Polscy sędziowie... którzy najczęściej prowadzą mecze Legii?

Zastanawialiście się czasem, który sędzia najczęściej prowadził mecze Legii? Z udziałem którego arbitra osiągaliśmy najlepsze wyniki? Który pokazał legionistom najwięcej czerwonych kartek, a który najczęściej tak karał rywali? Poniżej prezentujemy zestawienie z ostatnich 4 sezonów sezonów oraz rundy jesiennej bieżących rozgrywek.
Najczęściej mecze Legii Warszawa sędziował Piotr Lasyk - 30 razy. Legia w tych spotkaniach zdobyła średnio 1,7 pkt./mecz. On też pokazał legionistom najwięcej żółtych i czerwonych kartek.
Zdecydowanie najlepszą średnią punktową Legia wykręcała gdy arbitrem był Damian Kos - aż 2,46 pkt./mecz.
Zdecydowanie najniższą średnią punktową stołeczny klub uzyskiwał, gdy sędziował Szymon Marciniak - tylko 1,23 pkt./mecz.
W poniższym zestawieniu prezentujemy arbitrów, którzy sędziowali minimum 3 spotkania w ramach Ekstraklasy, Pucharu Polski i Superpucharu Polski w okresie 1 lipca 2021 - 20 grudnia 2025, co obejmuje 176 meczów, w których Legia osiągnęła średnią 1,65 pkt./mecz. N
Należy mieć na uwadze fakt, że niektórzy sędziowie częściej byli wyznaczani na mecze o większym ciężarze gatunkowym - z silniejszymi przeciwnikami, a niektórym trafiały się łatwiejsze mecze, w których Legia zwykle była faworytem.
|Sędzia
|Mecze
|W-R-P
|Śr. pkt
|Bramki
|Legia
|Legia
|Rywale
|Rywale
|Piotr Lasyk
|30
|13-12-5
|1.7
|42-27
|85
|5
|57
|2
|Szymon Marciniak
|26
|8-8-10
|1.23
|34-41
|63
|1
|60
|2
|Damian Sylwestrzak
|23
|12-5-6
|1.78
|38-23
|67
|4
|57
|1
|Jarosław Przybył
|21
|9-5-7
|1.52
|34-31
|61
|4
|58
|4
|Łukasz Kuźma
|15
|7-2-6
|1.53
|25-20
|40
|1
|29
|1
|Damian Kos
|13
|10-2-1
|2.46
|34-14
|27
|0
|30
|1
|Tomasz Musiał
|13
|7-3-3
|1.85
|19-12
|27
|3
|25
|1
|Wojciech Myć
|9
|4-2-3
|1.56
|11-7
|17
|0
|24
|0
|Karol Arys
|8
|4-1-3
|1.63
|15-11
|17
|0
|11
|0
|Krzysztof Jakubik
|4
|2-0-2
|1.5
|6-6
|8
|0
|9
|0
|Patryk Gryckiewicz
|4
|2-1-1
|1.75
|6-6
|7
|1
|10
|0
|Paweł Malec
|3
|1-2-0
|1.67
|7-4
|8
|0
|5
|1
Zawodowi sędziowieSędziowie zawodowi zostali prowadzeni w Ekstraklasie od sezonu 2012/13. Oto jak wygląda zestawienie arbitrów prowadzących mecze z udziałem Legii Warszawa z ostatnich 13 sezonów i rundy jesiennej tego sezonu.
|Sędzia
|Mecze
|W-R-P
|Śr. pkt
|Bramki
|Legia
|Legia
|Rywale
|Rywale
|Szymon Marciniak
|62
|24-18-20
|1.45
|82-72
|142
|5
|132
|8
|Bartosz Frankowski
|52
|24-12-16
|1.62
|79-58
|114
|4
|118
|3
|Jarosław Przybył
|52
|28-9-15
|1.79
|89-64
|119
|8
|118
|4
|Tomasz Musiał
|49
|26-9-14
|1.78
|85-53
|102
|11
|122
|5
|Piotr Lasyk
|43
|22-13-8
|1.84
|64-39
|99
|4
|88
|3
|Daniel Stefański
|34
|21-7-6
|2.06
|55-25
|71
|4
|70
|4
|Mariusz Złotek
|31
|24-3-4
|2.42
|76-32
|38
|1
|58
|2
|Paweł Gil
|31
|22-7-2
|2.35
|53-17
|54
|3
|72
|3
|Damian Sylwestrzak
|21
|10-5-6
|1.67
|29-22
|56
|4
|51
|1
|Damian Kos
|13
|9-2-2
|2.23
|31-16
|27
|0
|30
|1
|Łukasz Kuźma
|13
|4-3-6
|1.15
|18-18
|34
|1
|26
|1
|Wojciech Myć
|12
|7-2-3
|1.92
|19-8
|23
|0
|32
|1
|Krzysztof Jakubik
|11
|7-1-3
|2
|21-9
|25
|0
|25
|0