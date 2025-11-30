Rezerwy

III liga: Legia II Warszawa 3-0 Mławianka Mława. Legia liderem do wiosny

Karol Kosiorek - fot. Woytek / Legionisci.com
W meczu 19. kolejki III ligi Legia II Warszawa wygrała w LTC z Mławianką Mława 3-0. Do przerwy legioniści prowadzili 2-0. Kolejne spotkanie rozegrają dopiero wiosną. Wówczas zmierzą się na wyjeździe ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. 

Dwie bramki dla stołecznego zespołu zdobył w pierwszej połowie obrońca, Karol Kosiorek. W 79. minucie trafienie dołożył Samuel Kovacik. 


To był 12. ligowy mecz Legii II z rzędu bez porażki. Co więcej, nasi zawodnicy wygrali aż 11 z tych spotkań i tylko w jednym podzielili się punktami z rywalem. W 7 ostatnich meczach legioniści nie stracili ani jednej bramki. 


Legioniści zimę spędzą na 1. miejscu w tabeli 1. grupy III ligi.


 


III liga: Legia II Warszawa 3-0 (2-0) Mławianka Mława

1-0 - 19' Karol Kosiorek

2-0 - 45' Karol Kosiorek

3-0 - 79' Samuel Kovacik


Legia II: 1. Jan Bienduga, 22. Karol Kosiorek, 5. Rafał Boczoń, 2. Jan Leszczyński, 21. Filip Jania, 30. Maciej Ruszkiewicz (82' 8. Maciej Saletra), 14. Mateusz Możdżeń (82' 6. Aleksander Wyganowski), 15. Samuel Sarudi, 27. Igor Skrobała (61' 20. Samuel Kovacik), 11. Adam Ryczkowski (72' Przemysław Mizera), 17. Dawid Kiedrowicz (61' 29. Cyprian Pchełka)


Mławianka: 1. Stanny, 5. Mnacakanjan (75' Wiśniewski), 4. Łydkowski, 6. Cegiełka, 27. Rutkowski, 16. Szczepaniak (Wróblewski), 29. Mykytyn, 17. Olczak (75' Markowicz), 15. Karwowski (Rogalski, Otłowski), 28. Pyrdoł, 9. Matuszewski


żółte kartki: Pchełka - Matuszewski


Tabela, wyniki i terminarz III ligi




tagi:
Lwów _Wilno_Polska - 48 minut temu, *.centertel.pl

Wreszcie po może 15 latach a może 20 Legia II będzie w 3 lidze.

Remino - 1 godzinę temu, *.orange.pl

❤️

Eddie - 1 godzinę temu, *.play.pl

no i ładnie; chociaż tutaj jest lider

