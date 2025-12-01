Motor 1-1 Legia

Coraz bliżej strefy spadkowej

Kacper Tobiasz po meczu z Motorem - fot. Woytek / Legionisci.com
Wiśnia
Legionisci.com Legionisci.com

Legia Warszawa ponownie bez wygranej. Tym razem stołeczni piłkarze zremisowali na wyjeździe z Motorem Lublin i obecnie znajduje się w tabeli na odległej 14. lokacie. Jedynego gola dla "Wojskowych" strzelił Rafał Augustyniak, który tym samym odpowiedział na trafienie Karola Czubaka. Poniedziałkowe spotkanie stało na bardzo mizernym poziomie, a celnych strzałów było jak na lekarstwo.

REKLAMA

Pierwsze minuty były dla gości trudne. Legia nie mogła odnaleźć się na boisku i popełniała sporo błędów. W 10. minucie fatalnie zachowali się defensorzy stołecznego klubu, którzy nie potrafili porozumieć się ze sobą z czego skorzystał Fabio Ronaldo. Zawodnik Motoru przechytrzył swoich rywali po czym zderzył się z wychodzącym na przedpole Kacprem Tobiaszem. Arbiter po wideoanalizie VAR zdecydował się wskazać na rzut karny. Do piłki ustawionej na jedenastym metrze podszedł Karol Czubak i pewnie pokonał bramkarza Legii. Niestety, gospodarze zaczęli to spotkanie w najlepszy możliwy dla siebie sposób. Legioniści z kolei musieli skupić się na gonieniu wyniku, co w tym sezonie wybitnie im nie idzie. W 19. minucie sygnał do ataku dał debiutujący w barwach "Wojskowych"  Henrique Arreiol. Portugalczyk oddał mocne uderzenie z dystansu, ale w sam środek bramki, gdzie dobrze ustawiony był Ivan Brkić.


 


W 26. minucie Legia doprowadziła wreszcie do remisu. Arreiol bardzo dobrze dośrodkował z rzutu rożnego, a tuż przed bramką najlepiej odnalazł się Rafał Augustyniak, który z bliska skierował piłkę do siatki wykańczając zgranie głową od Milety Rajovicia. To trafienie nie zmieniło niestety przebiegu meczu. Motor nadal był stroną atakującą i niebawem mógł ponownie wyjść na prowadzenie. Po podaniu z lewej strony i złej interwencji Petara Stojanovicia Legię uratował słupek. Potem na boisku oglądaliśmy przede wszystkim dużo walki. Brakowało sytuacji strzeleckich pod jedną i drugą bramką. Legia miała jedynie dobrą szansę z rzutu wolnego. Arreiol trafił niestety wprost w mur. Arbiter do pierwszej połowy doliczył trzy minuty, które nie zmieniły już wyniku.


Motor Lublin - Legia Warszawa Steve Kapuadi,mecz-1587
fot. Woytek / Legionisci.com


Na drugą połowę drużyny wyszły bez zmian. Pierwszy kwadrans po przerwie upłynął także bez fajerwerków. Żadna z drużyn nie oddała chociażby celnego strzału. Po godzinie gry po podanie w pole karne wreszcie do dobrej okazji doszedł piłkarz Legii. Rajović strzelił z półwoleja, jednak piłka przeleciała ponad poprzeczką. Wkrótce z rzutu wolnego bramkarza Motoru mógł zaskoczyć Augustyniak. Pomocnik huknął ile sił w nodze z rzutu wolnego, jednak futbolówka poszybowała gdzieś daleko w trybuny.


