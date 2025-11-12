Rezerwy
Mecz Legii II ze Zniczem przełożony
Redakcja, źródło: Legionisci.com
Zaplanowany na najbliższy weekend mecz 17. kolejki III ligi pomiędzy Legią II Warszawa i Zniczem Biała Piska został przełożony na inny termin ze względu na powołania piłkarzy do reprezentacji narodowych.
Spotkanie odbędzie się w środę, 26 listopada o godzinie 13.
Legia II aktualnie prowadzi w tabeli z przewagą 1 punktu nad Wartą Sieradz. Znicz zajmuje natomiast ostatnie miejsce.
Tabela, wyniki i terminarz III ligi
