U-18: Polska 4-1 Dania. Bramka Lauryna

Prowadzona przez Radosława Sobolewskiego reprezentacja Polski do lat 18 wygrała 4-1 (2-1) z Danią w meczu rozegranym w ramach turnieju towarzyskiego w Hiszpanii. W wyjściowym składzie znalazło się trzech zawodników Legii Warszawa - Pascal Mozie, Mateusz Lauryn i Filip Przybyłko. W 14. minucie Lauryn zdobył bramkę.
U-18: Polska 4-1 (2-1) Dania
Mateusz Lauryn 14, Tymoteusz Gmur 25, Justin Hoy 70, Wojciech Szymczak - Marvin Nasnas 1
Polska: (skład wyjściowy) 1. Jakub Zieliński - 2. Mateusz Cegliński, 3. Mateusz Lauryn, 6. Jakub Falkiewicz, 7. Eryk Śledziński, 9. Filip Skorb, 11. Tymoteusz Gmur, 13. Jakub Zawadzki, 16. Pascal Mozie, 19. Antoni Burkiewicz, 20. Filip Przybyłko
Dania: (skład wyjściowy) 16. Gustav Fritz - 2. Johan Hvistendahl, 3. Gustav Ruby-Johansen, 4. William Møller, 5. Emil Monrad, 6. Max Jensen, 7. Julius Lucena, 8. Adam Fuglsang, 9. Malik Pimpong, 11. Abdul Daramy, 19. Marvin Nasnas