Trener Legii starał się rozruszać ofensywę wprowadzając na boisko Kacpra Urbańskiego. Pomocnik miał za zadanie rozruszać nieco akcje ofensywne. Wkrótce na murawie zameldował się także Jakub Żewłakow. Wynik jednak nie ulegał zmianie i widomo kolejnej straty punktów zaczęło być coraz bardziej realne. W 82. minucie wprowadzony Urbański bliski był zagwarantowania Legii trzech punktów. Niestety strzał pomocnika trafił tylko w słupek!  Ogromna szkoda, ze piłka nie leciała minimalnie bliżej środka bramki. Za moment gospodarze popędzili z groźną kontrą, którą na szczęście w kluczowym momencie zneutralizował Paweł Wszołek. W doliczonym czasie gry na 2-1 powinien strzelił Rajović. Napastnik z kilku metrów trafił wprost w bramkarza Motoru... Było to smutne podsumowanie poniedziałkowego meczu.

Ekstraklasa 2025/2026
17. kolejka
#MOTLEG
15200
Lublin, Polska
Arena Lublin
1.12.2025
19:00
Motor Lublin
Legia Warszawa
Motor Lublin
1-1
Legia Warszawa
11' Czubak (k)
(1-1)
Augustyniak 25'
1 Ivan Brkić
28 Paweł Stolarski 75'
39 Marek Bartos
3 Hervé Matthys
24 Filip Luberecki
68 Bartosz Wolski 76'
6 Sergi Samper
7 Ivo Rodrigues
26 Michał Król 76'
9 Karol Czubak 88'
11 Fabio Ronaldo 67'
33 Gašper Tratnik
17 Filip Wójcik 75'
2 Paskal Meyer
18 Arkadiusz Najemski
42 Bright Ede
47 Krystian Palacz
21 Jakub Łabojko
8 Mathieu Scalet 76'
10 Kacper Karasek 76'
16 Franciszek Lewandowski
19 Bradly van Hoeven 67'
23 Florian Haxha 88'
Kacper Tobiasz 1
83' Petar Stojanović 30
Kamil Piątkowski 91
Steve Kapuadi 3
Arkadiusz Reca 13
82' Henrique Arreiol 6
83' Rafał Augustyniak 8
61' W. Wojciech Urbański 53
Paweł Wszołek 7
Mileta Rajović 29
76' Ermal Krasniqi 77
Gabriel Kobylak 27
Marco Burch 4
Artur Jędrzejczyk 55
83' Ruben Vinagre 19
Claude Goncalves 5
83' Damian Szymański 44
82' Bartosz Kapustka 67
76' Jakub Żewłakow 20
Wahan Biczachczjan 21
61' K. Kacper Urbański 82
Noah Weisshaupt 99
Trener: Mateusz Stolarski
Asystent trenera: Gert Remmel
Kierownik drużyny: Rafał Marzęda
Lekarz: Robert Węgłowski
Fizjoterapeuta: Emilian Sapuła
Trener: Inaki Astiz
Asystent trenera: Grzegorz Mokry
Kierownik drużyny: Paweł Feliciak
Lekarz: Mateusz Dłutowski
Fizjoterapeuta: Kacper Balcerak
Sędziowie
Główny: Piotr Lasyk
Asystent: Marcin Boniek
Asystent: Sławomir Kowalewski
Techniczny: Mateusz Mastaj
VAR: Jarosław Przybył
AVAR: Marcin Kochanek
Pogoda:
Temperatura: 3°C
Wilgotność: 100%

Średnia wieku Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 26.64 lat
Podstawowa + zmiennicy: 26 lat
Cała kadra meczowa: 26.5 lat

Średnia wzrostu Legii Warszawa:
Podstawowa jedenastka: 187.7 cm
Podstawowa + zmiennicy: 185.1 cm
Cała kadra meczowa: 184.2 cm

tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Motor - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Henrique Arreiol
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6

Komentarze (73)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Zadowolony - 16 minut temu, *.plus.pl

Jaki ja jestem szczęśliwy że już dawno wyleczyłem się z oglądania tych błaznów 😁😁😁

odpowiedz
kaktus - 20 minut temu, *.orange.pl

Jak to szło???
W tym roku liczy się tylko mistrzostwo??? 🤬

odpowiedz
Michał - 24 minuty temu, *.plus.pl

92 minuta i pilka meczu i co znowu robi nasz napastnik....z 2 metrów strzelą w bramkarza. Toż to szok co Wy odwalacie w Legii w tym klubie. Rzygać się chce jak się was ogląda.

