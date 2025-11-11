Squash

Samborski kończy juniorskie granie triumfem w Polish Junior Open 2025

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 21:00 Bodziach, źródło: Legionisci.com

We Wrocławiu odbył się międzynarodowy turniej squasha Polish Junior Open, w którym wystartowała liczna grupa zawodników Legii. Kilku z nich wywalczyło medale. Świetnie zaprezentował się Jan Samborski, który rywalizację w turniejach juniorskich zakończył triumfem w kat. do lat 19. Teraz przed legionistą już tylko starty w seniorach. Życzymy powodzenia. W tej samej kategorii miejsce czwarte zajął Paweł Mienkus.

W kat. U-15 zwyciężyła Nadia Budzik, Maciej Zagórski był drugi w U-11, brąz w kat. U-13 wywalczył Andrey Hutsailiuk. Ania Jakubiec była szósta w kat. U17



Wyniki legionistów:

U-11:

Maciej Zagórski - Mykolai Filippov (Ukraina) 3-0 (11-2, 11-1, 11-3)

Maciej Zagórski - Maaz Bin Fahad (Katar) 3-0 (11-5, 11-4, 11-5)

Maciej Zagórski - Stefan Bodea (Rumunia) 3-0 (11-3, 11-6, 11-5)

Finał: Maciej Zagórski - Vitek Vizibla (Czechy) 0-3 (5-11, 5-11, 6-11)



U-13:

Andrey Hutsailiuk - Mohammed Essa Al Tamimi (Katar) 3-0 (11-8, 11-3, 11-7)

Andrey Hutsailiuk - Flavian Claudiu Focsanschi (Rumunia) 3-0 (11-8, 11-9, 11-3)

Andrey Hutsailiuk - Hassan Khater (Egipt) 0-3 (3-11, 5-11, 3-11)

Andrey Hutsailiuk - Daniel Apelbaum (Izrael) 3-0 (11-8, 11-7, 11-8)



Mateusz Łukawski - Petr Dubanovsky (Czechy) 3-0 (11-4, 11-8, 11-4)

Mateusz Łukawski - Flavian Claudiu Fovsanschi (Rumunia) 0-3 (10-12, 8-11, 2-11)

Mateusz Łukawski - Mohammed Essa Al Tamimi (Katar) 1-3 (11-4, 10-12, 5-11, 8-11)

Mateusz Łukawski - Mateusz Paluchowski 1-3 (12-10, 7-11, 8-11, 8-11)



Antoni Sokołowski - Daniel Apelbaum (Izrael) 1-3 (11-5, 9-11, 4-11, 8-11)

Antoni Sokołowski - Cyprian Niemiec 3-0 (11-5, 11-1, 11-3)

Antoni Sokołowski - Olivers Felss (Austria) 3-0 (11-4, 11-3, 11-8)

Antoni Sokołowski - Leon Pomykała 3-0 (11-3, 11-4, 11-3)

Antoni Sokołowski - Leon Kondziolka 3-0 (11-7, 11-9, 11-9)



Aleksander Paluchowski - Antonin Pekarek (Czechy) 3-0 (11-3, 11-4, 11-4)

Aleksander Paluchowski - Alex Kosztyu (Węgry) 0-3 (3-11, 3-11, 0-11)

Aleksander Paluchowski - Radu Andrei Petrescu (Rumunia) 3-2 (11-7, 11-5, 8-11, 9-11, 11-2)

Aleksander Paluchowski - Artem Shneyder (Ukraina) 0-3 (5-11, 8-11, 10-12)

Aleksander Paluchowski - MOhammed Essa Al Tamimi (Katar) 3-0 (11-6, 11-2, 11-2)



U-15

Nadia Budzik - Maja Banasiewicz 3-0 (11-3, 11-5, 11-5)

Nadia Budzik - Nadiya Ismail (Anglia) 3-2 (11-6, 11-6, 10-12, 7-11, 11-7)

Finał: Nadia Budzik - Antonina Piotrowicz 3-1 (11-5, 11-7, 7-11, 11-0)



Szymon Cienciała - Tobias Vintr (Czechy) 3-0 (11-5, 11-2, 11-4)

Szymon Cienciała - Nikita Tomenczuk (Ukraina) 0-3 (6-11, 5-11, 10-12)

