Coraz bliżej strefy spadkowej

Legia Warszawa ponownie bez wygranej. Tym razem stołeczni piłkarze zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin i obecnie znajduje się w tabeli na odległej 14. lokacie. Jedynego gola dla "Wojskowych" strzelił Rafał Augustyniak, który tym samym odpowiedział na trafienie Karola Czubaka. Poniedziałkowe spotkanie stało na bardzo mizernym poziomie, a celnych strzałów było jak na lekarstwo.

Pierwsze minuty były dla gości trudne. Legia nie mogła odnaleźć się na boisku i popełniała sporo błędów. W 10. minucie fatalnie zachowali się defensorzy stołecznego klubu, którzy nie potrafili porozumieć się ze sobą z czego skorzystał Fabio Ronaldo. Zawodnik Motoru przechytrzył swoich rywali po czym zderzył się z wychodzącym na przedpole Kacprem Tobiaszem. Arbiter po wideoanalizie VAR zdecydował się wskazać na rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Karol Czubak i pewnie pokonał bramkarza Legii. Niestety, gospodarze zaczęli to spotkanie w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Legioniści z kolei musieli skupić się na gonieniu wyniku, co w tym sezonie wybitnie im nie idzie. W 19. minucie sygnał do ataku dał debiutujący w barwach "Wojskowych" Henrique Arreiol. Portugalczyk oddał mocne uderzenie z dystansu, ale w sam środek bramki, gdzie dobrze ustawiony był Ivan Brkić.

W 26. minucie Legia doprowadziła wreszcie do remisu. Arreiol bardzo dobrze dośrodkował z rzutu rożnego, a tuż przed bramką najlepiej odnalazł się Rafał Augustyniak, który z bliska skierował piłkę do siatki wykańczając zgranie głową od Milety Rajovicia. To trafienie nie zmieniło niestety przebiegu meczu. Motor nadal był stroną atakującą i niebawem mógł ponownie wyjść na prowadzenie. Po podaniu z lewej strony i złej interwencji Petara Stojanovicia Legię uratował słupek. Potem na boisku oglądaliśmy przede wszystkim dużo walki. Brakowało sytuacji strzeleckich pod jedną i drugą bramką. Legia miała jedynie dobrą szansę z rzutu wolnego. Arreiol trafił niestety wprost w mur. Arbiter do pierwszej połowy doliczył trzy minuty, które nie zmieniły już wyniku.

Na drugą połowę drużyny wyszły bez zmian. Pierwszy kwadrans po przerwie upłynął także bez fajerwerków. Żadna z drużyn nie oddała chociażby celnego strzału. Po godzinie gry po podanie w pole karne wreszcie do dobrej okazji doszedł piłkarz Legii. Rajović strzelił z półwoleja, jednak piłka przeleciała ponad poprzeczką. Wkrótce z rzutu wolnego bramkarza Motoru mógł zaskoczyć Augustyniak. Pomocnik huknął ile sił w nodze z rzutu wolnego, jednak futbolówka poszybowała gdzieś daleko w trybuny.

Trener Legii starał się rozruszać ofensywę wprowadzając na boisko Kacpra Urbańskiego. Pomocnik miał za zadanie rozruszać nieco akcje ofensywne. Wkrótce na murawie zameldował się także Jakub Żewłakow. Wynik jednak nie ulegał zmianie i widomo kolejnej straty punktów zaczęło być coraz bardziej realne. W 82. minucie wprowadzony Urbański bliski był zagwarantowania Legii trzech punktów. Niestety strzał pomocnika trafił tylko w słupek! Ogromna szkoda, ze piłka nie leciała minimalnie bliżej środka bramki. Za moment gospodarze popędzili z groźną kontrą, którą na szczęście w kluczowym momencie zneutralizował Paweł Wszołek. W doliczonym czasie gry na 2-1 powinien strzelił Rajović. Napastnik z kilku metrów trafił wprost w bramkarza Motoru... Było to smutne podsumowanie poniedziałkowego meczu.

Komentarze (73)

+ dodaj komentarz

🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

dodaj

Zadowolony - 16 minut temu, *.plus.pl Jaki ja jestem szczęśliwy że już dawno wyleczyłem się z oglądania tych błaznów 😁😁😁 odpowiedz

kaktus - 20 minut temu, *.orange.pl Jak to szło???

W tym roku liczy się tylko mistrzostwo??? 🤬 odpowiedz

Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl 92 minuta i pilka meczu i co znowu robi nasz napastnik....z 2 metrów strzelą w bramkarza. Toż to szok co Wy odwalacie w Legii w tym klubie. Rzygać się chce jak się was ogląda. odpowiedz

kaktus - 24 minuty temu, *.orange.pl Co musi się stać, aby nasz super napastnik za 3 mln euro strzelił bramkę??? odpowiedz

wtf - 26 minut temu, *.play.pl Żewłakow czy tam Bobić (w tym burdelu nie wiadomo kto za co odpowiada),gratuluję znalezienia napastnika a nawet dwóch,przy których Rosołek wygląda jak Marco van Basten! odpowiedz

Sobal 74 - 28 minut temu, *.t-mobile.pl Dzieku za super snajpera rajovicia dawno w legii niebyli tak dobrego biegającego i bramkostrzelnego napastnika aż się boję że zima ktoś go wykupi z legii a tak poważnie dno 11 metrów mułu odpowiedz

jarekk - 28 minut temu, *.metrointernet.pl Proponuje dac kudlatemu tytul dzbana roku. Po pierwsze 3 banki za rajowicza, po drugie 2i pol banki za winagra i po trzecie za zatrudnienie Drakulesku czy jak mu tam, juz zapomnialem. odpowiedz

Pawcio - 29 minut temu, *.vectranet.pl Mioduski kompromituje Legię na każdym kroku. Kolejna kompromitacja to "negocjacje" z Rakowem w sprawie Papszuna. odpowiedz

(L) - 29 minut temu, *.jmdi.pl Dobry mecz prawie ich rozj3baliśmy. Miodek tylko kawy w przerwie nie dowiózł i w pizÓ usnęli. ❤️🤍💚 odpowiedz

Mz80 - 37 minut temu, *.centertel.pl Dobry wynik obstawiałem 2:0 dla Motoru i uciekamy od strefy spadkowej na 2 punkty 💪 odpowiedz

Martinez76 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl Drużyna KOMPLETNIE BEZ FORMY. Tu nawet Messi, Ronaldo i Ronaldo po takim "przygotowaniu" do sezony graliby piach. Ale widocznie loki właściciela wrastają już w mózg, skoro "długofalowa wizja" rok po roku rozbija się o skały. O te same skały. Ta sama wizja. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów – powiedział kiedyś Albert Einstein. 💩 odpowiedz

jarekk - 41 minut temu, *.metrointernet.pl Ten rajowicz to taki drugi Tobiasz tylko po drugiej stronie boiska. Niby jest na boisku ale nic nie zrobi zeby mecz wygrac. odpowiedz

(L) - 28 minut temu, *.jmdi.pl @jarekk: Uhuhu się obsmarkałem :D :D dobre! odpowiedz

Typowy Kacperek - 43 minuty temu, *.net.pl Kacperek i Rajovic dzięki za wszystko ! 🤣🤣🤣a teraz stańcie w kolejce po wypłatę na święta plus bonusiki 😂😂😂 Mam nadzieję że razem coś było pośpiewane pod sektorem np tylko mistrzostwo 🤣🤣 odpowiedz

Ukiluki - 45 minut temu, *.glasoperator.nl Mioduski Żewłakow Astiz nadajecie się na grabarzy co mogą doły na cmentarzu kopać w nie aby przewodzić takiemu klubowi jak Legia odpowiedz

+i- - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl @Ukiluki: chyba dla siebie właśnie kopią ten dół. odpowiedz

Najlepszy prezes w historii - 45 minut temu, *.246.59 1.72 na 1X w tym meczu, to nie był hazard, tylko prezent świąteczny od buka. :) odpowiedz

Kiedyś wizyta w powrotnym autokarze pomogła bardzo ❗ - 46 minut temu, *.play-internet.pl Ile zwycięstw Legia zanotowała w Listopadzie ? odpowiedz

Pep - 25 minut temu, *.play.pl @Kiedyś wizyta w powrotnym autokarze pomogła bardzo ❗: tu nie piłkarzy trzeba lać tylko tych co ich zatrudnili odpowiedz

Lolo - 48 minut temu, *.plus.pl Astiz niech dalej się uśmiecha! To jest dopiero pozorant! Taki sam jak Rajovic! Papszun bierz za mordę to towarzystwo! odpowiedz

Rumcajs - 48 minut temu, *.246.33 Naszym kibicom należy się co najmniej jedno zwycięstwo. Mamy jeszcze cztery mecze... - Paweł WTF Wszołek. odpowiedz

MPjL - 49 minut temu, *.centertel.pl 3 mecze przed przerwą zimową. Jak w lidze z Piastem będą 2 punkty to będzie dobrze, w Armenii też trzeba powalczyć o remis.



Nie poddawaj się... odpowiedz

rajowicz - 50 minut temu, *.orange.pl Trochę współczuję rajowiczowi. Nie on sam się kupił i nadmuchał balonik najdroższego transferu legii. Chłop się stara, tylko ch...a umie. A po głowie dostaje. A mógł zostać w szkole i pójść na medycynę tak jak tata chciał. odpowiedz

Alojzy - 50 minut temu, *.vectranet.pl Bobić pewnie z bananem na ustach popija koniaczek. Ważne, że kasa na koncie się zgadza. odpowiedz

Rumcajs - 51 minut temu, *.246.40 Dobrze, że Paweł teraz wyjaśnia, że gorsi za Astiza byliśmy tylko z Lechią, a kto się zna na piłce ten wie, że po prostu mamy pecha i zawsze jedna akcja rywala zaważa o niekorzystnym wyniku. Słuchajcie Pawła, a nie krytykujcie, skoro się na piłce nie znacie jak on i jego koledzy z szatni. odpowiedz

egon - baton, wyciśnięty niespuszczony - 51 minut temu, *.166.125 dżejms błąd internetu, kąsa nogawki każdego kto wylokowanego💩przygłupa ma za złodzieja i niszczyciela Legii odpowiedz

dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl Kolejny zwycięski remis, tym razem zdobyty na arcytrudnym terenie w Lublinie. Wiadomo, co Lublin to Lublin - poważna europejska marka i topowy klub. Ten zwycięski punkt może być na wagę utrzymania się w Ekstraklasie.



A tak na serio: zagrały dwie słabe drużyny kopiące się po czołach, które desperacko bronią się, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej. odpowiedz

Młody Junaku - 52 minuty temu, *.inetia.pl Nie no 1 pkt z zawsze mocnym Motorem nie jest źle. Widać, że chłopaki byli usatysfakcjonowani wynikiem.

Kur.a czego my oczekujemy.

Mamy:

1) Najgorszego trenera w ekstraklasie

2) Najgorszego bramkarza w ekstraklasie

3) Najgorszych dwóch obrońców w ekstraklasie (Vinagre, Piątkowski)

4) Najgorszych dwóch napastników w ekstraklasie

Ale spokojnie na pewno chłopaki wyciągną wnioski, przecież są w tym dobrzy. odpowiedz

Mroczne widmo - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl @Młody Junaku: do punktu 3; trzech (3)!najgorszych

