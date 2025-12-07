Marek Kania 4. w PŚ w Heerenveen

W Hereenveen odbyły się trzecie w tym sezonie zawody Pucharu Świata w łyżwiarstwie szybkim. W sobotnim wyścigu na 1000 metrów Marek Kania zajął 13. miejsce z czasem 1:08.35 min., zdobywając tym samym 28 pkt. w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Po trzech startach legionista jest 13. z 87. pkt. na swoim koncie.

W niedzielę przed godziną 15:00 legionista świetnie zaprezentował się w wyścigu na 500 metrów. Nasz panczenista po bardzo walecznej postawie pokonał Kanadyjczyka, Laurenta Dubreuila i z czasem 34.33 sekundy zajął ostatecznie 4. miejsce. Do miejsca na podium zabrakło zaledwie trzech setnych sekundy. W generalce PŚ legionista awansował z dziewiątego na szóste miejsce. Ostatnimi zawodami zaliczanymi do kwalifikacji do Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Cortinie D'Ampezzo i Mediolanie będą zawody w norweskim Hamar.



Na zakończenie rywalizacji w Heerenveen, Marek Kania startował jeszcze w sprincie drużynowym - wraz z Kacprem Abratkiewiczem i Szymonem Wojtakowskim. Polacy zajęli 4. miejsce (1:20.03 min.) ze stratą 2.81 sekundy do zwycięzców - Holendrów i sekundą straty do Norwegów, którzy zajęli trzecie miejsce.



W zawodach Pucharu Świata Juniorów we włoskim Collalbo, Victoria Szewczyk startowała w dwóch konkurencjach. W wyścigu na 500m legionistka zajęła 15. miejsce z wynikiem 41.12s. Z kolei na 1500m, Victoria była 19. (z czasem 2:11.66 min.).



Wyniki na 1000m

1. Jordan Stolz (USA) 1:06.38

2. Finn Sonnekalb (Niemcy) 1:07.42

3. Tim Prins (Holandia) 1:07.49

(...)

13. Marek Kania 1:08.35 min.



Wyniki na 500m:

1. Jordan Stolz (USA) 33.90s (rekord toru)

2. Jenning De Boo (Holandia) 34.10s

3. Wataru Morishige (Japonia) 34.30s

4. Marek Kania 34.33s





Victoria Szewczyk



