Wyniki Szewczyk w PŚ w Mediolanie

Na torze w Mediolanie odbyły się pierwsze w tym sezonie zawody Pucharu Świata Juniorów w łyżwiarstwie szybkim. Startowała w nich panczenistka Legii, Victoria Szewczyk, która w wyścigu na 1000 metrów zajęła 25. miejsce z wynikiem 1:23.33 min., ze stratą 5.85 sekundy do zwyciężczyni, Kristiny Shumekovej z Kazachstanu.

Rywalizowały na tym dystansie 64 zawodniczki. Legionistka zdobyła 16 pkt. do klasyfikacji Pucharu Świata. Drugie zawody juniorskiego PŚ odbędą się we włoskim Collabo w dniach 6-7 grudnia.



