Łyżwiarstwo

Marek Kania 4. w PŚ w Heerenveen

2025-12-07 | Marek Kania
Bodziach
W Hereenveen odbyły się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W sobotnim wyścigu na 1000 metrów Marek Kania zajął 13. miejsce z czasem 1:08.35 min., zdobywając tym samym 28 pkt. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po trzech startach legionista jest 13. z 87. pkt. na swoim koncie.

W niedzielę przed godziną 15:00 legionista świetnie zaprezentował się w wyścigu na 500 metrów. Nasz panczenista po bardzo walecznej postawie pokonał Kanadyjczyka, Laurenta Dubreuila i z czasem 34.33 sekundy zajął ostatecznie 4. miejsce. Do miejsca na podium zabrakło zaledwie trzech setnych sekundy. W generalce PŚ legionista awansował z dziewiątego na szóste miejsce. Ostatnimi zawodami zaliczanymi do kwalifikacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortinie D'Ampezzo i Mediolanie będą zawody w norweskim Hamar.

Na zakończenie rywalizacji w Heerenveen, Marek Kania startował jeszcze w sprincie drużynowym - wraz z Kacprem Abratkiewiczem i Szymonem Wojtakowskim. Polacy zajęli 4. miejsce (1:20.03 min.) ze stratą 2.81 sekundy do zwycięzców - Holendrów i sekundą straty do Norwegów, którzy zajęli trzecie miejsce.

W zawodach Pucharu Świata Juniorów we włoskim Collalbo, Victoria Szewczyk startowała w dwóch konkurencjach. W wyścigu na 500m legionistka zajęła 15. miejsce z wynikiem 41.12s. Z kolei na 1500m, Victoria była 19. (z czasem 2:11.66 min.).

Wyniki na 1000m
1. Jordan Stolz (USA) 1:06.38
2. Finn Sonnekalb (Niemcy) 1:07.42
3. Tim Prins (Holandia) 1:07.49
(...)
13. Marek Kania 1:08.35 min.

Wyniki na 500m:
1. Jordan Stolz (USA) 33.90s (rekord toru)
2. Jenning De Boo (Holandia) 34.10s
3. Wataru Morishige (Japonia) 34.30s
4. Marek Kania 34.33s


Victoria Szewczyk
Victoria Szewczyk




tagi:
