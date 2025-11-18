9 lat od ostatniej bramki Wszołka dla Polski

Paweł Wszołek - fot. Woytek / Legionisci.com
Paweł Wszołek wyszedł w podstawowej jedenastce na mecz el. MŚ pomiędzy Maltą i Polską. W 59. minucie zawodnik Legii Warszawa zdobył bramkę. Był to 20. występ legionisty w kadrze i trzeci strzelony gol. Co ciekawe, Wszołek czekał na to trafienie ponad 9 lat. 

Wszołek zadebiutował w reprezentacji Polski 12 października 2012 roku w meczu z RPA. Przed spotkaniem z Maltą dwukrotnie trafił do siatki rywali -  w marcu 2016 roku, jako zawodnik Hellas Werona, zdobył 2 bramki w meczu towarzyskim z Finlandią.


 


- Myślę, że inaczej by smakowała ta bramka, gdybyśmy nie wygrali. Wiedzieliśmy, że to będzie ciężki mecz, bo nie ma co ukrywać, że boisko nie pomagało. Murawa się cały czas odrywała, ale to nie jest usprawiedliwienie. Cieszę się z gola. Mogliśmy zagrać lepiej w wielu sytuacjach, ja mógłbym zachować się lepiej. 10 lat czekania na gola w reprezentacji... -  powiedział Wszołek w rozmowie z TVP Sport po meczu.


 



Rumcajs - 5 minut temu, *.246.24

Paweł jako jeden z nielicznych pił wodę święconą zamiast wysokoprocentowej po meczu z Holandią, dlatego miał siły na rozegranie tego meczu. Gdyby nie on i kilku kolegów to byśmy się na tej Malcie ośmieszyli. Jak widać w zawodowym futbolu, który się coraz bardziej wyrównuje, nie ma miejsca na imprezowe podejście do teoretycznie łatwiejszych meczów. Brawo Paweł!

:o) - 10 minut temu, *.play.pl

No i bardzo dobrze. 👍

