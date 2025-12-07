Ruch Chorzów Futsal 2-3 Legia Warszawa

W ostatnim tegorocznym ligowym spotkaniu futsaliści Legii Warszawa wygrali na wyjeździe z ostatnim w tabeli Ruchem Chorzów Futsal 3-2. Do przerwy było 1-1.

Kolejne spotkanie legioniści rozegrają 12 grudnia w ramach 1/16 finału Pucharu Polski z LZS Bojano.









Od początku spotkania mocno zaatakowali gospodarze. Najpierw jednak piłka minimalnie minęła bramkę, ale w 2. minucie Daniel Wojtyna zdobył pierwsze trafienie w tym meczu. W 13. minucie Hugo Alves był bliski wyrównania, jednak dobrze interweniował bramkarz. W 16. minucie świetnym uderzeniem popisał się Eric Sylla, doprowadzając do wyniku 1-1. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy urazu mięśniowego doznał Luca Priori. W 20. minucie pudłem kolejki popisał się natomiast Hugo Alves, który nie trafił do bramki z metra.





Początek drugiej połowy też był wyrównany, ale to legioniści mieli lepsze sytuacje. To jednak gospodarze po raz drugi zanotowali trafienie. W 27. minucie przeprowadzili kontrę, zakończoną skutecznym strzałem Łukasza Biela. Legioniści odpowiedzieli nieco przypadkowym trafieniem Luki Prioriego, który ostatecznie po interwencji medycznej wrócił jeszcze na parkiet. W 32. minucie zawodnicy z Warszawy po raz pierwszy wyszli na prowadzenie po skutecznym strzale Alamikkotervo ze stałego fragmentu gry. Na nieco ponad minutę do zakończenia meczu gospodarze mocno się oburzyli, domagając zagrania ręką, ale niesłusznie.





Ruch Chorzów Futsal 2-3 (1-1) Legia Warszawa

1-0 - 1:53 Daniel Wojtyna

1-1 - 15:45 Eric Sylla

2-1 - 26:21 Łukasz Biel

2-2 - 29:17 Luca Priori

2-3 - 31:27 Henri Alamikkotervo





Ruch: 12. Paweł Mudra, 8. Daniel Jagodziński, 90. Daniel Wojtyna, 9. Aleksander Hartstein, 95. Wiktor Skała

rezerwa: 16. Oskar Banasiak, 21. Paweł Pstrusiński, 6. Dominik Jankowski, 7. Mariusz Seget, 10. Szymon Cichy, 11. Łukasz Borkowski, 77. Piotr Szemiot, 94. Łukasz Biel





Legia: 16. Tomasz Warszawski, 5. Mykyta Storożuk, 9. Eric Sylla, 20. Władysław Tkaczenko, 22. Henri Alamikkotervo

rezerwa: 18. Michał Sobków, 99. Mateusz Majewski, 2. Sawa Łutaj, 10. Rui Pinto, 13. Mykyta Możejko, 14. Hugo Alves, 21. Oskar Szczepański, 23. Luca Priori, 25. Jarosław Żmijewskij





żółte kartki: Borkowski, Jagodziński





