Konferencja

Perković: Z czasem całkowicie dominowaliśmy

Sandro Perković - fot. Woytek / Legionisci.com
Woytek
- Ogromne gratulacje dla moich zawodników. Wierzcie mi, nawet gdybyśmy tego meczu nie wygrali, byłbym tak samo dumny jak teraz. Sposób, w jaki graliśmy, stał na naprawdę wysokim poziomie. Graliśmy przeciwko bardzo dobrej drużynie, dużej europejskiej marce, która — jeśli się nie mylę — w poprzednim sezonie doszła do ćwierćfinału tych rozgrywek - powiedział po meczu trener FC Noah,  Sandro Perković.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego meczu. Wykonali ogromną pracę. Dziękuję także kibicom — wszystkim, którzy przyszli dziś w to zimne popołudnie, żeby nas wspierać.

- Po nie najlepszym początku stopniowo zaczęliśmy całkowicie dominować. W pierwszej połowie stworzyliśmy kilka naprawdę dobrych sytuacji. Nie straciliśmy głowy, trzymaliśmy się planu i walczyliśmy. Faktycznie, pierwsze minuty nie były najlepsze, ale wraz z upływem czasu przejęliśmy kontrolę nad meczem.


 

- Pozostaliśmy wierni temu, o czym mówiłem na przedmeczowej konferencji: nie gramy po to, by robić wrażenie, tylko gramy z charakterem. A mimo to muszę powiedzieć, że jestem naprawdę pod wrażeniem postawy mojego zespołu — po raz kolejny przeciwko bardzo mocnemu rywalowi.

- Jeszcze raz — ogromne gratulacje dla zawodników. Wielkie zwycięstwo, mamy osiem punktów w Conference League. Mam nadzieję, że to wystarczy, aby po raz pierwszy w historii Armenii awansować do fazy play-off.



