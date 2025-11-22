Ce(L)ownik: 2-0 dla Legii

REKLAMA

Przed meczem Legia Warszawa - Lechia Gdańsk, który odbędzie się w sobotę, 22 listopada o godz. 20:15 w Warszawie, oddaliście 772 typów na końcowy wynik w naszej zabawie "CeⓁownik".osób uważa, że wygra Legia Warszawa.z Was twierdzi, że mecz zakończy się remisem, atypuje zwycięstwo Lechia Gdańsk.

Najczęściej typowanym wynikiem jest(13,1% głosów).Kolejne w zestawieniu są:- 12,2%- 10,9%- 9,7%- 7,9%Średnia liczba bramek, jaką strzeli Legia Warszawa toa Lechia GdańskDziękujemy wszystkim za typowanie wyniku i zapraszamy do typowania każdego kolejnego meczu Legii - przed pierwszym gwizdkiem będziemy publikowali raport z Waszych typów!