Kapuadi

5 : najgorszy środek i najgorsze skrzydła odpowiedz

SEBO(L) - 52 minuty temu, *.play.pl Przed nami 2 arcyważne mecze w walce o utrzymanie 👏👏 No ku.wa, brawo! Na 110- lecie zamiast walczyć, ba ! Rozpie.dalać ligę w drodze do mistrzostwa, wydając na zarobki wokół pierwszej drużyny 100 milionów złotych, my walczymy w najbliższym czasie z Piastem o arcyważne 6 punktów 🤬🤬



A dziś najlepszym na boisku jest małolat z Portugalii 🤝👍



Bez strachu, ale z potencjałem i umiejętnościami 👏



Tak się kończy szukanie dyrektora, potem trenera, potem piłkarzy ( z globusem i atlasem w ręce) , znów trenera, na ostatnią CHWILĘ .



Wyczuwam zapach potencjalnego oświadczenia "grup"... TFU !! ELIT KIBICOWSKICH .



Popełniając grzech zaniechania, dziś jesteśmy świadkiem pudrowania futbolowego trupa.



Ale hajsik wybranym się zgadza - tak mniemam.

Miło będzie vo niektórym spożytkować go na podróże po 1. Lidze . 👏👏 odpowiedz

Biała si - 43 minuty temu, *.vectranet.pl @SEBO(L): Sugerujesz Derby Warszawy ?🤔 odpowiedz

Mroczne widmo - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl A kaleka Rajović , to nawet z metra nie trafi . odpowiedz

fan - 35 minut temu, *.artcom.pl @Mroczne widmo trafil w balooona i jak ladnie polecial: odpowiedz

fan - 33 minuty temu, *.artcom.pl @Mroczne widmo:to byl tylko kiepski zart .bo ku...cy juz dostaje hak to drewno gra,nie mozna tego mlodeho slowaka dac no krwa hotszy niebedzie odpowiedz

Thorn - 54 minuty temu, *.plus.pl Rajovic ty drewniaku...wypad do stolarni głowę sobie zaokraglij odpowiedz

Piorek - 55 minut temu, *.66.211 A czy niemożemy grać bez napastnika wole na szpicy jędze niż rajovica a może od poczatku w 10 odpowiedz

Tomek 40 lat z Legią. - 58 minut temu, *.play-internet.pl Dziś zasnąłem podczas oglądania.

Wczoraj byłem na meczu syna i tam była gra, walka, spięcia, gole, emocje.

Tu nie było nic. A na koniec napastnik strzelający z trzech metrów w bramkarza.

Z Legią na dobre i na złe, ale tu nie grają piłkarze mający Legię w sercu. odpowiedz

Siwy - 58 minut temu, *.centertel.pl W następnym sezonie derby z Polonią😀 odpowiedz

K. - 58 minut temu, *.play-internet.pl Stabilna forma bramkarza Legii to jego znak rozpoznawczy. Dziś podobnie jak w czwartek przeciwnik oddał 1 celny strzał. odpowiedz

Astiz out - 59 minut temu, *.expl.in Bardzo prosimy astiza żeby opuścił nasz klub... był beznadziejnym obrońcą jeszcze gorszym analitykiem, a granicę rozpaczy pokazał zostając trenerem... piłka nożna to jest cos co robisz najgorzej w swoim życiu... jest tyle fajnych zawodów... odpowiedz

Astiz out - 59 minut temu, *.expl.in Bardzo prosimy astiza żeby opuścił nasz klub... był beznadziejnym obrońcą jeszcze gorszym analitykiem, a granicę rozpaczy pokazał zostając trenerem... piłka nożna to jest cos co robisz najgorzej w swoim życiu... jest tyle fajnych zawodów... odpowiedz

Biała si - 48 minut temu, *.vectranet.pl @Astiz out: I ty jesteś przykładem ,że Ci w życiu nie wyszlo odpowiedz

Wig76 - 59 minut temu, *.246.33 Co trzeba mieć w głowie by po końcowym gwizdku zarzucić w sektorze "walczyć trenować “ odpowiedz

