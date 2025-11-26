III liga: Legia II Warszawa 5-0 Znicz Biała Piska

W zaległym meczu 17. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała ze Zniczem Biała Piska 5-0. Do przerwy legioniści prowadzili 1-0. Kolejne spotkanie rozegrają 30 listopada o godzinie 12:00 z Mławianką Mława. Dzięki tej wygranej Legia ma obecnie 3 punkty przewagi w tabeli nad Wartą Sieradz. To był 11. ligowy mecz rezerw z rzędu bez porażki.

Spotkanie rozpoczęło się z 15-minutowym opóźnieniem ze względu na problemy drużyny przyjezdnej z dojazdem. Wyjątkowo mecz odbył się na sztucznym boisku nr 6, ze względu na to, że na boisku, gdzie normalnie grają rezerwy, dzień wcześniej rozgrywano spotkanie UEFA Youth League pomiędzy Legią U-19 i PAOK-iem Saloniki.





Już w 3. minucie celny strzał głową oddał Rafał Boczoń, ale bramkarz zdołał wybić piłkę. W 10. minucie Igor Skrobała sam popędził prawą stroną w kierunku bramki rywala, ale nie zdecydował się na zagranie do żadnego z kolegów i strzelił prosto w bramkarza, który nie miał żadnych problemów z interwencją. 6 minut później Legia miała kolejną dobrą sytuację, jednak Adam Ryczkowski minimalnie spudłował.





W 25. minucie padła pierwsza bramka dla Legii. Legioniści szybko wymienili kilka podań, dobrze piłkę z prawej strony zagrywał Igor Skrobała, a Ryczkowskiemu nie pozostało nic innego, jak tylko z bliskiej odległości wbić ją do siatki. Legioniści próbowali powtórzyć podobną akcję chwilę później, ale tym razem nie było nikogo, żeby dołożył nogę. W 32. minucie ponownie mieliśmy kopię tej sytuacji, jednak wykańczający ją Dawid Kiedrowicz posłał piłkę obok słupka.





W 49. minucie do piłki zagranej z lewej strony wyskoczył niepilnowany Igor Skrobała i podwyższył prowadzenie Legii. Zawodnik jeszcze ucierpiał w tej sytuacji i wymagał pomocy medycznej. W 56. minucie w polu karnym faulowany był Jan Leszczyński, do piłki podszedł Adam Ryczkowski i pewnie wykonał "jedenastkę".





6 minut po wejściu na boisko na listę strzelców wpisał się Szymon Piasta, który bardzo dobrze znalazł się w polu karnym przeciwnika. W 75. minucie padła piąta bramka dla Legii, a strzelił ją po rzucie rożnym Łukasz Góra. W 88. minucie sam na sam z bramkarzem znalazł się Patryk Konik, jednak przegrał ten pojedynek. Jeszcze w 90. minucie rywale stanęli przed doskonałą szansą, ale świetnie interweniował Jan Bienduga, który nie miał w tym meczu praktycznie nic do roboty.









III liga: Legia II Warszawa 5-0 (1-0) Znicz Biała Piska

1-0 - 25' Adam Ryczkowski

2-0 - 49' Igor Skrobała

3-0 - 56' Adam Ryczkowski (k)

4-0 - 68' Szymon Piasta

5-0 - 75' Łukasz Góra





Legia II: 1. Jan Bienduga, 18. Jeremiah White, 44. Łukasz Góra, 2. Jan Leszczyński, 3. Viktor Karolak, 5. Rafał Boczoń (62' 6. Aleksander Wyganowski), 14. Mateusz Możdżeń (62' 8. Maciej Saletra), 15. Samuel Sarudi (74' 77. Igor Butucel) , 27. Igor Skrobała, 11. Adam Ryczkowski (62' 29. Szymon Piasta), 17. Dawid Kiedrowicz (74' 16. Patryk Konik)





Znicz (skład wyjściowy): 1. Kąkolewski, 2. Kiarszys, 3. Płoszkiewicz, 17. Wasilewski, 7. Karankiewicz, 18. Sikora, 70. Mroczkowski, 14. Baginskij, 15. Taperek, 94. Drażba, 8. Giełażyn





żółte kartki: Mroczkowski





