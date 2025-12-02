Pierwsza rocznica śmierci Lucjana Brychczego

Rok temu odszedł od nas pan Lucjan Brychczy - postać ikoniczna, legendarna, nieopisana dla legijnego środowiska, która 70 z 90 lat swego życia spędziła przy Łazienkowskiej, w Legii Warszawa. Popularny "Kici" był 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70) i trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 452 mecze (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 226 bramek.

Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.









Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Od 2014 pełnił funkcję honorowego prezesa Legii Warszawa. Ten sam rok był rokiem świętowania 60-lecia pracy Lucjana Brychczego w Legii. Wówczas kibice stworzyli ogromne graffiti "Kiciego". Dwa lata później na cześć Lucjana Brychczego nazwana została trybuna południowa naszego stadionu.





W 2023 r. na Ochocie powstało boisko, którego patronem jest właśnie Lucjan Brychczy. W październiku 2024 roku na stadionie Legii odbył się pokaz świetlny dedykowany "Kiciemu", a klub wyprodukował kolekcję ubrań nawiązujących do czasów, kiedy Brychczy grał w piłkę.





Lucjan Brychczy zmarł 2 grudnia 2024 roku, a 9 grudnia został pochowany na Powązkach Wojskowych (kwatera K-1-18). W ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, przyjaciele, osobistości ze świata sportu, kultury, a także rzesze kibiców.





Więcej informacji o Lucjanie Brychczym znajdziecie na dedykowanej stronie www.lucjanbrychczy.pl.





fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com





fot. Woytek / Legionisci.com





fot. Woytek / Legionisci.com





fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com





fot. Mishka / Legionisci.com









fot. / Legionisci.com









fot. Marcin Banaszkiewicz







