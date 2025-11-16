U-18: Polska 4-1 Dania. Bramka Lauryna

Mateusz Lauryn, Jan Leszczyński - fot. Mishka / Legionisci.com
źródło: 90minut.pl

Prowadzona przez Radosława Sobolewskiego reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 4-1 (2-1) z Danią w meczu rozegranym w ramach turnieju towarzyskiego w Hiszpanii. W wyjściowym składzie znalazło się trzech zawodników Legii Warszawa - Pascal Mozie, Mateusz Lauryn i Filip Przybyłko. W 14. minucie Lauryn zdobył bramkę. 

REKLAMA

 

U-18: Polska 4-1 (2-1) Dania
Mateusz Lauryn 14, Tymoteusz Gmur 25, Justin Hoy 70, Wojciech Szymczak - Marvin Nasnas 1

Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 7. Eryk Śledziński, 9. Filip Skorb, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Jakub Zawadzki, 16. Pascal Mozie, 19. Antoni Burkiewicz, 20. Filip Przybyłko

Dania: (skład wyjściowy) 16. Gustav Fritz - 2. Johan Hvistendahl, 3. Gustav Ruby-Johansen, 4. William Møller, 5. Emil Monrad, 6. Max Jensen, 7. Julius Lucena, 8. Adam Fuglsang, 9. Malik Pimpong, 11. Abdul Daramy, 19. Marvin Nasnas



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.