Polscy sędziowie... którzy najczęściej prowadzą mecze Legii?

Zastanawialiście się czasem, który sędzia najczęściej prowadził mecze Legii? Z udziałem którego arbitra osiągaliśmy najlepsze wyniki? Który pokazał legionistom najwięcej czerwonych kartek, a który najczęściej tak karał rywali? Poniżej prezentujemy zestawienie z ostatnich 4 sezonów sezonów oraz rundy jesiennej bieżących rozgrywek.

‌ ‌Najczęściej mecze Legii Warszawa sędziował Piotr Lasyk - 30 razy. Legia w tych spotkaniach zdobyła średnio 1,7 pkt./mecz. On też pokazał legionistom najwięcej żółtych i czerwonych kartek.



‌‌ Zdecydowanie najlepszą średnią punktową Legia wykręcała gdy arbitrem był Damian Kos - aż 2,46 pkt./mecz.



‌‌ Zdecydowanie najniższą średnią punktową stołeczny klub uzyskiwał, gdy sędziował Szymon Marciniak - tylko 1,23 pkt./mecz.









W poniższym zestawieniu prezentujemy arbitrów, którzy sędziowali minimum 3 spotkania w ramach Ekstraklasy, Pucharu Polski i Superpucharu Polski w okresie 1 lipca 2021 - 20 grudnia 2025, co obejmuje 176 meczów, w których Legia osiągnęła średnią 1,65 pkt./mecz. N

Należy mieć na uwadze fakt, że niektórzy sędziowie częściej byli wyznaczani na mecze o większym ciężarze gatunkowym - z silniejszymi przeciwnikami, a niektórym trafiały się łatwiejsze mecze, w których Legia zwykle była faworytem.





Sędzia Mecze W-R-P Śr. pkt Bramki Legia Legia Rywale Rywale Piotr Lasyk 30 13-12-5 1.7 42-27 85 5 57 2 Szymon Marciniak 26 8-8-10 1.23 34-41 63 1 60 2 Damian Sylwestrzak 23 12-5-6 1.78 38-23 67 4 57 1 Jarosław Przybył 21 9-5-7 1.52 34-31 61 4 58 4 Łukasz Kuźma 15 7-2-6 1.53 25-20 40 1 29 1 Damian Kos 13 10-2-1 2.46 34-14 27 0 30 1 Tomasz Musiał 13 7-3-3 1.85 19-12 27 3 25 1 Wojciech Myć 9 4-2-3 1.56 11-7 17 0 24 0 Karol Arys 8 4-1-3 1.63 15-11 17 0 11 0 Krzysztof Jakubik 4 2-0-2 1.5 6-6 8 0 9 0 Patryk Gryckiewicz 4 2-1-1 1.75 6-6 7 1 10 0 Paweł Malec 3 1-2-0 1.67 7-4 8 0 5 1

Zawodowi sędziowie

Sędzia Mecze W-R-P Śr. pkt Bramki Legia Legia Rywale Rywale Szymon Marciniak 62 24-18-20 1.45 82-72 142 5 132 8 Bartosz Frankowski 52 24-12-16 1.62 79-58 114 4 118 3 Jarosław Przybył 52 28-9-15 1.79 89-64 119 8 118 4 Tomasz Musiał 49 26-9-14 1.78 85-53 102 11 122 5 Piotr Lasyk 43 22-13-8 1.84 64-39 99 4 88 3 Daniel Stefański 34 21-7-6 2.06 55-25 71 4 70 4 Mariusz Złotek 31 24-3-4 2.42 76-32 38 1 58 2 Paweł Gil 31 22-7-2 2.35 53-17 54 3 72 3 Damian Sylwestrzak 21 10-5-6 1.67 29-22 56 4 51 1 Damian Kos 13 9-2-2 2.23 31-16 27 0 30 1 Łukasz Kuźma 13 4-3-6 1.15 18-18 34 1 26 1 Wojciech Myć 12 7-2-3 1.92 19-8 23 0 32 1 Krzysztof Jakubik 11 7-1-3 2 21-9 25 0 25 0

Stan na: 28.12.2025.

Sędziowie zawodowi zostali prowadzeni w Ekstraklasie od sezonu 2012/13. Oto jak wygląda zestawienie arbitrów prowadzących mecze z udziałem Legii Warszawa z ostatnich 13 sezonów i rundy jesiennej tego sezonu.