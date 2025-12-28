Koszykówka

Arka Gdynia 106-73 Legia Warszawa

Woytek
W meczu 13. kolejki PLK rozegranym w Gdyni koszykarze Legii Warszawa przegrali z Arką aż 73-106. Tym samym legioniści szansy na zrównanie się punktami z gdynianami. Po 13 rozegranych meczach podopieczni Heiko Rannuli mają bilans 8 zwycięstw i 5 porażek. To najwyższa porażka Legii od 22 grudnia 2021 roku.

Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają hali Bemowo sobotę, 3 stycznia o godzinie 20:00 z MKS Dąbrowa Górnicza. 


 


PLK: Arka Gdynia 106-73 Legia Warszawa
Kwarty: 28-24, 21-13, 25-20, 32-16

Arka Gdynia

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0C. Ramey26:45104/9 (44%)2/4 (50%)2/5 (40%)361
1J. Zyskowski25:12198/14 (57%)6/8 (75%)2/6 (33%)1/5 (20%)311
3M. Okauru30:35198/13 (61%)5/5 (100%)3/8 (37%)364
8M. Orłowski2:0100/1 (0%)0/1 (0%)001
9K. Łączyński17:0362/4 (50%)2/4 (50%)572
14F. Kowalczyk9:2152/4 (50%)1/2 (50%)1/2 (50%)412
17J. Zabłocki0:000000
30J. Garbacz22:02227/10 (70%)3/4 (75%)4/6 (66%)4/4 (100%)711
33L. Barrett27:0193/6 (50%)3/5 (60%)0/1 (0%)3/4 (75%)1441
34A. Hrycaniuk18:0962/4 (50%)2/4 (50%)2/2 (100%)214
98K. Ljubicić21:51104/8 (50%)4/8 (50%)2/2 (100%)323
Suma10640/73 (54%)26/40 (65%)14/33 (42%)12/17 (70%)452920

Trener: Mantas Cesnauskis

Legia Warszawa

nrzawodnikminutypunktyrzuty z akcjiza 2 punktyza 3 punktyza 1 punktzbiórkiasystyfaule
0J. Graves18:2383/10 (30%)2/5 (40%)1/5 (20%)1/2 (50%)550
1B. Czapla14:2882/7 (28%)0/2 (0%)2/5 (40%)2/2 (100%)201
2D. Niedziałkowski6:3500/1 (0%)0/1 (0%)000
3A. Pluta18:3421/9 (11%)1/3 (33%)0/6 (0%)030
5W. Tomaszewski19:1063/6 (50%)3/3 (100%)0/3 (0%)212
11B. Shungu23:45134/7 (57%)3/5 (60%)1/2 (50%)4/4 (100%)211
15O. Siliņš9:3800/1 (0%)0/1 (0%)112
25R. Thompson26:59144/8 (50%)2/3 (66%)2/5 (40%)4/5 (80%)804
32M. Wilczek25:4072/7 (28%)0/3 (0%)2/4 (50%)1/2 (50%)001
40S. Hunter14:3840/3 (0%)0/3 (0%)4/4 (100%)103
42C. Ponsar22:10114/6 (66%)3/4 (75%)1/2 (50%)2/2 (100%)314
Suma7323/65 (35%)14/33 (42%)9/32 (28%)18/21 (85%)321218

Trener: Heiko Rannula

Komisarz: Krzysztof Antoniak
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak


