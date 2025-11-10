Wyniki 16. kolejki III ligi. Legia kontynuuje serię
W weekend rozegrano mecze 16. kolejki III ligi. Legia II Warszawa kontynuuje ligową serię meczów bez porażki - legioniści nie przegrali już 9 spotkań z rzędu. Stołeczny zespół prowadzi w tabeli z 1 punktem przewagi nad Wartą Sieradz.
16. kolejka:
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-3 (0-0) Mławianka Mława
Jagiellonia II Białystok 1-0 (0-0) GKS Bełchatów
GKS Wikielec 1-1 (0-0) Ząbkovia Ząbki
ŁKS Łomża 2-3 (0-2) KS CK Troszyn
Znicz Biała Piska 0-2 (0-2) Olimpia Elbląg
Broń Radom 2-1 (1-1) KS Wasilków
Wigry Suwałki 1-2 (1-0) Warta Sieradz
Widzew II Łódź 0-5 (0-1) Legia II Warszawa
Wisła II Płock 1-1 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
