Legia dryfuje. Siedemnasty dzień bez nowego trenera

grafika: AI/Grok
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

31 października Edward Iordanescu przestał pełnić funkcję pierwszego trenera Legii Warszawa. Tego samego dnia klub ogłosił, że „do czasu przedstawienia nowego szkoleniowca obowiązki pierwszego trenera będzie pełnił dotychczasowy asystent, Inaki Astiz”. I… na tym komunikaty się skończyły.

REKLAMA

Dziś mamy 17 listopada. Nowy trener nie został przedstawiony. Ba — nikt nie potrafi powiedzieć, czy w ogóle ktokolwiek został wybrany i ewentualnie, kiedy mógłby podjąć pracę. Dla kibiców sytuacja byłaby odrobinę bardziej zrozumiała, gdyby klub choć raz wyraźnie zakomunikował, że porozumiał się z nowym trenerem, ale ten mógłby dołączyć dopiero za kilka tygodni. Kibice mogliby wtedy czekać z poczuciem, że istnieje jakiś plan, jakaś logika działań.

Tymczasem panuje cisza. Spekulacje w mediach wygasły, nikt z klubu nie wysyła żadnego sygnału, który świadczyłby o zbliżającym się przełomie. A to rodzi coraz większe napięcie.


 

Wyniki, których klub się nie spodziewał

Od momentu przekazania zespołu Inakiemu Astizowi Legia zremisowała z Widzewem, przegrała z Celje, a tuż przed przerwą reprezentacyjną doszło do sytuacji, którą można określić jedynie słowem - upokarzająca. Słychać, że włodarze dopuszczali scenariusz pozostawienia na stanowisku tymczasowego trenera do końca rundy, jednak na taki obrót spraw, jak pierwsza w historii porażka na własnym stadionie z zajmującą przedostatnie miejsce w tabeli drużyną z Niecieczy chyba nikt w klubie nie był przygotowany. 

Trudno te wydarzenia zignorować, zwłaszcza że coraz wyraźniej pobrzmiewają echa sezonu 2021. Wtedy, po zwolnieniu Czesława Michniewicza, drużynę przejął Marek Gołębiewski. Prowadził zespół w 11 spotkaniach, wygrywając tylko trzy i  przegrywając osiem. Dopiero zimowy powrót Aleksandara Vukovicia uchronił klub przed katastrofą.

W tamtym sezonie po 14 kolejkach Legia miała na koncie 12 punktów — dziś ma 17. To więcej, ale nie na tyle, by spać spokojnie. Zwłaszcza że w najbliższych tygodniach „Wojskowi” zmierzą się z rywalami z niższej półki, a więc każdy mecz będzie tym z gatunku "o sześć punktów". Przy powtórce z meczu z Niecieczą realne staje się osunięcie w stronę strefy spadkowej.

Gdzie ci kandydaci?

Po odejściu Iordănescu w kontekście Legii w kuluarach przewijały się nazwiska polskich trenerów - Macieja Skorży, Jacka Magiery, Jerzego Brzęczka, a nawet Marka Papszuna. Do klubu trafiały też oferty zagranicznych szkoleniowców. Minęło jednak 17 dni i nic się nie wydarzyło. W ostatnich dniach w mediach sugerowano, że w Legii panuje strach przed podjęciem decyzji — byle tylko nie powtórzyć błędu.

Całość niestety wpisuje się w schemat, jaki obserwowaliśmy w pierwszej połowie roku. Klub miesiącami poszukiwał dyrektora sportowego po odsunięciu Jacka Zielińskiego, by ostatecznie zatrudnić… dwóch - Michała Żewłakowa i Frediego Bobicia. Ci z kolei popisali się brakiem planu awaryjnego po nieudanych negocjacjach z Gonçalo Feio i w ostatniej chwili, tuż przed wznowieniem przygotowań do nowego sezonu, zatrudnili ekipę z Rumunii. Wówczas na trenera czekaliśmy niecałe 18 dni.

Teraz wygląda to podobnie. Drużyna została zostawiona sama sobie. Oczywiście od piłkarzy tej klasy trzeba wymagać dużo, niezależnie od tego, kto siedzi na ławce, ale trudno oczekiwać, by taki model funkcjonowania miał szansę się sprawdzić na dłuższą metę. Inaki Astiz robi wszystko, co w jego mocy, chce dla drużyny jak najlepiej, ale nawet z jego wypowiedzi da się wyczuć, że to zadanie może go przerastać.


W sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Legia, niezbędne jest jak najszybsze zatrudnienie trenera  z odpowiednim doświadczeniem, który z powodzeniem radzi sobie, grając co 3-4 dni (nie jedynie okazjonalnie prowadząc zespół), pracował z powodzeniem i sukcesami w renomowanych klubach i będzie odpowiednim autorytetem dla piłkarzy, aby uporządkować sytuację i realnie ratować ten sezon.


Legiometr wraca — tym razem o zarządzie

Po zwolnieniu Iordanescu wyłączyliśmy Legiometr — barometr nastrojów kibiców wobec pracy pierwszego trenera. Dwa tygodnie minęły, nowego szkoleniowca nie ma, więc dziś uruchamiamy nowy Legiometr.

Tym razem możecie codziennie oceniać decyzje (lub ich brak) podejmowane przez zarząd Legii Warszawa. Zapraszamy do głosowania — wasze opinie będą widoczne w czasie rzeczywistym.

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Zapisywanie głosu...

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (17.11.2025). Aby zobaczyć najnowsze wyniki, odwiedź aktualny Legiometr.

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

KATASTROFA SŁABO NEUTRALNIE DOBRZE REWELACJA 0 100
--
WCZYTYWANIE...
--
-- oś czasu --

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

Dzisiejszy sentyment
--
Średnia z wybranego okresu
--
Najlepszy dzień
--
--
Najgorszy dzień
--
--


tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (3)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Rumcajs - 12 minut temu, *.246.32

Źle zrobiliście Legiometr. Skala powinna zaczynać się od bardzo źle, a kończyć na tragicznie. W ten sposób moglibyście wybadać nastroje. A tak jak ktoś kliknie pozytywnie to tylko dla żartu. Wszyscy są przecież wkur**** na zarząd i tylko stopień tego wkur**** można byłoby zbadać.

odpowiedz
SEBO(L) - 28 minut temu, *.play.pl

Po odejściu Josue był przekaz, by większa ilość zawodników brała na siebie odpowiedzialność za grę drużyny. I to jest ten moment ! Przez kilka ostatnich sezonów z żadnym trenerem nie zdobyli mistrzostwa, żaden nie mógł ich nauczyć gry ofensywnej, nie wspominając o grze w obronie, no to niech teraz grają bez trenera. Proszę bardzo, niech się wykażą ! Niech trenują co chcą, niech poprawiają to, co uważają za stosowne, niech ustalą taktykę, wybiorą skład, i do przodu! Przecież nic innego nie robią, to powinni mieć pojęcie po tylu
latach, co robić 🤣

No i najważniejsze. Niech ustalą za wczasu termin i ilość wolnego, w tym całym procesie meczowo - treningowym, bo...

CAŁOROCZNY WAKACYJNY KLUB SENIORA LEGIA MA SIĘ DOBRZE. !!

odpowiedz
Legiak83 - 42 minuty temu, *.supermedia.pl

Nie dramatyzujmy, doszliśmy do 1/16 PP, gramy w LKE. Wystarczą 3 wygrane z rzędu w naszej Eklapie i będziemy na podium. Mocno Legia!

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.