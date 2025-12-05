Reprezentacja

MŚ 2026: Polska poznała ewentualnych rywali

Rozlosowano grupy mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Jeżeli Polska wygra baraże i awansuje do turnieju, jej rywalami grupowymi będą: Holandia, Japonia i Tunezja. 

Polska trafiła do grupy F. 


Grupa F:
Holandia
Japonia
zwycięzca barażu B (Polska, Albania, Ukraina, Szwecja)
Tunezja


 



Grupa A:

Meksyk

RPA

Korea

zwycięzca barażu D


Grupa B: 

Kanada

zwycięzca barażu A

Katar

Szwajcaria


Grupa C:

Brazylia

Maroko

Haiti

Szkocja


Grupa D:

USA

Paragwaj

Australia

zwycięzca barażu C


Grupa E:

Niemcy

Curacao

Wybrzeże Kości Słoniowej

Ekwador


Grupa G:

Belgia

Egipt

Iran

Nowa Zelandia


Grupa H:

Hiszpania

Republika Zielonego Przylądka

Arabia Saudyjska

Urugwaj


Grupa I:

Francja

Senegal

zwycięzca barażu interkontynentalnego 2

Norwegia


Grupa J:

Argentyna

Algieria

Austria

Jordania


Grupa K:

Portugalia

zwycięzca barażu międzykontynentalnego 1

Uzbekistan

Kolumbia


Grupa L:

Anglia

Chorwacja

Ghana

Panama




Komentarze (1)

Darek Mioduski z Zarządu - 29 minut temu, *.orange.pl

Prędzej na głowie słoneczniki zaczną rosnąć niż ta banda kopaczy zagra na MŚ

