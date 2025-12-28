W meczu 13. kolejki PLK rozegranym w Gdyni koszykarze Legii Warszawa przegrali z Arką aż 73-106. Tym samym legioniści szansy na zrównanie się punktami z gdynianami. Po 13 rozegranych meczach podopieczni Heiko Rannuli mają bilans 8 zwycięstw i 5 porażek. To najwyższa porażka Legii od 22 grudnia 2021 roku.
Kolejne spotkanie "Zieloni Kanonierzy" rozegrają hali Bemowo sobotę, 3 stycznia o godzinie 20:00 z MKS Dąbrowa Górnicza.
PLK: Arka Gdynia 106-73 Legia Warszawa
Kwarty: 28-24, 21-13, 25-20, 32-16
Arka Gdynia
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|C. Ramey
|26:45
|10
|4/9 (44%)
|2/4 (50%)
|2/5 (40%)
|3
|6
|1
|1
|J. Zyskowski
|25:12
|19
|8/14 (57%)
|6/8 (75%)
|2/6 (33%)
|1/5 (20%)
|3
|1
|1
|3
|M. Okauru
|30:35
|19
|8/13 (61%)
|5/5 (100%)
|3/8 (37%)
|3
|6
|4
|8
|M. Orłowski
|2:01
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|1
|9
|K. Łączyński
|17:03
|6
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|5
|7
|2
|14
|F. Kowalczyk
|9:21
|5
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|1/2 (50%)
|4
|1
|2
|17
|J. Zabłocki
|0:00
|0
|0
|0
|0
|30
|J. Garbacz
|22:02
|22
|7/10 (70%)
|3/4 (75%)
|4/6 (66%)
|4/4 (100%)
|7
|1
|1
|33
|L. Barrett
|27:01
|9
|3/6 (50%)
|3/5 (60%)
|0/1 (0%)
|3/4 (75%)
|14
|4
|1
|34
|A. Hrycaniuk
|18:09
|6
|2/4 (50%)
|2/4 (50%)
|2/2 (100%)
|2
|1
|4
|98
|K. Ljubicić
|21:51
|10
|4/8 (50%)
|4/8 (50%)
|2/2 (100%)
|3
|2
|3
|Suma
|106
|40/73 (54%)
|26/40 (65%)
|14/33 (42%)
|12/17 (70%)
|45
|29
|20
Trener: Mantas Cesnauskis
Legia Warszawa
|nr
|zawodnik
|minuty
|punkty
|rzuty z akcji
|za 2 punkty
|za 3 punkty
|za 1 punkt
|zbiórki
|asysty
|faule
|0
|J. Graves
|18:23
|8
|3/10 (30%)
|2/5 (40%)
|1/5 (20%)
|1/2 (50%)
|5
|5
|0
|1
|B. Czapla
|14:28
|8
|2/7 (28%)
|0/2 (0%)
|2/5 (40%)
|2/2 (100%)
|2
|0
|1
|2
|D. Niedziałkowski
|6:35
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|0
|0
|0
|3
|A. Pluta
|18:34
|2
|1/9 (11%)
|1/3 (33%)
|0/6 (0%)
|0
|3
|0
|5
|W. Tomaszewski
|19:10
|6
|3/6 (50%)
|3/3 (100%)
|0/3 (0%)
|2
|1
|2
|11
|B. Shungu
|23:45
|13
|4/7 (57%)
|3/5 (60%)
|1/2 (50%)
|4/4 (100%)
|2
|1
|1
|15
|O. Siliņš
|9:38
|0
|0/1 (0%)
|0/1 (0%)
|1
|1
|2
|25
|R. Thompson
|26:59
|14
|4/8 (50%)
|2/3 (66%)
|2/5 (40%)
|4/5 (80%)
|8
|0
|4
|32
|M. Wilczek
|25:40
|7
|2/7 (28%)
|0/3 (0%)
|2/4 (50%)
|1/2 (50%)
|0
|0
|1
|40
|S. Hunter
|14:38
|4
|0/3 (0%)
|0/3 (0%)
|4/4 (100%)
|1
|0
|3
|42
|C. Ponsar
|22:10
|11
|4/6 (66%)
|3/4 (75%)
|1/2 (50%)
|2/2 (100%)
|3
|1
|4
|Suma
|73
|23/65 (35%)
|14/33 (42%)
|9/32 (28%)
|18/21 (85%)
|32
|12
|18
Trener: Heiko Rannula
Komisarz: Krzysztof Antoniak
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Dariusz Zapolski, Jakub Pietrzak
Centrum informacji o koszykarskiej Legii