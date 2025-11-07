Andrzej Pluta - fot. Bodziach / Legionisci.com
Pluta w ścisłej kadrze reprezentacji Polski

Andrzej Pluta znalazł się w ścisłej kadrze reprezentacji Polski na mecze kwalifikacji do mistrzostw świata. Podopieczni Igora Milicicia rozegra dwa spotkania - 28 listopada z Austrią w Gdyni oraz 1 grudnia z Holandią w Hadze. W gronie 15 zawodników zabrakło Michała Kolendy, który pierwotnie był w ponad 30-osobowej grupie graczy, którzy byli brani pod uwagę na zbliżające się mecze.



Lista powołanych zawodników

Aleksander Balcerowski (Unicaja Malaga, Hiszpania), Jakub Garbacz (Arka Gdynia), Tomasz Gielo (King Szczecin), Jerrick Harding (Rytas Wilno, Litwa), Łukasz Kolenda (Rostock Seawolwes, Niemcy), Jordan Loyd (Efes Stambuł, Turcja), Kamil Łączyński (Arka Gdynia), Dominik Olejniczak (Bertram Derthona Tortona, Włochy), Andrzej Pluta (Legia Warszawa), Mateusz Ponitka (Bahcesehir Koleji Stambuł, Turcja), Michał Sokołowski (brak klubu), Jakub Szumert (Zastal Zielona Góra), Jakub Urbaniak (Śląsk Wrocław), Jarosław Zyskowski (Arka Gdynia), Przemysław Żołnierewicz (King Szczecin)




