Lechiści ukarani zakazem, odwołują wyjazd do Warszawy

Sobotni mecz Legii z Lechią rozegrany zostanie niestety bez kibiców gości. Lechiści, którzy mieli zaplanowany wyjazd dwoma pociągami specjalnymi, ukarani zostali zakazem wyjazdowym i w ostatnim tygodniu czynili wszelkie starania, by zakaz został przynajmniej zawieszony. "Działacze PZPN nie wyrazili woli rozmowy, a na pisemne odwołanie od kary, złożone przez nasz klub nie odpowiedzieli do dnia dzisiejszego" - informują lechiści.

Mecz Legia - Lechia rozegrany zostanie w najbliższą sobotę o 20:15 przy Łazienkowskiej.