Szymon Cienciała - Akos Lorinczi (Węgry) 1-3 (5-11, 5-11, 15-13, 8-11)

Szymon Cienciała - Szymon Banasiewicz 3-0 (11-3, 13-11, 11-2)

Szymon Cienciała - Piotr Wróbel 3-1 (11-3, 11-7, 12-14, 11-4)



U-17

Ania Jakubiec - Kornelija Kranauskaite (Litwa) 3-0 (11-1, 11-6, 11-0)

Ania Jakubiec - Andrea Balogh (Rumunia) 3-0 (11-5, 11-1, 11-6)

Ania Jakubiec - Ameerah Ismail (Anglia) 1-3 (8-11, 11-5, 5-11, 6-11)

Ania Jakubiec - Anna Zelenkova (Czechy) 3-0 (11-7, 11-5, 11-8)

Ania Jakubiec - Emma Peteva (Bułgaria) 2-3 (7-11, 12-10, 9-11, 11-5, 9-11)



Tymon Pawluk - Alex Jaromij (Czechy) 3-0 (11-3, 11-1, 11-1)

Tymon Pawluk - Mate Sali (Węgry) 3-0 (11-5, 11-5, 11-9)

Tymon Pawluk - Oleksii Bielikov (Niemcy) 0-3 (4-11, 6-11, 2-11)

Tymon Pawluk - Jakub Novak 2-3 (11-4, 6-11, 11-9, 8-11, 9-11)

Tymon Pawluk - Wiktor Paluchowski 0-3 (3-11, 2-11, 10-12)



Wiktor Paluchowski - Renars Strods (Łotwa) 3-1 (11-4, 11-4, 8-11, 11-6)

Wiktor Paluchowski - Vince Czako (Węgry) 0-3 (2-11, 6-11, 9-11)

Wiktor Paluchowski - Adam Burget (Czechy) 0-3 (6-11, 2-11, 7-11)

Wiktor Paluchowski - Tymon Pawluk 3-0 (11-3, 11-2, 12-10)

Wiktor Paluchowski - Antoni Zdrojewski 3-2 (11-9, 11-9, 6-11, 9-11, 11-6)



Filip Zasadzki - Petr Likar (Czechy) 2-3 (14-12, 6-11, 10-12, 11-9, 11-13)

Filip Zasadzki - Nenad Lorincz (Węgry) 3-0 (11-4, 12-10, 11-6)

Filip Zasadzki - Krystof Drapak (Czechy) 2-3 (11-3, 9-11, 8-11, 11-9, 10-12)

Filip Zasadzki - Matyas Zavacky (Czechy) 3-1 (10-12, 11-6, 11-7, 14-12)

Filip Zasadzki - Rares Popovici (Rumunia) 2-3 (11-8, 6-11, 12-10, 8-11, 11-13)



U-19

Jan Samborski - Ali Aldarwish (Katar) 3-0 (11-6, 11-5, 11-6)

Jan Samborski - David Linhart (Czechy) 3-1 (11-6, 10-12, 11-4, 11-9)

Jan Samborski - Paweł Mienkus 3-0 (11-1, 11-2, 11-8)

Finał: Jan Samborski - Franciszek Michniewicz 3-0 (11-6, 11-3, 11-9)



Paweł Mienkus - Benjamin Vida (Węgry) 3-2 (11-6, 11-7, 5-11, 11-13, 11-2)

Paweł Mienkus - Ori Yahud (Izrael) 3-0 (11-7, 13-11, 11-7)

Paweł Mienkus - Jan Samborski 0-3 (1-11, 2-11, 8-11)

O 3. miejsce: Paweł Mienkus - Karol Krysiak 0-3 (6-11, 5-11, 5-11)



Gleb Senatov - Dominik Hrusecky (Słowacja) 3-0 (11-6, 11-6, 11-3)

Gleb Senatov - David Linhart (Czechy) 1-3 (4-11, 11-9, 2-11, 3-11)

Gleb Senatov - Ali Aldarwish (Katar) 0-3 (5-11, 6-11, 8-11)

Gleb Senatov - Benjamin Vida (Węgry) 3-1 (11-6, 4-11, 11-7, 11-9)

Gleb Senatov - Attila Gulyas (Węgry) 2-3 (11-8, 11-8, 3-11, 8-11, 1-11)





fot. Magda Kamińska