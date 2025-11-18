Reprezentacja

U-19: Polska 0-1 Włochy. Grali legioniści

Jakub Zbróg - fot. Woytek / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy U-19 reprezentacja Polski przegrała 0-1 z Włochami. W wyjściowym składzie znalazł się piłkarz Legii wypożyczony do Pogoni Siedlce, Jakub Zbróg. W drugiej połowie na boisku weszli inni wypożyczeni legioniści: Jakub Adkonis i Mateusz Szczepaniak.

Cały mecz na ławce rezerwowych spędził Jan Leszczyński.


Mimo porażki "Biało-czerwoni" już wcześniej zapewnili sobie udział w kolejnej rundzie kwalifikacji.


 


U-19: Włochy 1-0 (0-0) Polska
1-0 - 67' Javison Idele

Włochy: 1. Alessandro Nunziante - 4. Federico Nardin, 14. Andrea Natali, 15. Manuel Maffessoli, 13. Marco Leandri - 20. Mattia Liberali (84' 18. Alex Castiello), 8. Emanuele Sala, 16. Matteo Mantini - 2. Javison Idele, 9. Mattia Mosconi (54' 11. Alessio Cacciamani), 19. Jamal Iddrissou (84' 7. Federico Coletta)

Polska: 1. Mateusz Jeleń - 2. Michał Synoś, 23. Wojciech Mońka, 4. Bright Ede - 21. Jakub Zbróg (26' 17. Kamil Nowogoński), 6. Maciej Wojciechowski, 8. Dominik Sarapata (75' 7. Mateusz Szczepaniak), 11. Fabian Bzdyl (46' 10. Jakub Adkonis), 20. Mateusz Książek (75' 14. Adrian Przyborek) - 18. Bartosz Mazurek (85' 5. Mateusz Dziewiatowski), 19. Kamil Jakóbczyk

żółte kartki: Leandri, Mantini, Coletta - Ede, Mazurek



tagi:
