Relacja z trybun: Wkur...nie sięgnęło zenitu

Wtorek, 11 listopada 2025 r. 19:56 Bodziach, źródło: Legionisci.com

Do meczu z Termaliką Legia przystępowała z nadziejami zakończenia serii bez wygranej w lidze, która trwa już od półtora miesiąca. Wydawało się, że rywalizacja z ekipą, która nie wygrała meczu od sierpnia, będzie idealnym momentem na przełamanie. Zespół, który przed sezonem, a później długo w jego trakcie przekonywał, że jeśli nie zdobędziemy mistrzowskiego tytułu, będzie wstyd... Dziś o tytule już chyba nikt nie myśli, a i awans do europejskich pucharów (szczególnie wobec odpadnięcia z rozgrywek Pucharu Polski) wydaje się ultra-optymistycznym scenariuszem. Tym bardziej, że niebezpiecznie zbliżamy się do strefy spadkowej. Biorąc pod uwagę, jakie kwoty przepalane są w klubowych gabinetach na grajków, sztab itd.









Spotkanie rozgrywaliśmy parę dni po powrocie ze Słowenii, gdzie również nasze gwiazdy nie zdołały wywalczyć choćby punktu. Frekwencja, pomimo sprzedanych wielu biletów (blisko kompletu) ,była znacznie niższa, na co z pewnością miały wpływ długi weekend, a także "fantastyczna" forma drużyny. Ostatecznie na Ł3 zasiadło 22,2 tys. kibiców. Nie najgorzej, ale zawsze trzeba mierzyć wyżej. Jak to bywało już w przeszłości, właśnie na takich meczach, kiedy na trybunach pojawiają się fanatycy, którzy nie przychodzą dla wyników, bądź głośnych rywali, atmosfera jest o niebo lepsza. O to także zadbał "Szczęściarz", który jak zwykle ubrany na krótko, rozgrzewał swoją energią wszystkich zebranych na Żylecie.



Tego dnia na trybunie rodzinnej pojawiło się 450 kibiców z Przasnysza i okolic - super wynik! Tam też wywieszony został transparent w barwach klubu z hasłem "20 lat KLC Przasnysz", z wpisanym zakazem skrętu w lewo w cyfrę zero. Wielkie brawa za dotychczasową działalność ku chwale Legii. W naszym oflagowaniu dało się dostrzec m.in. biało-czerwone płótno "Listopad 1918 PamiętaMY". Z kolei na trybunie Deyny wywieszony został transparent ("Koncert 20 lat NS 15.11.25 - zapraszamy!") zapraszający na sobotni koncert z okazji 20-lecia NS-ów, na który gorąco zapraszamy.





