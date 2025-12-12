NS: Urodziny przełożone. Podziękujmy nieudacznikowi!

Planowane na niedzielny mecz ligowy z Piastem 20. urodziny Nieznanych Sprawców zostały przełożone na lepsze czasy. Legijni ultrasi poinformowali, że w obecnej sytuacji, czyli atmosferze pogrzebu, nie da się dobrze bawić na trybunach. Jednocześnie NS-i zachęcają do przyjścia na stadion, by wspólnie "podziękować" właścicielowi klubu za wszystkie osiągnięcia.

"Drodzy Kibice!

Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy.





Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy.

Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem 'podziękujmy' nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią".



