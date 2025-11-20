Malec sędzią meczu z Lechią

Paweł Malec z Łodzi został wyznaczony do sędziowania meczu 16. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Legią Warszawa i Lechią Gdańsk. Na liniach pomagać mu będą Adam Kupsik i Maciej Majewski, sędzią technicznym będzie Damian Krumplewski, a w wozie VAR zasiądą Tomasz Musiał i Marcin Borkowski. Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę, 22 listopada o godz. 20:15.
Obsada sędziowska 16. kolejki:Termalica Nieciecza - Arka Gdynia: Jarosław Przybył (Kluczbork)
Górnik Zabrze - Wisła Płock: Karol Arys (Szczecin)
Cracovia - Motor Lublin: Szymon Marciniak (Płock)
Raków Częstochowa - Piast Gliwice: Tomasz Kwiatkowski (Warszawa)
Legia Warszawa - Lechia Gdańsk: Paweł Malec (Łódź)
Jagiellonia Białystok - GKS Katowice: Wojciech Myć (Lublin)
Lech Poznań - Radomiak Radom: Piotr Lasyk (Bytom)
Widzew Łódź - Korona Kielce: Paweł Raczkowski (Warszawa)
Pogoń Szczecin - Zagłębie Lubin: Łukasz Kuźma (Białystok)