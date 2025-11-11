Samborski kończy juniorskie granie triumfem w Polish Junior Open 2025
We Wrocławiu odbył się międzynarodowy turniej squasha Polish Junior Open, w którym wystartowała liczna grupa zawodników Legii. Kilku z nich wywalczyło medale. Świetnie zaprezentował się Jan Samborski, który rywalizację w turniejach juniorskich zakończył triumfem w kat. do lat 19. Teraz przed legionistą już tylko starty w seniorach. Życzymy powodzenia. W tej samej kategorii miejsce czwarte zajął Paweł Mienkus.
W kat. U-15 zwyciężyła Nadia Budzik, Maciej Zagórski był drugi w U-11, brąz w kat. U-13 wywalczył Andrey Hutsailiuk. Ania Jakubiec była szósta w kat. U17
Wyniki legionistów:
U-11:
Maciej Zagórski - Mykolai Filippov (Ukraina) 3-0 (11-2, 11-1, 11-3)
Maciej Zagórski - Maaz Bin Fahad (Katar) 3-0 (11-5, 11-4, 11-5)
Maciej Zagórski - Stefan Bodea (Rumunia) 3-0 (11-3, 11-6, 11-5)
Finał: Maciej Zagórski - Vitek Vizibla (Czechy) 0-3 (5-11, 5-11, 6-11)
U-13:
Andrey Hutsailiuk - Mohammed Essa Al Tamimi (Katar) 3-0 (11-8, 11-3, 11-7)
Andrey Hutsailiuk - Flavian Claudiu Focsanschi (Rumunia) 3-0 (11-8, 11-9, 11-3)
Andrey Hutsailiuk - Hassan Khater (Egipt) 0-3 (3-11, 5-11, 3-11)
Andrey Hutsailiuk - Daniel Apelbaum (Izrael) 3-0 (11-8, 11-7, 11-8)
Mateusz Łukawski - Petr Dubanovsky (Czechy) 3-0 (11-4, 11-8, 11-4)
Mateusz Łukawski - Flavian Claudiu Fovsanschi (Rumunia) 0-3 (10-12, 8-11, 2-11)
Mateusz Łukawski - Mohammed Essa Al Tamimi (Katar) 1-3 (11-4, 10-12, 5-11, 8-11)
Mateusz Łukawski - Mateusz Paluchowski 1-3 (12-10, 7-11, 8-11, 8-11)
Antoni Sokołowski - Daniel Apelbaum (Izrael) 1-3 (11-5, 9-11, 4-11, 8-11)
Antoni Sokołowski - Cyprian Niemiec 3-0 (11-5, 11-1, 11-3)
Antoni Sokołowski - Olivers Felss (Austria) 3-0 (11-4, 11-3, 11-8)
Antoni Sokołowski - Leon Pomykała 3-0 (11-3, 11-4, 11-3)
Antoni Sokołowski - Leon Kondziolka 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)
Aleksander Paluchowski - Antonin Pekarek (Czechy) 3-0 (11-3, 11-4, 11-4)
Aleksander Paluchowski - Alex Kosztyu (Węgry) 0-3 (3-11, 3-11, 0-11)
Aleksander Paluchowski - Radu Andrei Petrescu (Rumunia) 3-2 (11-7, 11-5, 8-11, 9-11, 11-2)
Aleksander Paluchowski - Artem Shneyder (Ukraina) 0-3 (5-11, 8-11, 10-12)
Aleksander Paluchowski - MOhammed Essa Al Tamimi (Katar) 3-0 (11-6, 11-2, 11-2)
U-15
Nadia Budzik - Maja Banasiewicz 3-0 (11-3, 11-5, 11-5)
Nadia Budzik - Nadiya Ismail (Anglia) 3-2 (11-6, 11-6, 10-12, 7-11, 11-7)
Finał: Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-1 (11-5, 11-7, 7-11, 11-0)
