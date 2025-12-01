Wszołek: Nie strzelasz bramek, to nie wygrywasz meczów

Paweł Wszołek - fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Canal + Sport

- Czujemy niedosyt, szczególnie gdy patrzymy na tę sytuację Milety Rajovicia z ostatnich minut. Motor oddał dziś tylko jeden celny strzał i to z rzutu karnego. Potrzebowaliśmy takiego obrotu spraw, by się odbić. Bramka w doliczonym czasie gry na pewno dałaby nam wiele. Szkoda tej sytuacji - powiedział po remisie z Motorem Lublin skrzydłowy Legii Warszawa, Paweł Wszołek.

REKLAMA

- Ciężko jest mi cokolwiek więcej powiedzieć. Wiemy, jaka jest nasza sytuacja. Musimy dalej ciężko pracować i nie poddawać się, bo to nie jest łatwy moment. Zdajemy sobie sprawę, że stać nas na lepszą grę. Musimy więcej od siebie wymagać, bo to jest kluczowe. I przede wszystkim zacząć wygrywać.


 


- To jest 6 meczów, odkąd naszym trenerem jest Inaki Astiz. Myślę, że pod jego wodzą byliśmy gorszym zespołem tylko w spotkaniu z Lechią Gdańsk. Licząc pozostałe mecze, darowaliśmy wiele prezentów rywalom, jak np. w meczu z Widzewem Łódź. Kto zna się na piłce, wie, że brakowało nam w tamtym spotkaniu wbicia bramki. Podobnie było w spotkaniu z NK Celje, gdzie powinniśmy wcześniej "zamknąć" mecz. Nie chcę szukać usprawiedliwień, ale w tej chwili nasza drużyna ma takiego pecha, że wystarczy jedna sytuacja dla przeciwnika i remisujemy albo przegrywamy. 


- Nie przystoi takiej drużynie jak Legia Warszawa, by mieć serię 8 meczów bez zwycięstwa. Ważne, byśmy zaczęli strzelać bramki jako pierwsi, bo mamy swoje sytuacje. Na tym etapie w zeszłym sezonie, według moich analiz, mieliśmy strzelone 28 bramek - teraz mamy tylko 18. Dziesięć bramek strzelonych więcej daje nam jakieś 7-10 punktów więcej i takie są fakty. Przed tym meczem również mieliśmy straconych 17 bramek, w zeszłym sezonie po 15 kolejkach było ich 20. Fakty są takie, że jak nie będziesz strzelać bramek, to nie będziesz wygrywać meczów.


- Nie piję oczywiście do żadnego zawodnika indywidualnie. Razem atakujemy i razem bronimy. Każdy musi jednak spojrzeć w lustro i być gotowy na taką sytuację, jaką mieliśmy dziś w doliczonym czasie gry, by ją zamienić na bramkę. Przeciwnicy nie oddadzą nam punktów i mając taką sytuację jako napastnik czy skrzydłowy, musisz ją wykorzystać. Mentalność jest kluczowa - jak ktoś potrzebuje nad sobą pracować, to niech pracuje.


- Oczywiście, nie jest łatwo być piłkarzem Legii Warszawa. To ogromna presja. Nasz zawód jest jednak najpiękniejszym zawodem świata. Gramy w piłkę przy świetnej atmosferze, przed fantastycznymi kibicami. Kurde, jesteśmy im coś winni. Jest mi wstyd wychodzić na ulicę po zremisowanym meczu. Sam od siebie mogę wymagać więcej, grać lepiej, ale uważam, że charakteru i walki nie może nikomu brakować. Każdy na swojej pozycji musi robić to, co powinien na sto procent. Sytuacje mamy i jak nie będziemy ich wykorzystywać, to nie będziemy wygrywać.


- Bardzo szanuję trenera Marka Papszuna. Mieliśmy ze sobą kontakt jeszcze jak byłem piłkarzem Queens Park Rangers. Na razie jednak to są tylko spekulacje. Chciałbym przede wszystkim podziękować w tym momencie trenerom Astizowi i Grzegorzowi Mokremu za to, co robią. Naszym analitykom również. Nasza kadra trenerska jest krucha, ale wkłada w swoją pracę całe serce. Siedzą od rana do nocy i jest mi przykro, że nie potrafimy im się odwdzięczyć choćby jednym zwycięstwem. Oni na to zasługują. Mam nadzieję, że ten moment przyjdzie.


