Reca: Brakuje nam momentów radości

Arkadiusz Reca - fot. Mishka / Legionisci.com
Mikołaj Ciura
źródło: Polsat Sport

- Nie wiem, co dziś zawiodło. Wszyscy wiemy, w jakiej sytuacji jesteśmy. Przyjechaliśmy tu z dobrym nastawieniem, głodni zwycięstwa. Chcieliśmy wszyscy wygrać to spotkanie. Strzeliliśmy szybko bramkę i myślałem, że będzie nam się grało łatwiej - powiedział po porażce z FC Noah Erywań lewy obrońca Legii Warszawa, Arkadiusz Reca.

REKLAMA

- Strzeliliśmy później gola na 2-0. Nie wiem, co sędzia widział w tej sytuacji, gdzie tam był faul. W szatni powiedzieliśmy sobie, gdzie musimy poprawić naszą grę w drugiej połowie. Na boisku nie wyglądało to jednak tak, jak powinno. Nie wiem, co powiedzieć...


 


- Co wydarzyło się przy drugim trafieniu dla gospodarzy? Ciężko powiedzieć. Było popełnione w tej akcji kilka błędów. Nie chcę nic mówić na gorąco. Obejrzymy to i będziemy wiedzieć z czego to się wzięło.


- Przegraliśmy ten mecz. Musimy zobaczyć, gdzie popełnialiśmy błędy, a było ich sporo. 


- Nie wiem, czy nie miałem odpowiedniej pomocy na mojej stronie. Rywale bardzo często grali przez tę strefę. Popełnialiśmy błędy w ustawieniu, przesuwaniu, może komunikacji. Jest dużo do poprawy w naszej grze. Mam nadzieję, że w końcu nam się to uda zrobić. 


- Każdy piłkarz dąży do tego, by były takie momenty jak radość po golach czy zwycięstwie. W naszym przypadku jest tego bardzo mało. Brakuje nam tego i jest nam ciężko. Staramy się, rozmawiamy między sobą, ale nie wiem, naprawdę nie wiem, co powiedzieć... Musimy poprawić naszą grę i tyle.




tagi:
REKLAMA
REKLAMA

Komentarze (15)

+dodaj komentarz
🙂 😊 😃 😁 😂 🤣 😇 😉 😜 😎 😍 🤩 😤 🤨 😐 🤔 🧐 🥳 😟 ☹️ 😢 😭 😡 🤬 🤯 👍 👎 💪 👏 🤝 🖐 🙏 🎉 👀 🤡 💩 ☠️ ❤️ 🤍 💚 🖤 🔥 💥 🚀 🔴 ⚪️ 🟢 ⚫️ ⭐️ ⚽️ 🏀 🏉 🏐 🥇 🥈 🥉 🏅 🏆 🍺 🍻 🕯

Barnaba Król Portalu Legionisci.com - 2 minuty temu, *.110.114

Wypad kasztanie! Won!

odpowiedz
targówek - 3 minuty temu, *.orange.pl

Czego wam brakuje, może inaczej , a co wy macie , co pokazujecie na boisku ?
Wy k.... nic nie macie, kompletnie nic !

odpowiedz
Antek - 8 minut temu, *.verizon.net

Toś powiedział brak radości

odpowiedz
GT - 10 minut temu, *.orange.pl

Niestety, ale jeżeli na wiosnę nie nastąpi radykalna zmiana we wszystkich obszarach, to boję się, że skończymy jak skisła.

odpowiedz
Roger_1916 - 11 minut temu, *.play.pl

Gdy kupujesz (byłych) piłkarzy Wisły Płock to grasz jak Wisła Płock... Kapuadi, Szymański, Reca... Co to jest za zbieranina. W obecnej Legii ciężko znaleźć 3 piłkarzy na poziomie. Dno i tyle.

odpowiedz
Kg 1916 - 12 minut temu, *.t-mobile.pl

Nam też brakuje radości, dzięki wam wielcy pilkarze. Nie jest wam wstyd??? Jesteście żałośni...

odpowiedz
Bimber podano - 15 minut temu, *.telia.com

To nie chłam do oporu jak imprezy nie pamiętasz.

odpowiedz
MaroLegia - 17 minut temu, *.dfn.nl

Idz chłopie w ch... naściągali takich głąbów co k... piłki prosto nie potrafią kopnąć.ja pi...e kopią się po czole jak dzieci w podstawówce. Reca Piątkowski czy Szymański to niby wzmocnienia ale czego ? Chyba tego jak lokatego szybciej z kasy oskubać...
CH*JA GRACIE I TYLE W TEMACIE!

odpowiedz
L - 17 minut temu, *.play.pl

" głodni zwycięstwa. Chcieliśmy wszyscy wygrać to spotkanie."

I dlatego 90 minut staliscie na wlasnej polowie, bez zadnego presingu i z posiadaniem pilki 35%. LOGICZNE.

odpowiedz
Rumcajs - 20 minut temu, *.246.40

A jako były piłkarz powiem, że obrońca zawsze wie kiedy nawali on, albo kolega. Skoro Reca nie wie to znaczy, że nie było go w drugiej połowie na boisku. Podobnie jak kolegów. Cała Legia została w szatni, bo ma wywalone na ten klub, tych kibiców, ten sztab i ten sport. Paweł Wszołek nie lubi tego, ale słyszy buuuuuu jak w familiadzie, kiedy podaje kontrargumenty.

odpowiedz
Legionizta - 22 minuty temu, *.centertel.pl

Wam brakuje umiejętności.oddac kasę i to już!!

odpowiedz
Rumcajs - 22 minuty temu, *.246.40

Ale jak to? Przecież Kacper nie może przestać się uśmiechać.

odpowiedz
DanieLo - 23 minuty temu, *.myvzw.com

Wow. Brak jaj

odpowiedz
Sokól - 23 minuty temu, *.verizon.net

Wiemy czego wam brakuje ...umiejętności, ambicji i honoru ,walą was wszyscy w du...e jak leci .

odpowiedz
krawcu - 25 minut temu, *.t-mobile.pl

Żegnajcie

odpowiedz
REKLAMA
Serwis Legionisci.com nie ponosi odpowiedzialności za treść powyższych komentarzy - są one niezależnymi opiniami czytelników Serwisu. Redakcja zastrzega sobie prawo usuwania komentarzy zawierających: wulgaryzmy, treści rasistowskie, treści nie związane z tematem, linki, reklamy, "trolling", obrażające innych czytelników i instytucje.
Czytelnik ponosi odpowiedzialność za treść wypowiedzi i zobowiązuje się do nie wprowadzania do systemu wypowiedzi niezgodnych z Polskim Prawem i normami obyczajowymi.
REKLAMA
REKLAMA
więcej filmów
REKLAMA
© 1999-2025 Legionisci.com - niezależny serwis informacyjny o Legii Warszawa. Herb Legii, nazwa "Legia" oraz pozostałe znaki firmowe i towarowe użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych.