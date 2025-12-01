Rezerwy

19. kolejka III ligi: Legia liderem po rundzie jesiennej

fot. PZPN
Woytek
Trzecioligowy zakończyli jesienne zmagania. W 19. kolejce Legia II Warszawa pewnie pkonalła Mławiankę Mława i zimę spędzi na pozycji lidera. "Wojskowi" mają sześć punktów przewagi nad drugą Wartą Sieradz, która ma rozegrany jeden mecz mniej. Zdecydowanie najsłabszym zespołem w tym sezonie jest Znicz Biała Piska, który ma na koncie zaledwie 5 punktów.  

W ostatni weekend trzy spotkania zostały przełożone z powodu złego stanu muraw. Wysoką wygraną ze Świtem zanotował Troszyn, a Ząbkowia przegrała u siebie ważny mecz z Wigrami. Trzeci w tabeli ŁKS Łomża aż sześciokrotnie pokonywał bramkarza rezerw Widzewa.


 



Wyniki 17. kolejki:

Jagiellonia II Białystok 2-3 (0-2) Lechia Tomaszów Mazowiecki

KS CK Troszyn 5-0 (2-0) Świt Nowy Dwór Mazowiecki

Ząbkovia Ząbki 0-1 (0-1) Wigry Suwałki

Broń Radom 1-1 (1-1) GKS Bełchatów

Legia II Warszawa 3-0 (2-0) Mławianka Mława

Widzew II Łódź 2-6 (2-1) ŁKS Łomża 


Warta Sieradz - Olimpia Elbląg (przełożony)

Znicz Biała Piska - Wisła II Płock (przełożony)

KS Wasilków - GKS Wikielec (przełożony)


 Tabela, wyniki i terminarz III ligi




tagi:
