Rezerwy

Wyniki 16. kolejki III ligi. Legia kontynuuje serię

Redakcja, źródło: Legionisci.com

W weekend rozegrano mecze 16. kolejki III ligi. Legia II Warszawa kontynuuje ligową serię meczów bez porażki - legioniści nie przegrali już 9 spotkań z rzędu. Stołeczny zespół prowadzi w tabeli z 1 punktem przewagi nad Wartą Sieradz. 



 


16. kolejka:
Lechia Tomaszów Mazowiecki 1-3 (0-0) Mławianka Mława
Jagiellonia II Białystok 1-0 (0-0) GKS Bełchatów
GKS Wikielec 1-1 (0-0) Ząbkovia Ząbki
ŁKS Łomża 2-3 (0-2) KS CK Troszyn
Znicz Biała Piska 0-2 (0-2) Olimpia Elbląg
Broń Radom 2-1 (1-1) KS Wasilków
Wigry Suwałki 1-2 (1-0) Warta Sieradz
Widzew II Łódź 0-5 (0-1) Legia II Warszawa
Wisła II Płock 1-1 (1-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki 

Tabela, wyniki i terminarz III ligi




Komentarze (2)

KAŁMANAWARDZE - 21 minut temu, *.orange.pl

Gdyby przepisy pozwalały to jakby tak dalej to przebiegało to mielibyśmy Derby Warszawy na szczeblu 1 ligi...

Chudy Grubas - 40 minut temu, *.78.174

Jest spora szansa że jakby zagrali z Brukbetem to byłyby trzy punkty.

