. Marcel Zajusch (62' 5. Kamil Głogowski), 3. Jakub Krzyżanowski (62' 7. Jakub Lewicki) - 14. Szymon Bartlewicz (62' 10. Daniel Mikołajewski), 13. Eryk Grzywacz (62' 6. Patryk Olejnik), 8. Karol Borys (62' 11. Michał Rosiak), 15. Oliwier Kwiatkowski (62' 16. Kacper Nowakowski) - 9. Kacper Śmiglewski (62' 19. Daniel Bąk)
żółte kartki: Harušťák, Piták, Hranoš - Przybyłko, Kwiatkowski