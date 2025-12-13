Raport kartkowy przed meczem z Piastem

Żaden z piłkarzy Legii Warszawa nie będzie pauzował w meczu 1. kolejki Ekstraklasy z Piastem Gliwice z powodu żółtych lub czerwonych kartek. Zagrożeni pauzą są Rafał Augustyniak, Damian Szymański i Wojciech Urbański, którzy mają na koncie po 3 żółte kartki.

Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 14 grudnia, o godz. 20:15.









Żółte kartki legionistów w lidze:

5 - Petar Stojanović

3 - Rafał Augustyniak, Damian Szymański, Wojciech Urbański

2 - Steve Kapuadi, Bartosz Kapustka, Ermal Krasniqi, Patryk Kun, Radovan Pankov, Arkadiusz Reca

1 - Kacper Chodyna, Juergen Elitim, Claude Goncalves, Artur Jędrzejczyk, Kamil Piątkowski, Kacper Urbański, Paweł Wszołek, Jakub Żewłakow





Czerwone kartki:

1 - Kamil Piątkowski



