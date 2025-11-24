Rezerwy

Wyniki 18. kolejki III ligi

W weekend rozegrano mecze 18. kolejki III ligi. Na czele tabeli plasuje się Legia II Warszawa, która ma tyle samo punktów co Warta Sieradz, ale jeden mecz rozegrany mniej. 

Jedno spotkanie zostało przełożone ze względu na trudne warunki atmosferyczne. 


 



18. kolejka:
Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 (0-1) Legia II Warszawa
ŁKS Łomża 1-1 (0-0) Warta Sieradz
Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 (2-0) KS Wasilków
Wisła II Płock 2-1 (1-1) KS CK Troszyn
GKS Bełchatów 5-0 (2-0) Znicz Biała Piska
Mławianka Mława 2-1 (0-0) Ząbkovia Ząbki
Olimpia Elbląg 1-0 (0-0) Broń Radom
Wigry Suwałki 1-0 (1-0) Jagiellonia II Białystok
GKS Wikielec - Widzew II Łódź  (przełożony)

Tabela, wyniki i terminarz III ligi



