Legia 2025: Studium upadku

fot. Mishka / Legionisci.com
Woytek
Grudzień 2025. Kończy się rok, który w historii Legii Warszawa powinien mieć dopisaną wyraźną notatkę: „Pod żadnym pozorem nie powtarzać w domu”. I nie dlatego, że wszystko poszło źle — to zbyt łagodne. Poszło źle absolutnie wszystko, co tylko mogło pójść źle. Od stycznia do grudnia oglądamy spektakl pomyłek, złudnych nadziei, błędnych decyzji i jeszcze gorszych występów na boisku.

Ten rok jest aberracją, zniekształconym zwierciadłem, które odbija same błędy w zwielokrotnionej formie. Najpierw — miesiące bez dyrektora sportowego, fatalne zimowe okienko transferowe. Potem telenowela z Goncalo Feio. Później wybór Edwarda Iordanescu w ostatniej chwili przed startem przygotowań. Następnie lekką ręką pozbyto się najlepszych zawodników poprzedniego sezonu i sprowadzono liczny nowy, sowicie opłacany zaciąg piłkarzy. Problem w tym, że żaden z nich nie kopnął jeszcze piłki, by część kibiców uznała tę rewolucję za sukces. A przecież takie rewolucje rzadko przynoszą natychmiastowy efekt. Mimo to nikt nie zakładał, że będzie aż tak źle. Dziś trudno wskazać choć jednego nowego gracza, który się obronił. Miało być lepiej. Jest gorzej. Znacznie gorzej.


 


Zgniłą wisienką na tym niejadalnym torcie jest fakt, że od zwolnienia Iordanescu Legia od 39 dni nie ma trenera. W środku sezonu. W środku europejskich pucharów. Klub, który aspiruje - z roku na rok mniej przekonująco - do miana lidera polskiej piłki.


A to dopiero część absurdu. Na etatach są dziś dwaj dyrektorzy sportowi: jeden, któremu ograniczono kompetencje, i drugi, ekspert zagraniczny, który — jeśli wierzyć części dziennikarzy — po doszedł do odkrywczego wniosku, że najlepszym kandydatem będzie trener, którego przeciętny kibic wskazałby po dwóch minutach zastanowienia.


Bardziej logiczne wydaje się to, że powrót do tego pomysłu jest po prostu decyzją Dariusza Mioduskiego. Mamy przecież w pamięci pierwszą sagę z Markiem Papszunem, z jesieni 2021, gdy klub tonął w kryzysie. I w tej decyzji aktualnego właściciela i prezesa Legii nie widzę nic złego, gdyby nie drobny szczegół: mijają kolejne tygodnie, kolejne mecze, sportowo staczamy się coraz niżej a Papszuna w Legii wciąż nie ma. 


Drużyna jest porzucona w zasadzie już dwa miesiące. To nie błąd. To nie wpadka. To skrajny przykład niekompetencji. Legia nie wygrała w tym sezonie w Ekstraklasie dwóch meczów z rzędu. Ostatnie jakiekolwiek zwycięstwo zanotowaliśmy ponad dwa miesiące temu. Za chwilę możemy wyrównać, a następnie być może pobić najgorszą serię meczów bez zwycięstwa w historii klubu: dziesięć spotkań.


Atmosfera w szatni jest tak fatalna, że wlewa się do publicznej świadomości. Widać kłótnie, pretensje, frustrację, brak zaufania, paraliż w podejmowaniu ryzyka i odwagę na poziomie drużyny walczącej o utrzymanie, nie o puchary. Rezygnacja, obojętność, złość - to się czuje.


* * *


Wydawało się, że w sezonie 2021/22 mieliśmy do czynienia z jednorazową anomalią, którą ugasiła praca Aleksandara Vukovicia. Dzisiejszy obraz Legii to po prostu zwykła recydywa i to w jeszcze gorszym wydaniu, bo wówczas przynajmniej zapadły jakiekolwiek decyzje dotyczące trenera. Obecna sytuacja to potwierdzenie, że tamten chaos nie był przypadkiem, ale oznaką toczącej się choroby - od lat Legia sportowo zmierza w dół. Powoli, konsekwentnie, coraz głębiej.


