Wyniki 18. kolejki III ligi

W weekend rozegrano mecze 18. kolejki III ligi. Na czele tabeli plasuje się Legia II Warszawa, która ma tyle samo punktów co Warta Sieradz, ale jeden mecz rozegrany mniej.

Jedno spotkanie zostało przełożone ze względu na trudne warunki atmosferyczne.













18. kolejka:

Lechia Tomaszów Mazowiecki 0-2 (0-1) Legia II Warszawa

ŁKS Łomża 1-1 (0-0) Warta Sieradz

Świt Nowy Dwór Mazowiecki 3-0 (2-0) KS Wasilków

Wisła II Płock 2-1 (1-1) KS CK Troszyn

GKS Bełchatów 5-0 (2-0) Znicz Biała Piska

Mławianka Mława 2-1 (0-0) Ząbkovia Ząbki

Olimpia Elbląg 1-0 (0-0) Broń Radom

Wigry Suwałki 1-0 (1-0) Jagiellonia II Białystok

GKS Wikielec - Widzew II Łódź (przełożony)





Tabela, wyniki i terminarz III ligi






