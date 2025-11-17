Wyniki 17. kolejki III ligi. Przełożony mecz Legii

W weekend rozegrano mecze 17. kolejki III ligi. Spotkanie Legii II Warszawa ze Zniczem Biała Piska zostało przełożone ze względu na powołania zawodników do kadr narodowych. W górnej części tabeli jest na tyle ciasno, że Legia straciła przez to 1. miejsce na rzecz Warty Sieradz, która wygrała z Bronią Radom 3-0.

Na 2. miejscu jest aktualnie Ząbkovia Ząbki z taką samą liczbą punktów jak Legia II.













17. kolejka:

Olimpia Elbląg 2-5 (1-3) Lechia Tomaszów Mazowiecki

GKS Bełchatów 3-4 (2-1) Wisła II Płock

KS CK Troszyn 4-1 (1-0) GKS Wikielec

KS Wasilków 0-1 (0-0) Jagiellonia II Białystok

Mławianka Mława 0-1 (0-0) ŁKS Łomża

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 2-3 (1-1) Wigry Suwałki

Ząbkovia Ząbki 4-1 (2-0) Widzew II Łódź

Warta Sieradz 3-0 (0-0) Broń Radom

26.11. g. 12:00 Legia II Warszawa - Znicz Biała Piska





Tabela, wyniki i terminarz III ligi