Szymon Cienciała - Tobias Vintr (Czechy) 3-0 (11-5, 11-2, 11-4)
Szymon Cienciała - Nikita Tomenczuk (Ukraina) 0-3 (6-11, 5-11, 10-12)
Szymon Cienciała - Akos Lorinczi (Węgry) 1-3 (5-11, 5-11, 15-13, 8-11)
Szymon Cienciała - Szymon Banasiewicz 3-0 (11-3, 13-11, 11-2)
Szymon Cienciała - Piotr Wróbel 3-1 (11-3, 11-7, 12-14, 11-4)
U-17
Ania Jakubiec - Kornelija Kranauskaite (Litwa) 3-0 (11-1, 11-6, 11-0)
Ania Jakubiec - Andrea Balogh (Rumunia) 3-0 (11-5, 11-1, 11-6)
Ania Jakubiec - Ameerah Ismail (Anglia) 1-3 (8-11, 11-5, 5-11, 6-11)
Ania Jakubiec - Anna Zelenkova (Czechy) 3-0 (11-7, 11-5, 11-8)
Ania Jakubiec - Emma Peteva (Bułgaria) 2-3 (7-11, 12-10, 9-11, 11-5, 9-11)
Tymon Pawluk - Alex Jaromij (Czechy) 3-0 (11-3, 11-1, 11-1)
Tymon Pawluk - Mate Sali (Węgry) 3-0 (11-5, 11-5, 11-9)
Tymon Pawluk - Oleksii Bielikov (Niemcy) 0-3 (4-11, 6-11, 2-11)
Tymon Pawluk - Jakub Novak 2-3 (11-4, 6-11, 11-9, 8-11, 9-11)
Tymon Pawluk - Wiktor Paluchowski 0-3 (3-11, 2-11, 10-12)
Wiktor Paluchowski - Renars Strods (Łotwa) 3-1 (11-4, 11-4, 8-11, 11-6)
Wiktor Paluchowski - Vince Czako (Węgry) 0-3 (2-11, 6-11, 9-11)
Wiktor Paluchowski - Adam Burget (Czechy) 0-3 (6-11, 2-11, 7-11)
Wiktor Paluchowski - Tymon Pawluk 3-0 (11-3, 11-2, 12-10)
Wiktor Paluchowski - Antoni Zdrojewski 3-2 (11-9, 11-9, 6-11, 9-11, 11-6)
Filip Zasadzki - Petr Likar (Czechy) 2-3 (14-12, 6-11, 10-12, 11-9, 11-13)
Filip Zasadzki - Nenad Lorincz (Węgry) 3-0 (11-4, 12-10, 11-6)
Filip Zasadzki - Krystof Drapak (Czechy) 2-3 (11-3, 9-11, 8-11, 11-9, 10-12)
Filip Zasadzki - Matyas Zavacky (Czechy) 3-1 (10-12, 11-6, 11-7, 14-12)
Filip Zasadzki - Rares Popovici (Rumunia) 2-3 (11-8, 6-11, 12-10, 8-11, 11-13)
U-19
Jan Samborski - Ali Aldarwish (Katar) 3-0 (11-6, 11-5, 11-6)
Jan Samborski - David Linhart (Czechy) 3-1 (11-6, 10-12, 11-4, 11-9)
Jan Samborski - Paweł Mienkus 3-0 (11-1, 11-2, 11-8)
Finał: Jan Samborski - Franciszek Michniewicz 3-0 (11-6, 11-3, 11-9)
Paweł Mienkus - Benjamin Vida (Węgry) 3-2 (11-6, 11-7, 5-11, 11-13, 11-2)
Paweł Mienkus - Ori Yahud (Izrael) 3-0 (11-7, 13-11, 11-7)
Paweł Mienkus - Jan Samborski 0-3 (1-11, 2-11, 8-11)
O 3. miejsce: Paweł Mienkus - Karol Krysiak 0-3 (6-11, 5-11, 5-11)
Gleb Senatov - Dominik Hrusecky (Słowacja) 3-0 (11-6, 11-6, 11-3)
Gleb Senatov - David Linhart (Czechy) 1-3 (4-11, 11-9, 2-11, 3-11)
Gleb Senatov - Ali Aldarwish (Katar) 0-3 (5-11, 6-11, 8-11)
Gleb Senatov - Benjamin Vida (Węgry) 3-1 (11-6, 4-11, 11-7, 11-9)
Gleb Senatov - Attila Gulyas (Węgry) 2-3 (11-8, 11-8, 3-11, 8-11, 1-11)
Subskrybuj kanał Legionisci.com i bądź na bieżąco!
https://t.me/legioniscicom