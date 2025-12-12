Myśliwiec: Chcemy wygrać na własnych warunkach

- To mogą być dwa różne mecze. Mimo że wszyscy skazują Legię do końca roku na taki marazm, to wielka marka, klub, który zawsze sobie poradzi, nawet mając takie trudne momenty. To my musimy znaleźć sposób - mówi przed niedzielnym meczem z Legią trener Piasta Gliwice, Daniel Myśliwiec.

REKLAMA

- Mecz zawsze jest o 3 punkty, ale patrząc z perspektywy wymiernego efektu pracy piłkarzy, lepiej byłoby wygrać i znaleźć się nad czerwoną kreską. Odkąd zaczęliśmy pracować razem, nasz wskaźnik punktów z 0,7 wskakuje na 1,66 i może się poprawić. Drużyna powinna w tabeli zanotować ogromny krok, ale układ meczów i wyników powodował, że finalnie zostaliśmy na ostatnim miejscu. Teraz jest pozytyw, że przy zwycięstwie nie będziemy musieli oglądać się na przeciwników, ale osiągniemy nasz cel kluczowy, krótkoterminowy — żeby wyjść ponad kreskę. To taki dodatkowy smaczek pt. pierwszy wspólny cel zrealizowaliśmy bardzo szybko.









- Legia to wielki klub, który darzę dużym szacunkiem, ale najważniejsze jest dla mnie skupić się na tym, co my mamy robić, co jest naszym atutem, wycisnąć z tego ile się da i nie zwracać uwagi na sytuację przeciwnika.



- Podczas ostatniego meczu z Legią boisko było wymagające, ale można też było zawiązać kilka akcji, i to mnie cieszy — można na tym budować. Tak się przygotowujemy do meczu, że chcemy nie tylko walczyć o 3 punkty, bo to jest kluczowe, ale chcemy przez sposób gry wyrażać siebie. Nad tym cały czas pracujemy. To mogą być dwa różne mecze. Mimo że wszyscy skazują Legię do końca roku na taki marazm, to wielka marka, klub, który zawsze sobie poradzi, nawet mając takie trudne momenty. To my musimy znaleźć sposób. Nie zagramy w taki sposób jak ostatnio — musimy znaleźć sposób na dodatkowe zaskoczenie przeciwnika. Chciałbym, żebyśmy mieli po swojej stronie inicjatywę. Tak było z Lechem, choć wynik był odwrotny od tego, jaki zakładaliśmy. Narzuciliśmy swój sposób grania i długimi momentami zepchnęliśmy Lecha do obrony. Kluczowe są wyniki, ale metody nie są zero–jedynkowe i nie mogą być dla wszystkich oczywiste. To ostatni moment, żeby pokazać, że możemy wygrać, grając na swoich warunkach, robiąc to, co do nas należy. Liczę, że nareszcie ktoś doceni pracę moich piłkarzy oraz to, że nie wygrywamy słabością innych, ale w każdy mecz idziemy z taką wiarą, determinacją i przygotowaniem, że to powinno powodować uznanie dla moich piłkarzy, że efekty są widoczne. Podwoiliśmy współczynnik punktów i chcemy iść po więcej.



- Oczywiście, to specyficzny okres, a nasza przerwa w tym roku będzie wyjątkowo krótka, ale nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś może być myślami gdzie indziej niż mecz. Zrobimy wszystko, żeby wygrać. Jeśli ktoś jest gotowy w 99%, to znaczy, że nie jest gotowy. Ja nie widzę w drużynie nikogo, kto by się wypisywał z projektu, zaczął przekładać swój osobisty interes nad interes drużyny. Będę zmuszony do radykalnych decyzji, jeśli wyczuję, że ktoś jest tylko na 99% z drużyną. To jest kluczowe. Najważniejsza jest drużyna, a nie ja. Kluczowa dla osiągnięcia sukcesu jest spójność grupy. Albo wszyscy, albo razem — mówię to bez przejęzyczenia.



