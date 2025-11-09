Rezerwy
Legia II gra z Widzewem II (transmisja)
Redakcja, źródło: Legionisci.com
O godzinie 12 Legia II Warszawa zagra na wyjeździe mecz 16. kolejki III ligi z Widzewem II Łódź. Zapraszamy na transmisję:
Legia II: 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 44. Łukasz Góra, 21. Filip Jania, 24. Pascal Mozie, 14. Mateusz Możdżeń, 8. Maciej Saletra, 17. Dawid Kiedrowicz, 11. Adam Ryczkowski, 7. Cyprian Pchełka
