U-19: Polska 2-1 Mołdawia. Grali legioniści

W meczu eliminacyjnym do mistrzostw Europy reprezentacja Polski U-19 wygrała z Mołdawią 2-1. W wyjściowym składzie znalazło się trzech zawodników Legii Warszawa - Jan Leszczyński, Mateusz Szczepaniak i Jakub Adkonis. Adkonis rozegrał 45 minut. W 64. minucie Szczepaniaka zastąpił inny legionista, Jakub Zbróg.
U-19: Polska 2-1 (1-1) Mołdawia
1-0 - 25' Fabian Bzdyl
1-1 - 31' Nichita Caragheorghi
2-1 - 50' Fabian Bzdyl
Polska: 1. Mateusz Jeleń, 23. Wojciech Mońka, 3. Dawid Szwiec (46' 2. Michał Synoś), 5. Mateusz Dziewiatowski, 16. Jan Leszczyński, 7. Mateusz Szczepaniak (64' 21. Jakub Zbróg), 11. Fabian Bzdyl (64' 6. Maciej Wojciechowski), 10. Jakub Adkonis (46' 18. Bartosz Mazurek), 17. Kamil Nowogoński, 19. Kamil Jakóbczyk (56' 9. Michael Izunwanne), 14. Adrian Przyborek
Mołdawia: 1. Maxim Gumenco, 14. Vadim Burca (56' 2. Nichita Lipcan), 15. Ilie Negru (76' 19. Alexandru Bețivu), 5. Daniel Tonica, 13. Alexandr Egupov (65' 4. David Dimitrisin), 6. Ivan Graminschii, 17. Iustin Cornescu, 8. Alexandru Muntean (56' 20. Leonardo Bulmaga), 7. Vadim Bejenaru, 3. Danil Dimitrisin (76' 18. Gheorghe Mosneagu), 11. Nichita Caragheorghi
żółte kartki: Tonica