-  Mogliśmy być w lepszej sytuacji, ale jest ona bardzo zła. Mamy jeszcze 4 mecze, by udowodnić coś sobie, pokazać, że mamy jaja, bo to jest kluczowe. Będąc zawodnikiem Legii, nie możesz pozwolić, by były choćby dwa mecze z rzędu bez zwycięstwa, a fakty są inne. Mam nadzieję, że najlepsze czasy przyjdą. W tych ostatnich meczach będziemy chcieli ugrać jak najwięcej, bo ta drużyna ma potencjał.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Oceń legionistów za mecz Motor - Legia


Tobiasz
1
2
3
4
5
6
Stojanović
1
2
3
4
5
6
Piątkowski
1
2
3
4
5
6
Kapuadi
1
2
3
4
5
6
Reca
1
2
3
4
5
6
Henrique Arreiol
1
2
3
4
5
6
Augustyniak
1
2
3
4
5
6
W. Urbański
1
2
3
4
5
6
Wszołek
1
2
3
4
5
6
Rajović
1
2
3
4
5
6
Krasniqi
1
2
3
4
5
6
K. Urbański
1
2
3
4
5
6
Żewłakow
1
2
3
4
5
6
Kapustka
1
2
3
4
5
6
Szymański
1
2
3
4
5
6
Ruben Vinagre
1
2
3
4
5
6

Komentarze (10)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Hiszpan - 17 minut temu, *.telnaptelecom.pl

Miał piłkę na strzał 5 m od bramki i obsrał zbroję i podał do środka.

odpowiedz
Michał - 24 minuty temu, *.smtvsat.pl

Panie Pawle. Wysłuchałem wywiadu po meczu . Poziom gry slaby . Wywiadu również.
Pieprzenie. My jesteśmy Legia musimy wygrywać. I tak od pięciu lat po kolejnych wtopach . Gra się nie zmienia wywiady tez .
Szczerze obejrzy pan mecz I powie ile wygrał pojedynków i miał podan do przodu jako skrzydłowy.

odpowiedz
Tym - 26 minut temu, *.net.pl

Ok Paweł a ile razy ty ładnie do grałeś na głowę np jesteś cieniem siebie

odpowiedz
Rumcajs - 26 minut temu, *.246.33

A to wcześniej niedosłyszałem. To nie kibicom, ale sztabowi piłkarze są winni co najmniej jedno zwycięstwo za Astiza. 4 mecze walki i może w jednym się uda i będzie jedno zwycięstwo na 10 meczów. Ten sztab na to zasługuje. Dajcie z siebie wszystko, chłopaki!

odpowiedz
Sobal 74 - 31 minut temu, *.t-mobile.pl

A kto ma strzelać napastników niemamy żadnych bramkarza niemamy trenera niemamy ale za to mamy super właściciela i super dyrektorów którzy ma się dobrze i są w formie przed kolejnymi wzmocnieniami zimowymi będzie rekord kw kupowaniu szrotu

odpowiedz
wkz - 32 minuty temu, *.icpnet.pl

Idź w...

odpowiedz
Legionista - 35 minut temu, *.ap-media.pl

Nsame wróć jak najszybciej

odpowiedz
DanieLo - 39 minut temu, *.myvzw.com

O… w końcu znalazł się problem.

No to strzel bramkę! Proste

odpowiedz
Alan - 41 minut temu, *.t-mobile.pl

Wrzuty na napastników ale moze ktos cos o bramkarzu powie ktory jak nie puszcza wszystko jak leci to robi karnego ?

odpowiedz
CzyJaWiem - 21 minut temu, *.12.3

@Alan: Nie wiemy jak było ale tym razem troche wyglądało tak jakby go elektryczni Kapuadi z Piątkowskim na minę wj..bali. No ale może faktycznie krzyknął 'Moja!' - nie wiadomo/nie widać

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.