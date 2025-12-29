Polscy sędziowie... którzy najczęściej prowadzą mecze Legii?

Piotr Lasyk najczęściej sędziował mecze Legii w ostatnich sezonach - fot. Maciek Gronau / Legionisci.com
Woytek
Legionisci.com Legionisci.com

Zastanawialiście się czasem, który sędzia najczęściej prowadził mecze Legii? Z udziałem którego arbitra osiągaliśmy najlepsze wyniki? Który pokazał legionistom najwięcej czerwonych kartek, a który najczęściej tak karał rywali? Poniżej prezentujemy zestawienie z ostatnich 4 sezonów sezonów oraz rundy jesiennej bieżących rozgrywek.

REKLAMA

 Najczęściej mecze Legii Warszawa sędziował Piotr Lasyk - 30 razy. Legia w tych spotkaniach zdobyła średnio 1,7 pkt./mecz. On też pokazał legionistom najwięcej żółtych i czerwonych kartek.

  Zdecydowanie najlepszą średnią punktową Legia wykręcała gdy arbitrem był Damian Kos - aż 2,46 pkt./mecz.

 Zdecydowanie najniższą średnią punktową stołeczny klub uzyskiwał, gdy sędziował Szymon Marciniak - tylko 1,23 pkt./mecz.



W poniższym zestawieniu prezentujemy arbitrów, którzy sędziowali minimum 3 spotkania w ramach Ekstraklasy, Pucharu Polski i Superpucharu Polski w okresie 1 lipca 2021 - 20 grudnia 2025, co obejmuje 176 meczów, w których Legia osiągnęła średnią 1,65 pkt./mecz. N

Należy mieć na uwadze fakt, że niektórzy sędziowie częściej byli wyznaczani na mecze o większym ciężarze gatunkowym - z silniejszymi przeciwnikami, a niektórym trafiały się łatwiejsze mecze, w których Legia zwykle była faworytem.


SędziaMeczeW-R-PŚr. pktBramki Legia Legia Rywale Rywale
Piotr Lasyk3013-12-51.742-27855572
Szymon Marciniak268-8-101.2334-41631602
Damian Sylwestrzak2312-5-61.7838-23674571
Jarosław Przybył219-5-71.5234-31614584
Łukasz Kuźma157-2-61.5325-20401291
Damian Kos1310-2-12.4634-14270301
Tomasz Musiał137-3-31.8519-12273251
Wojciech Myć94-2-31.5611-7170240
Karol Arys84-1-31.6315-11170110
Krzysztof Jakubik42-0-21.56-68090
Patryk Gryckiewicz42-1-11.756-671100
Paweł Malec31-2-01.677-48051


Zawodowi sędziowie

Sędziowie zawodowi zostali prowadzeni w Ekstraklasie od sezonu 2012/13. Oto jak wygląda zestawienie arbitrów prowadzących mecze z udziałem Legii Warszawa z ostatnich 13 sezonów i rundy jesiennej tego sezonu.

SędziaMeczeW-R-PŚr. pktBramki Legia Legia Rywale Rywale
Szymon Marciniak6224-18-201.4582-7214251328
Bartosz Frankowski5224-12-161.6279-5811441183
Jarosław Przybył5228-9-151.7989-6411981184
Tomasz Musiał4926-9-141.7885-53102111225
Piotr Lasyk4322-13-81.8464-39994883
Daniel Stefański3421-7-62.0655-25714704
Mariusz Złotek3124-3-42.4276-32381582
Paweł Gil3122-7-22.3553-17543723
Damian Sylwestrzak2110-5-61.6729-22564511
Damian Kos139-2-22.2331-16270301
Łukasz Kuźma134-3-61.1518-18341261
Wojciech Myć127-2-31.9219-8230321
Krzysztof Jakubik117-1-3221-9250250

Stan na: 28.12.2025.



tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (0)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.