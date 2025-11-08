Bilety na charytatywny koncert z okazji 20-lecia NS

Sobota, 8 listopada 2025 r. 15:33 Bodziach, źródło: Legionisci.com

W niedzielę, przy okazji meczu z Termaliką, prowadzona będzie sprzedaż biletów na charytatywny koncert z okazji 20-lecia Nieznanych Sprawców. Sam koncert będzie miał miejsce w sobotę, 15 listopada o godzinie 19:16 w klubie przy ul. Nowy Świat 6/12. Bilety w cenie 100 złotych będzie można nabywać w niedzielę od 13:00 do 14:30 w Źródełku oraz SportsBarze Ł3, a także w przerwie meczu pod gniazdem.

Cały zysk z koncertu – zarówno z biletów, aukcji, które przeprowadzimy podczas koncertu, jak i z baru – zostanie przeznaczony na pomoc dla Oliwiera. Wesprzeć Oliwiera można także wpłacając pieniądze <a href="https://pomagam.pl/gefr73">TUTAJ</a>.





Na koncercie zagrają Hemp Gru, Kaczy, Dixon 37, Janusz Walczuk, Napalm Grupa oraz Miły Pan.