Mamy prawo dziś czuć się oszukani i zwyczajnie zmęczeni. Gdy myślimy, że nic nas już nie zaskoczy, wtedy Legia wstaje i mówi: „Potrzymaj piwo”.  To właśnie obserwujemy w drugiej sadze z Markiem Papszunem, w której Raków obnaża słabość Legii z chirurgiczną precyzją. Klub, którego jeszcze niedawno nikt nie traktował poważnie, dziś bawi się z warszawiakami w kotka i myszkę, sprowadzając ich do roli petenta. To nie jest porażka. To kompromitacja na całej linii. Nawet jeśli założymy, że Papszun i Legia mają w tym całym sporze z Rakowem sporze rację, to dla przeciętnego sympatyka futbolu wygląda to tak, jakby od kilku tygodni dziecko tupało nogami, bo mu rodzić nie pozwala spotykać się z nową dziewczyną. Jaki to ma dać efekt?


I jeszcze jedno w tym wszystkim zasługuje na komentarz: Od kilku tygodni nikt z zarządzających klubem nie ma odwagi wyjść do kibiców i powiedzieć, co się właściwie dzieje. Jaki jest plan. Jaka wizja. Cokolwiek. Cisza. Wszystkie głowy pochowane w piasek. To, że Astiz ma poprowadzić drużynę do końca rundy, nie zostało oficjalnie zakomunikowane. A przecież nawet Marek Papszun publicznie  zajął stanowisko w tym temacie. Elementarny brak szacunku do kibiców, którym należy się jakiekolwiek wyjaśnienie.


* * *


Oczywiście, można powiedzieć: „Przyjdzie Papszun, posprząta, dostanie pełnię władzy, zadziała nowa miotła”. To możliwe. Ale równie możliwe, że potrwa to miesiące a nie tygodnie. Odbudowa mentalna drużyny nie będzie prosta i zakładam, że trener zdaje sobie z tego sprawę.


Papszun dostanie kontrakt na 4,5 roku - sytuacja bez precedensu w tym klubie, wieszcząca nadciągającą rewolucję. Kłopot w tym, że to nie pierwsza rewolucja za Mioduskiego. Wcześniej był trzyletni kontrakt Sa Pinto i słynne „W przyszłości pewnie będę twardszy. Dzisiaj naprawiam swój błąd”.


Dlatego zasadne jest pytanie: Czy w najbardziej niecierpliwym klubie w Polsce ktokolwiek dostanie czas na budowanie od zera? Może w gabinetach zakładają, że tak - ale tak samo zakładali już wielokrotnie. Prawda jest taka, że my sami - kibice - tego czasu nie damy zbyt wiele, nawet jeżeli teraz wielu stwierdzi, że nie ma innego wyjścia i potrzeba cierpliwości. Pewnie nie ma, pewnie potrzeba cierpliwości, ale skończy się tym, że wynik ma być tu i teraz, a nie za dwa-trzy sezony. Inaczej tego nie widzę.


Od lat Legia sportowo jest średniakiem, który w Europie gra tylko dzięki reformom, a nie jakości sportowej. Tymczasem nasze oczekiwania pozostają niezmienne: mistrzostwo. Jeśli je porzucimy, to damy przyzwolenie na tę bylejakość, pełzającą degradację - od klubu sportowego do biznesowego projektu, dla którego wynik sportowy staje się jednym z elementów, niekoniecznie najważniejszym.


Woytek


Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

ℹ️ Uwaga: Poniższe dane są zamrożone na dzień publikacji (09.12.2025).

Aktualny sentyment kibiców

Jak obecnie oceniasz działania zarządu Legii Warszawa?

Rozkład głosów w czasie

Podsumowanie

tagi:
Komentarze (7)

Mioduski i Leśniodorski - 19 minut temu, *.t-mobile.pl

Obaj winni obecnej sytuacji tacy Romanowscy

odpowiedz
Egon - 26 minut temu, *.waw.pl

Mamy 10 punktów straty do 3 drużyny w tabeli.

Nie wiem, czy to możliwe w obecnej formie, ale gdyby udało się jakoś wygrać z Piastem, to Papszun nie byłby na wiosnę, na straconej pozycji.

Warunkiem będzie jednak bardzo dobre przygotowanie do wiosny oraz sprowadzenie konkretnych napastników i skrzydłowego, a i doświadczony bramkarz z nazwiskiem by się przydał.