odpowiedz
kaktus - 24 minuty temu, *.orange.pl

Co musi się stać, aby nasz super napastnik za 3 mln euro strzelił bramkę???

odpowiedz
wtf - 26 minut temu, *.play.pl

Żewłakow czy tam Bobić (w tym burdelu nie wiadomo kto za co odpowiada),gratuluję znalezienia napastnika a nawet dwóch,przy których Rosołek wygląda jak Marco van Basten!

odpowiedz
Sobal 74 - 28 minut temu, *.t-mobile.pl

Dzieku za super snajpera rajovicia dawno w legii niebyli tak dobrego biegającego i bramkostrzelnego napastnika aż się boję że zima ktoś go wykupi z legii a tak poważnie dno 11 metrów mułu

odpowiedz
jarekk - 28 minut temu, *.metrointernet.pl

Proponuje dac kudlatemu tytul dzbana roku. Po pierwsze 3 banki za rajowicza, po drugie 2i pol banki za winagra i po trzecie za zatrudnienie Drakulesku czy jak mu tam, juz zapomnialem.

odpowiedz
Pawcio - 29 minut temu, *.vectranet.pl

Mioduski kompromituje Legię na każdym kroku. Kolejna kompromitacja to "negocjacje" z Rakowem w sprawie Papszuna.

odpowiedz
(L) - 29 minut temu, *.jmdi.pl

Dobry mecz prawie ich rozj3baliśmy. Miodek tylko kawy w przerwie nie dowiózł i w pizÓ usnęli. ❤️🤍💚

odpowiedz
Mz80 - 37 minut temu, *.centertel.pl

Dobry wynik obstawiałem 2:0 dla Motoru i uciekamy od strefy spadkowej na 2 punkty 💪

odpowiedz
Martinez76 - 37 minut temu, *.t-mobile.pl

Drużyna KOMPLETNIE BEZ FORMY. Tu nawet Messi, Ronaldo i Ronaldo po takim "przygotowaniu" do sezony graliby piach. Ale widocznie loki właściciela wrastają już w mózg, skoro "długofalowa wizja" rok po roku rozbija się o skały. O te same skały. Ta sama wizja. Szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów – powiedział kiedyś Albert Einstein. 💩

odpowiedz
jarekk - 41 minut temu, *.metrointernet.pl

Ten rajowicz to taki drugi Tobiasz tylko po drugiej stronie boiska. Niby jest na boisku ale nic nie zrobi zeby mecz wygrac.

odpowiedz
(L) - 28 minut temu, *.jmdi.pl

@jarekk: Uhuhu się obsmarkałem :D :D dobre!

odpowiedz
Typowy Kacperek - 43 minuty temu, *.net.pl

Kacperek i Rajovic dzięki za wszystko ! 🤣🤣🤣a teraz stańcie w kolejce po wypłatę na święta plus bonusiki 😂😂😂 Mam nadzieję że razem coś było pośpiewane pod sektorem np tylko mistrzostwo 🤣🤣

odpowiedz
Ukiluki - 45 minut temu, *.glasoperator.nl

Mioduski Żewłakow Astiz nadajecie się na grabarzy co mogą doły na cmentarzu kopać w nie aby przewodzić takiemu klubowi jak Legia

odpowiedz
+i- - 34 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Ukiluki: chyba dla siebie właśnie kopią ten dół.

odpowiedz
Najlepszy prezes w historii - 45 minut temu, *.246.59

1.72 na 1X w tym meczu, to nie był hazard, tylko prezent świąteczny od buka. :)

odpowiedz
Kiedyś wizyta w powrotnym autokarze pomogła bardzo ❗ - 46 minut temu, *.play-internet.pl

Ile zwycięstw Legia zanotowała w Listopadzie ?

odpowiedz
Pep - 25 minut temu, *.play.pl

@Kiedyś wizyta w powrotnym autokarze pomogła bardzo ❗: tu nie piłkarzy trzeba lać tylko tych co ich zatrudnili

odpowiedz
Lolo - 48 minut temu, *.plus.pl

Astiz niech dalej się uśmiecha! To jest dopiero pozorant! Taki sam jak Rajovic! Papszun bierz za mordę to towarzystwo!

odpowiedz
Rumcajs - 48 minut temu, *.246.33

Naszym kibicom należy się co najmniej jedno zwycięstwo. Mamy jeszcze cztery mecze... - Paweł WTF Wszołek.

odpowiedz
MPjL - 49 minut temu, *.centertel.pl

3 mecze przed przerwą zimową. Jak w lidze z Piastem będą 2 punkty to będzie dobrze, w Armenii też trzeba powalczyć o remis.

Nie poddawaj się...

odpowiedz
rajowicz - 50 minut temu, *.orange.pl

Trochę współczuję rajowiczowi. Nie on sam się kupił i nadmuchał balonik najdroższego transferu legii. Chłop się stara, tylko ch...a umie. A po głowie dostaje. A mógł zostać w szkole i pójść na medycynę tak jak tata chciał.

odpowiedz
Alojzy - 50 minut temu, *.vectranet.pl

Bobić pewnie z bananem na ustach popija koniaczek. Ważne, że kasa na koncie się zgadza.

odpowiedz
Rumcajs - 51 minut temu, *.246.40

Dobrze, że Paweł teraz wyjaśnia, że gorsi za Astiza byliśmy tylko z Lechią, a kto się zna na piłce ten wie, że po prostu mamy pecha i zawsze jedna akcja rywala zaważa o niekorzystnym wyniku. Słuchajcie Pawła, a nie krytykujcie, skoro się na piłce nie znacie jak on i jego koledzy z szatni.

odpowiedz
egon - baton, wyciśnięty niespuszczony - 51 minut temu, *.166.125

dżejms błąd internetu, kąsa nogawki każdego kto wylokowanego💩przygłupa ma za złodzieja i niszczyciela Legii

odpowiedz
dawna Żyleta, której już nie ma i nie będzie - 52 minuty temu, *.t-mobile.pl

Kolejny zwycięski remis, tym razem zdobyty na arcytrudnym terenie w Lublinie. Wiadomo, co Lublin to Lublin - poważna europejska marka i topowy klub. Ten zwycięski punkt może być na wagę utrzymania się w Ekstraklasie.

A tak na serio: zagrały dwie słabe drużyny kopiące się po czołach, które desperacko bronią się, aby nie znaleźć się w strefie spadkowej.

odpowiedz
Młody Junaku - 52 minuty temu, *.inetia.pl

Nie no 1 pkt z zawsze mocnym Motorem nie jest źle. Widać, że chłopaki byli usatysfakcjonowani wynikiem.
Kur.a czego my oczekujemy.
Mamy:
1) Najgorszego trenera w ekstraklasie
2) Najgorszego bramkarza w ekstraklasie
3) Najgorszych dwóch obrońców w ekstraklasie (Vinagre, Piątkowski)
4) Najgorszych dwóch napastników w ekstraklasie
Ale spokojnie na pewno chłopaki wyciągną wnioski, przecież są w tym dobrzy.

odpowiedz
Mroczne widmo - 22 minuty temu, *.t-mobile.pl

@Młody Junaku: do punktu 3; trzech (3)!najgorszych
Kapuadi
5 : najgorszy środek i najgorsze skrzydła

odpowiedz
SEBO(L) - 52 minuty temu, *.play.pl

Przed nami 2 arcyważne mecze w walce o utrzymanie 👏👏 No ku.wa, brawo! Na 110- lecie zamiast walczyć, ba ! Rozpie.dalać ligę w drodze do mistrzostwa, wydając na zarobki wokół pierwszej drużyny 100 milionów złotych, my walczymy w najbliższym czasie z Piastem o arcyważne 6 punktów 🤬🤬

A dziś najlepszym na boisku jest małolat z Portugalii 🤝👍

Bez strachu, ale z potencjałem i umiejętnościami 👏

Tak się kończy szukanie dyrektora, potem trenera, potem piłkarzy ( z globusem i atlasem w ręce) , znów trenera, na ostatnią CHWILĘ .

