MŚ 2026: Polska poznała ewentualnych rywali

Rozlosowano grupy mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku. Jeżeli Polska wygra baraże i awansuje do turnieju, jej rywalami grupowymi będą: Holandia, Japonia i Tunezja.
Polska trafiła do grupy F.
Grupa F:
Holandia
Japonia
zwycięzca barażu B (Polska, Albania, Ukraina, Szwecja)
Tunezja
Grupa A:
Meksyk
RPA
Korea
zwycięzca barażu D
Grupa B:
Kanada
zwycięzca barażu A
Katar
Szwajcaria
Grupa C:
Brazylia
Maroko
Haiti
Szkocja
Grupa D:
USA
Paragwaj
Australia
zwycięzca barażu C
Grupa E:
Niemcy
Curacao
Wybrzeże Kości Słoniowej
Ekwador
Grupa G:
Belgia
Egipt
Iran
Nowa Zelandia
Grupa H:
Hiszpania
Republika Zielonego Przylądka
Arabia Saudyjska
Urugwaj
Grupa I:
Francja
Senegal
zwycięzca barażu interkontynentalnego 2
Norwegia
Grupa J:
Argentyna
Algieria
Austria
Jordania
Grupa K:
Portugalia
zwycięzca barażu międzykontynentalnego 1
Uzbekistan
Kolumbia
Grupa L:
Anglia
Chorwacja
Ghana
Panama