RAJOVIC - 59 minut temu, *.orange.pl WON Z LEGII odpowiedz

robert szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Co sie jeszcze musi wydarzyć, żeby tą melepetę wyj***ć na zbity pysk ? 50 lat świadomie kibicuję Legii, ale takiego patałacha z przodu sobie nie przypominam... Przy nim nawet Rosołek by się łapał do składu !! Kompletnie bezużyteczny przez cały mecz, a w ostatniej chwili z piłki dogranej na nos trafia w bramkarza. Dno. Ten zawodnik powinien zostac przesunięty do sekcji sprzatającej kible odpowiedz

Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Kolejny nędzny mecz. Jednak to co wyprawia na boisku Rajović to nie jest mierna gra, to jest SABOTAŻ ku....wa jego mać! odpowiedz

jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl Jest bardzo dobrze. Musimy jeszcze zremisowac zalegly mecz z Piastem i bedziemy juz 3 punkty nad strefa spadkowa. odpowiedz

Pol - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl I znowu kupa w twarz.

Łajzy chańbiace klu .

Brawo loczek...... odpowiedz

Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl Po pierwszej połowie uważałem, że nasi coś wcisną bo byli lepsi od Motoru. No ale w drugiej połowie poziomem dostosowali się do rywala. A i ten jeden punkt trzeba cenić bo jakby Motor miał lepszych zawodników to wracaliby z zerem na koncie.



Ciekawe czy Papszun zgodzi się na prowadzenie drużyny pierwszoligowej. Choćby i nazywała się Legia. odpowiedz

Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Coraz ciężej ogląda się te mecze z udziałem Legii.Nudne i przewidywalne walenie głową w mur bez żadnego pomysłu. Brak jakichkolwiek emocji.Ot takie najzwyklejsze odklepanie kolejnej ligowej kolejki. W następnej pewnie też remisik i tak malutkimi kroczkami coraz bliżej miejsc spadkowych. odpowiedz

Michal - 1 godzinę temu, *.plus.pl Ludzie wywalić ich wszystkich grac młodzieżówką gorzej nie bedzie



A TERAZ PYTANIE DO WSZYSTKICH : CZY TYLKO JA ZGŁUPIAŁEM ZE "CHŁOPISKO RAJOVIC WYRZUCA AUT W OSTATNICH AKCJACH ZAMIAST DO NIEGO POWINNO SIE RZUCAC ?



W TYM KLUBIE NIC NIE JEST JAK POWINNO NAWET AUTY NIE SA USTALONE ?



KPINY , I DAJCIE SPOKOJ MIODULSKIEMU , CHLOP JUZ NAPRAWDE SPROBOWAL WSZYSTKIEGO NAWET MASLOWSKI Z JAGI BOBIC Z MARKA NA RYNKU SUPER TRENER Z RUMUNI WEDLUG MNIE ( MECZE REP RUMUNI )



COS JEST NIE TAK I WIDAC ZE PEOBLEM LEZY GDZIES INDZIEJ , RADA DRUZYNY ? IMPREZY ? USTAWIANIE MECZY PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY ?



POZDRAWIAM odpowiedz

Kutnin123 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl 🙂🙂🙂🙂🙂💪 odpowiedz

PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Rajowicz, mógł zostsć bohaterem a został zerem🤬, młodzi najlepsi na boisku, plus Augusttniak, reszta to szrot, Tobiasz znowu obsrany, chyba trzeba mu wysłać pieluchy i puder odpowiedz

RM - 1 godzinę temu, *.148.113 Kuriozalne 3 ostatnie minuty meczu:

90min a Tobiasz z 1 min trzyma piłke w rękach jakbyśmy prowadzili

91min Rajovic snajper który był ściągany bo dobrze gra głową nie trafia z 5 metrów (w następnym meczu Jedza niech gra na ataku)

92min Rajovic robi wrzut w pole karne, tam gdzie sam powinien bo podobno dobrze gra głową.



kabaret



Rajovic to najgorszy napastnik od lat.