Wyczuwam zapach potencjalnego oświadczenia "grup"... TFU !! ELIT KIBICOWSKICH .

Popełniając grzech zaniechania, dziś jesteśmy świadkiem pudrowania futbolowego trupa.

Ale hajsik wybranym się zgadza - tak mniemam.
Miło będzie vo niektórym spożytkować go na podróże po 1. Lidze . 👏👏

odpowiedz
Biała si - 43 minuty temu, *.vectranet.pl

@SEBO(L): Sugerujesz Derby Warszawy ?🤔

odpowiedz
Mroczne widmo - 53 minuty temu, *.t-mobile.pl

A kaleka Rajović , to nawet z metra nie trafi .

odpowiedz
fan - 35 minut temu, *.artcom.pl

@Mroczne widmo trafil w balooona i jak ladnie polecial:

odpowiedz
fan - 33 minuty temu, *.artcom.pl

@Mroczne widmo:to byl tylko kiepski zart .bo ku...cy juz dostaje hak to drewno gra,nie mozna tego mlodeho slowaka dac no krwa hotszy niebedzie

odpowiedz
Thorn - 54 minuty temu, *.plus.pl

Rajovic ty drewniaku...wypad do stolarni głowę sobie zaokraglij

odpowiedz
Piorek - 55 minut temu, *.66.211

A czy niemożemy grać bez napastnika wole na szpicy jędze niż rajovica a może od poczatku w 10

odpowiedz
Tomek 40 lat z Legią. - 58 minut temu, *.play-internet.pl

Dziś zasnąłem podczas oglądania.
Wczoraj byłem na meczu syna i tam była gra, walka, spięcia, gole, emocje.
Tu nie było nic. A na koniec napastnik strzelający z trzech metrów w bramkarza.
Z Legią na dobre i na złe, ale tu nie grają piłkarze mający Legię w sercu.

odpowiedz
Siwy - 58 minut temu, *.centertel.pl

W następnym sezonie derby z Polonią😀

odpowiedz
K. - 58 minut temu, *.play-internet.pl

Stabilna forma bramkarza Legii to jego znak rozpoznawczy. Dziś podobnie jak w czwartek przeciwnik oddał 1 celny strzał.

odpowiedz
Astiz out - 59 minut temu, *.expl.in

Bardzo prosimy astiza żeby opuścił nasz klub... był beznadziejnym obrońcą jeszcze gorszym analitykiem, a granicę rozpaczy pokazał zostając trenerem... piłka nożna to jest cos co robisz najgorzej w swoim życiu... jest tyle fajnych zawodów...

odpowiedz
Astiz out - 59 minut temu, *.expl.in

Bardzo prosimy astiza żeby opuścił nasz klub... był beznadziejnym obrońcą jeszcze gorszym analitykiem, a granicę rozpaczy pokazał zostając trenerem... piłka nożna to jest cos co robisz najgorzej w swoim życiu... jest tyle fajnych zawodów...

odpowiedz
Biała si - 48 minut temu, *.vectranet.pl

@Astiz out: I ty jesteś przykładem ,że Ci w życiu nie wyszlo

odpowiedz
Wig76 - 59 minut temu, *.246.33

Co trzeba mieć w głowie by po końcowym gwizdku zarzucić w sektorze "walczyć trenować “

odpowiedz
RAJOVIC - 59 minut temu, *.orange.pl

WON Z LEGII

odpowiedz
robert szenfeld - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Co sie jeszcze musi wydarzyć, żeby tą melepetę wyj***ć na zbity pysk ? 50 lat świadomie kibicuję Legii, ale takiego patałacha z przodu sobie nie przypominam... Przy nim nawet Rosołek by się łapał do składu !! Kompletnie bezużyteczny przez cały mecz, a w ostatniej chwili z piłki dogranej na nos trafia w bramkarza. Dno. Ten zawodnik powinien zostac przesunięty do sekcji sprzatającej kible

odpowiedz
Wyrwikufel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Kolejny nędzny mecz. Jednak to co wyprawia na boisku Rajović to nie jest mierna gra, to jest SABOTAŻ ku....wa jego mać!

odpowiedz
jarekk - 1 godzinę temu, *.metrointernet.pl

Jest bardzo dobrze. Musimy jeszcze zremisowac zalegly mecz z Piastem i bedziemy juz 3 punkty nad strefa spadkowa.

odpowiedz
Pol - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

I znowu kupa w twarz.
Łajzy chańbiace klu .
Brawo loczek......

odpowiedz
Xavery - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Po pierwszej połowie uważałem, że nasi coś wcisną bo byli lepsi od Motoru. No ale w drugiej połowie poziomem dostosowali się do rywala. A i ten jeden punkt trzeba cenić bo jakby Motor miał lepszych zawodników to wracaliby z zerem na koncie.

Ciekawe czy Papszun zgodzi się na prowadzenie drużyny pierwszoligowej. Choćby i nazywała się Legia.

odpowiedz
Sebo(L) - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Coraz ciężej ogląda się te mecze z udziałem Legii.Nudne i przewidywalne walenie głową w mur bez żadnego pomysłu. Brak jakichkolwiek emocji.Ot takie najzwyklejsze odklepanie kolejnej ligowej kolejki. W następnej pewnie też remisik i tak malutkimi kroczkami coraz bliżej miejsc spadkowych.

odpowiedz
Michal - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Ludzie wywalić ich wszystkich grac młodzieżówką gorzej nie bedzie

A TERAZ PYTANIE DO WSZYSTKICH : CZY TYLKO JA ZGŁUPIAŁEM ZE "CHŁOPISKO RAJOVIC WYRZUCA AUT W OSTATNICH AKCJACH ZAMIAST DO NIEGO POWINNO SIE RZUCAC ?

W TYM KLUBIE NIC NIE JEST JAK POWINNO NAWET AUTY NIE SA USTALONE ?

KPINY , I DAJCIE SPOKOJ MIODULSKIEMU , CHLOP JUZ NAPRAWDE SPROBOWAL WSZYSTKIEGO NAWET MASLOWSKI Z JAGI BOBIC Z MARKA NA RYNKU SUPER TRENER Z RUMUNI WEDLUG MNIE ( MECZE REP RUMUNI )

COS JEST NIE TAK I WIDAC ZE PEOBLEM LEZY GDZIES INDZIEJ , RADA DRUZYNY ? IMPREZY ? USTAWIANIE MECZY PRZEZ POSZCZEGÓLNE OSOBY ?

POZDRAWIAM

odpowiedz
Kutnin123 - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

🙂🙂🙂🙂🙂💪

odpowiedz
PiotrŻo(L)iborz - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Rajowicz, mógł zostsć bohaterem a został zerem🤬, młodzi najlepsi na boisku, plus Augusttniak, reszta to szrot, Tobiasz znowu obsrany, chyba trzeba mu wysłać pieluchy i puder

odpowiedz
RM - 1 godzinę temu, *.148.113

Kuriozalne 3 ostatnie minuty meczu:
90min a Tobiasz z 1 min trzyma piłke w rękach jakbyśmy prowadzili
91min Rajovic snajper który był ściągany bo dobrze gra głową nie trafia z 5 metrów (w następnym meczu Jedza niech gra na ataku)
92min Rajovic robi wrzut w pole karne, tam gdzie sam powinien bo podobno dobrze gra głową.

kabaret

Rajovic to najgorszy napastnik od lat.
Weźmy kogoś z U17 na snajpera, nie wierzę że będzie gorzej lub grajmy bez napastnika, ewentualnie niech W. Urbański gra z przodu. Tu każdy pomysł będzie lepszy, choćby wspomniany Jedza.

