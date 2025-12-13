Raport kartkowy przed meczem z Piastem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 1. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice z powodu żółtych lub czerwonych kartek. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak, Damian Szymański i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.
Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia, o godz. 20:15.
Żółte kartki legionistów w lidze:
5 - Petar Stojanović
3 - Rafał Augustyniak, Damian Szymański, Wojciech Urbański
2 - Steve Kapuadi, Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca
1 - Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow
Czerwone kartki:
1 - Kamil Piątkowski