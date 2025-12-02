Pierwsza rocznica śmierci Lucjana Brychczego

fot. Fumen / Legionisci.com
Redakcja
Legionisci.com Legionisci.com

Rok temu odszedł od nas pan Lucjan Brychczy - postać ikoniczna, legendarna, nieopisana dla legijnego środowiska, która 70 z 90 lat swego życia spędziła przy Łazienkowskiej, w Legii Warszawa. Popularny "Kici" był 4-krotnym mistrzem Polski z Legią jako zawodnik (1955, 56, 69 i 70) i trzykrotnym królem strzelców polskiej ligi. Przez 19 sezonów w Legii rozegrał 452 mecze (najlepszy wynik w historii klubu) oraz zdobył 226 bramek.

REKLAMA

Rozegrał 58 meczów w pierwszej reprezentacji Polski, a w roku 1960 wystąpił na Igrzyskach Olimpijskich w Rzymie. Został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.


 


Do Warszawy trafił w 1954 roku z Górnego Śląska i związał się z Legią na całe życie. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem naszego klubu - przez kolejne lata (od 1971) był asystentem, trenerem juniorów i pierwszym trenerem. Od 2014 pełnił funkcję honorowego prezesa Legii Warszawa. Ten sam rok był rokiem świętowania 60-lecia pracy Lucjana Brychczego w Legii. Wówczas kibice stworzyli ogromne graffiti "Kiciego". Dwa lata później na cześć Lucjana Brychczego nazwana została trybuna południowa naszego stadionu.


W 2023 r. na Ochocie powstało boisko, którego patronem jest właśnie Lucjan Brychczy. W październiku 2024 roku na stadionie Legii odbył się pokaz świetlny dedykowany "Kiciemu", a klub wyprodukował kolekcję ubrań nawiązujących do czasów, kiedy Brychczy grał w piłkę. 


Lucjan Brychczy zmarł 2 grudnia 2024 roku, a 9 grudnia został pochowany na Powązkach Wojskowych (kwatera K-1-18). W ostatniej drodze towarzyszyli mu rodzina, przyjaciele, osobistości ze świata sportu, kultury, a także rzesze kibiców.


Więcej informacji o Lucjanie Brychczym znajdziecie na dedykowanej stronie www.lucjanbrychczy.pl.

Legia Warszawa - Pogoń Szczecin flaga Lucjan Brychczy
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com


Legia Warszawa - FC Lugano ultras oprawa Lucjan Brychczy Żegnaj Legendo sektorówka
fot. Woytek / Legionisci.com

Lucjan Brychczy pogrzeb Powązki Wojskowe cmentarz trumna
fot. Woytek / Legionisci.com


Legia Warszawa - Wisła Kraków, Lucjan Brychczy, pułkownik, uroczystość, ceremonia
fot. Kamil Marciniak / Legionisci.com

Lucjan Brychczy
fot. Mishka / Legionisci.com


graffiti,Lucjan Brychczy
fot. / Legionisci.com


Legia Warszawa - Lech Poznań, Miroslav Radović, Lucjan Brychczy
fot. Marcin Banaszkiewicz




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (2)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Warszawiak1234 - 9 minut temu, *.play.pl

RiP Panie Lucjanie. ........Szkoda ze Legia nie ma takich następców......

odpowiedz
L1916 - 16 minut temu, *.114.2

🕯

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.