odpowiedz
Jurek - 1 godzinę temu, *.inetia.pl

Ten sezon to jakiś koszmar. Wszystkim jak leci obniżyć pensję do najniższej krajowej. To nie są piłkarze tylko amatorzy, dlatego niech zarabiają jak amatorzy.

odpowiedz
Lolo - 1 godzinę temu, *.plus.pl

Banda nieudaczników i przegrywow! Ten Rajovic to mistrzostwo! Taką sytuację zje....ac. To trzeba być talentem. Wstyd i żenada!

odpowiedz
Franek - 1 godzinę temu, *.play.pl

Nie ma zespołu jest stado baranów co wychodzą 1 raz pokopać piłkę. Astiz zero jako trener. Połowa won z Legia.

odpowiedz
Legionista - 1 godzinę temu, *.net.pl

Kto ściągnął Rajovica to jest kryminał pi.... nieudacznik.

odpowiedz
Legionista1972 - 1 godzinę temu, *.centertel.pl

Płacicie im jeszcze więcej za nic.Brawi

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.40

Dlaczego Rajović uderza byle jak w bramkę i jak należy w bandę? Nie powinno być odwrotnie? Ryba psuje się od głowy. A Legia z obu stron. Kacpersky AntyBramkarz i Przecudowny Duńczyk Miletozlanan Drewnokadabra poniżej wszelkiej krytyki występ. Jak długo jeszcze?

odpowiedz
Okęciak - 47 minut temu, *.netfala.pl

@Rumcajs: dokładnie, dwie czarne owce przez które w Wielkiej mierze jest jak jest, jeden robi kabaret w bramce a drugi w ataku...

odpowiedz
asa - 1 godzinę temu, *.tpnet.pl

no to czekać który powie: " Byliśmy lepsi " 🤣🤣🤣

odpowiedz
Dariusz - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

Tobiasz i Rajovic tragedia

odpowiedz
pawel - 1 godzinę temu, *.vectranet.pl

Rajovic won ofermo. Brakuje przymiotników na tego debila piłkarskiego. Każdy ku...a każdy by to jajami strzelił. Jak takie drewno mogło kosztować jakiekolwiek pieniądze.

odpowiedz
Okęciak - 1 godzinę temu, *.netfala.pl

Sorry ale jak Rajovic nie trafia z takich okazji jak w doliczonym czasie Żewłakow mu patelnię wystawił to tutaj nie ma o czym rozmawiać wogóle, parodia nie napastnik...

odpowiedz
Chudy Grubas - 1 godzinę temu, *.78.174

Serio, bardziej jakościowych piłkarzy niż Rajovic spotkałem w swoim życiu na boiskach piątej ligi i boiskach "szóstek" warszawskich.

odpowiedz
Cienias - 46 minut temu, *.play.pl

@Chudy Grubas: warszawskich? na Orliku w Parzęczewicach są lepsze grajki

odpowiedz
Chudy Grubas - 41 minut temu, *.78.174

@Cienias:
Wypowiadam się o tych miejscach gdzie grałem. Podejrzewam że w Parzęczewicach też ktoś się znajdzie, ale mówię szczerze, na własne oczy nie widziałem 😉

odpowiedz
Legia to my Mioduski out - 1 godzinę temu, *.orange.pl

Rajovic ciamajda,piłka meczowa 🤬😡👎💩

odpowiedz
X z X - 1 godzinę temu, *.jmdi.pl

WALCZYĆ TRENOWAĆ... OKRZYK PO MECZU? SERIO?? BAWCIE SIĘ SAMI 🔥🔥🔥

odpowiedz
Alan - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Najważniejsze ze bramkarz jest legionistą wtedy złego słowa powiedziec nie można.....

odpowiedz
Huwdu - 1 godzinę temu, *.232.40

co za drewno...rajovic, urbanski paralityk

odpowiedz
Komitet Powitalny w Końcu? - 1 godzinę temu, *.play-internet.pl

O której przyjeżdżają nasze Gwiazdy na Łazienkowską ?

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.