Maksimum do osiągnięcia na dzisiaj, to wygrana z Piastem, awans w LKE i wtedy jest znośnie, a miniumum, to bęcki z Piastem i odpadnięcie z LKE.

Zobaczymy, w którą stronę to pójdzie.

odpowiedz
Januszek - 35 minut temu, *.100.170

Ale jak porzucona? To co robil w klubie Astiz ostanie 10 lat czy wiecej... byl drugim trenerem, no to dostal szanse... zdziwienie ze mu idzie...wiec pytanie kto i na jakich zasadach trzymal go 10 lat w klubie podobmnie jak " trenera"Malario ..efekty treningu widzimy co mecz w postaci Kacperka.

1000 pytan bez odpowiedzi..😎

odpowiedz
RM - 37 minut temu, *.148.113

Mnie ciekawi bardzo jedna kwestia. Czy Papszun dostał propozycję bez wczesniejszej rozmowy z nim?
Czy zaproszono go aby wcześniej przed złożeniem propozycji objęcia najważniejszej funkcji w klubie ktoś tzn. Dyrektorzy sportowi usiedli z nim i zapytali jaka on ma wizję klubu, jakie plany, jak chce doprowadzić Legię do Mistrzostwa, jak planuje grać, jaką taktyką, ustawieniem, jak mają wyglądać transfery, kiedy mają być dokonane, czy trener będzie miał wpływ na transfery itp.

Według mnie w idealnym świecie Dyrektor spotrtowyu zarządza całym klubem czyli również drugą drużyną jak i młodzierzowymi zespołami. Tutaj powinno być jasna wizja jak te drużyny grają, jaka mają charakterystykę, a nawet jakie ustawienie. Jezlei tak jest to wchodzący młodzierzowiec do pierwszej drużyny zna juz jej sposób gry, ustawienie i zajmuje swoją pozycję którą szlifował przez kilka lat w młodzikach.
Następnie szukając nowego zawodnika wiemy już jakie cechy powienien mieć na daną pozycję.

Bo inaczej to co zmiana trenera to zmiana systemu gry, ustawienia. Gracze z obecnej kadry juz nie pasują do "nowej rewolucji". Jak to było z Gualem i Morishitą. A tak jak wspomniano takie rewolucje nie przynoszą efektów odrazu. Dlatego nie powiniśmy co chwilę szukać zbawców z wizją Portugalską, Bałkańską, Rumuńska, a teraz Polską. Tylko mieć swoją Legijną wizję do której ewentualnie szukamy trenerów którzy mają podobny pogląd na grę i taktykę. Wtedy też wybór trenera jest prostrzy.

ale do tego wszystkiego potrzebny jest naprawdę Dyrektor Sportowy z prawdziwego zdażenia.

odpowiedz
AdamJ - 1 godzinę temu, *.play.pl

Co do dwóch ostatnich akapitów:
Jeżeli niecierpliwość jest szkodliwa - a jest - to niech dziennikarze z legijnych mediów nie eskalują wymagań, tylko dadzą Papszunowi czas na pracę.
Klątwę "tylko mistrzostwo, hej Legio tylko mistrzostwo" należy zdjąć. Jesteśmy średniakiem, więc potrzeba wytrwałości, cierpliwości i konsekwencji w odbudowie. Świadomość tego nie oznacza akceptowania bylejakości, tylko podejście do sprawy po męsku, a nie jak histeryczna baba.
Gdyby działanie na tu-i-teraz było skuteczne, to Mioduski co roku zakładałby szalik Królowi Zygmuntowi...

odpowiedz
Wojo - 1 godzinę temu, *.t-mobile.pl

Artykuł w punkt. Jedyny problem, że na nikim z Zarządu, na czele z preziem, nie zrobi to najmniejszegi wrażenia. Dla prezia liczą się tylko europejskie salony, a pseudodyrektorzy niech robią co chcą. A mogą i chcą niewiele, jak widać.

odpowiedz
Oczekuj mistrzostwa w strefie spadkowej - 1 godzinę temu, *.orange.pl

W BetClic 1 liga też jest fajnie, dużo nowych wyjazdów, gdzie wcześniej nie było okazji być 😇

odpowiedz
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
