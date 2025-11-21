Raport kartkowy przed meczem z Lechią

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 16. kolejki Ekstraklasy z Lechią Gdańsk z powodu żółtych lub czerwonych kartek.

Spotkanie odbędzie się w sobotę, 22 listopada o godzinie 20:15.









Żółte kartki legionistów w lidze:

4 - Petar Stojanović

2 - Bartosz Kapustka, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca, Damian Szymański

1 - Rafał Augustyniak, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Steve Kapuadi, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Wojciech Urbański, Paweł Wszołek





Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski



