Legioniści trenowali w Erywaniu

O godz 16:30 czasu polskiego (19:30 czasu miejscowego) zespół Legii Warszawa trenował na stadionie Stadionie Republikańskim im. Wazgena Sarkisjana, na którym w czwartek zmierzy się z armeńskim FC Noah Erywań. Obiekt może pomieścić 14,5 tysiąca kibiców. Dzień przed meczem daje się wyczuć dużą mobilizację służb mundurowych.

Już dzień przed meczem wejście na obiekt było nieco utrudnione. Wszyscy byli skrupulatnie sprawdzani przez ochronę. Miejscowi działacze sugerują, że ze względów bezpieczeństwa w dniu meczu będzie trudniej. Wpływ ma na to fakt, że UEFA nałożyła na kibiców Legii zakaz wyjazdowy za odpalenie pirotechniki podczas wyjazdowego meczu z NK Celje, a jak wiadomo kibice Legii jeżdżą za swoją drużyną mimo takich obostrzeń.













Przed treningiem odbyła się konferencja Inakiego Astiza i Wahana Biczachczjana, której zapis możecie znaleźć na naszej stronie. Następnie wszyscy stawili się na murawie. Dziennikarze mogli obejrzeć pierwszy kwadrans, podczas którego zespół prowadził rozgrzewkę w formie zabawy i rywalizacji.





Z drużyną do Erywania przylecieli prezes Dariusz Mioduski i wiceprezes Jarosław Jurczak. Obecni są także dyrektorzy pionu sportowego - Michał Żewłakow i Fredi Bobić.





Legia trenowała w Erywaniu

Mecz 5. kolejki fazy ligowej Ligi Konferencji FC Noah Erywań - Legia Warszawa odbędzie się w czwartek, 11 grudnia o godz. 18:45 czasu polskiego (21:45 czasu miejscowego).

