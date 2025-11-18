Lechiści ukarani zakazem, odwołują wyjazd do Warszawy

Lechia Gdańsk na wyjazdowym meczu z Legią w kwietniu tego roku - fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com
Bodziach
Legionisci.com Legionisci.com

Sobotni mecz Legii z Lechią rozegrany zostanie niestety bez kibiców gości. Lechiści, którzy mieli zaplanowany wyjazd dwoma pociągami specjalnymi, ukarani zostali zakazem wyjazdowym i w ostatnim tygodniu czynili wszelkie starania, by zakaz został przynajmniej zawieszony. "Działacze PZPN nie wyrazili woli rozmowy, a na pisemne odwołanie od kary, złożone przez nasz klub nie odpowiedzieli do dnia dzisiejszego" - informują lechiści.

Mecz Legia - Lechia rozegrany zostanie w najbliższą sobotę o 20:15 przy Łazienkowskiej.



Komentarze (3)

Darektocioteczka - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

stare czasy wracają... pzpn zastraszony przez tuska będzie siedzieć cicho i przeciwko kibicom

odpowiedz
Typek - 57 minut temu, *.play-internet.pl

@Darektocioteczka: w punkt!

odpowiedz
w9 - 27 minut temu, *.t-mobile.pl

@Darektocioteczka: Dokładnie. A jeszcze Lechia? Mają prze.ebane u niego.

odpowiedz
