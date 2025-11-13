Reprezentacja

U-18: Polska 1-1 Norwegia. Bramka Lauryna

Mateusz Lauryn, Jan Leszczyński - fot. Mishka / Legionisci.com
Redakcja
źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Radosława Sobolewskiego reprezentacja Polski do lat 18 zremisowała 1-1 (1-1) w meczu rozegranym w ramach turnieju towarzyskiego w Hiszpanii z Norwegią. W wyjściowym składzie znalazło się dwóch piłkarzy Legii Warszawa - Mateusz Lauryn i Maciej Ruszkiewicz. W 39. minucie Lauryn zdobył bramkę dla Polski. 

U-18: Polska 1-1 (1-1) Norwegia

39' Mateusz Lauryn - 44' Elias Johnsson Solberg


 



Polska (skład wyjściowy): 12. Hubert Charuży - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 7. Eryk Śledziński, 8. Maciej Ruszkiewicz, 9. Filip Skorb, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Jakub Zawadzki, 19. Antoni Burkiewicz, 20. Filip Przybyłko

Norwegia (skład wyjściowy): 1. Bernard Eide - 3. Isac Tostrup-Kval, 5. Aksel Olausson Tveit, 7. Jesper Johnsson Solberg, 8. Elias Johnsson Solberg, 9. Igor Gosik, 10. Philip Holseter-Karlsen, 15. David De Ornelas, 16. Henrik Haraldsen, 21. Mads Mikkelsen, 22. Elias Vullum Slørdal