Weźmy kogoś z U17 na snajpera, nie wierzę że będzie gorzej lub grajmy bez napastnika, ewentualnie niech W. Urbański gra z przodu. Tu każdy pomysł będzie lepszy, choćby wspomniany Jedza. odpowiedz

Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl Ten sezon to jakiś koszmar. Wszystkim jak leci obniżyć pensję do najniższej krajowej. To nie są piłkarze tylko amatorzy, dlatego niech zarabiają jak amatorzy. odpowiedz

Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl Banda nieudaczników i przegrywow! Ten Rajovic to mistrzostwo! Taką sytuację zje....ac. To trzeba być talentem. Wstyd i żenada! odpowiedz

Franek - 1 godzinę temu, *.play.pl Nie ma zespołu jest stado baranów co wychodzą 1 raz pokopać piłkę. Astiz zero jako trener. Połowa won z Legia. odpowiedz

Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl Kto ściągnął Rajovica to jest kryminał pi.... nieudacznik. odpowiedz

Legionista1972 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl Płacicie im jeszcze więcej za nic.Brawi odpowiedz

Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.40 Dlaczego Rajović uderza byle jak w bramkę i jak należy w bandę? Nie powinno być odwrotnie? Ryba psuje się od głowy. A Legia z obu stron. Kacpersky AntyBramkarz i Przecudowny Duńczyk Miletozlanan Drewnokadabra poniżej wszelkiej krytyki występ. Jak długo jeszcze? odpowiedz

Okęciak - 47 minut temu, *.netfala.pl @Rumcajs: dokładnie, dwie czarne owce przez które w Wielkiej mierze jest jak jest, jeden robi kabaret w bramce a drugi w ataku... odpowiedz

asa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl no to czekać który powie: " Byliśmy lepsi " 🤣🤣🤣 odpowiedz

Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl Tobiasz i Rajovic tragedia odpowiedz

pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl Rajovic won ofermo. Brakuje przymiotników na tego debila piłkarskiego. Każdy ku...a każdy by to jajami strzelił. Jak takie drewno mogło kosztować jakiekolwiek pieniądze. odpowiedz

Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl Sorry ale jak Rajovic nie trafia z takich okazji jak w doliczonym czasie Żewłakow mu patelnię wystawił to tutaj nie ma o czym rozmawiać wogóle, parodia nie napastnik... odpowiedz

Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.174 Serio, bardziej jakościowych piłkarzy niż Rajovic spotkałem w swoim życiu na boiskach piątej ligi i boiskach "szóstek" warszawskich. odpowiedz

Cienias - 46 minut temu, *.play.pl @Chudy Grubas: warszawskich? na Orliku w Parzęczewicach są lepsze grajki odpowiedz

Chudy Grubas - 41 minut temu, *.78.174 @Cienias:

Wypowiadam się o tych miejscach gdzie grałem. Podejrzewam że w Parzęczewicach też ktoś się znajdzie, ale mówię szczerze, na własne oczy nie widziałem 😉 odpowiedz

Legia to my Mioduski out - 1 godzinę temu, *.orange.pl Rajovic ciamajda,piłka meczowa 🤬😡👎💩 odpowiedz

X z X - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl WALCZYĆ TRENOWAĆ... OKRZYK PO MECZU? SERIO?? BAWCIE SIĘ SAMI 🔥🔥🔥 odpowiedz

Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl Najważniejsze ze bramkarz jest legionistą wtedy złego słowa powiedziec nie można..... odpowiedz

Huwdu - 1 godzinę temu, *.232.40 co za drewno...rajovic, urbanski paralityk odpowiedz

Komitet Powitalny w Końcu? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl O której przyjeżdżają nasze Gwiazdy na Łazienkowską ? odpowiedz

REKLAMA

Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.

Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.