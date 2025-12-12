NS: Urodziny przełożone. Podziękujmy nieudacznikowi!

fot. Hagi / Legionisci.com
Bodziach
Planowane na niedzielny mecz ligowy z Piastem 20. urodziny Nieznanych Sprawców zostały przełożone na lepsze czasy. Legijni ultrasi poinformowali, że w obecnej sytuacji, czyli atmosferze pogrzebu, nie da się dobrze bawić na trybunach. Jednocześnie NS-i zachęcają do przyjścia na stadion, by wspólnie "podziękować" właścicielowi klubu za wszystkie osiągnięcia.

Poniżej komunikat:


 


"Drodzy Kibice!

Chcieliśmy uczcić z Wami nasze urodziny. Niestety nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu. Urodziny odwołujemy.


Mioduski potrafi zepsuć wszystko, nawet nasze urodziny. Jubileusz przekładamy na lepsze czasy.

Przyjdźcie na niedzielny mecz tylko w jednym celu. Razem 'podziękujmy' nieudacznikowi za to wszystko, co zrobił z naszą Legią".




Komentarze (33)

wola - 4 minuty temu, *.com.pl

hahahaha beka z NS :D

odpowiedz
Paco - 7 minut temu, *.akamaitechnologies.com

Dobra decyzja , pogonić kudłatego to on jest największym problemem naszej ukochanej Legii

odpowiedz
Ju(L)ius - 7 minut temu, *.t-mobile.pl

👏👏👏👏👏👏👏👏

odpowiedz
Obiektywny - 7 minut temu, *.centertel.pl

Prosze tylko przypomniecPanom Piłkarzom, ze dla nas liczy sie tylko mistrzostwo 💪💪💪💪💪💪💪💪👏👏👏👏👏👏👏👏

odpowiedz
KKK - 9 minut temu, *.plus.pl

Liczę na zakończenie meczu przed czasem.

odpowiedz
dino - 11 minut temu, *.52.80

Fajnie, że podrzecie się Mioduski co wyp******** i tak dalej, ale proponuję podejść bardziej konstruktywnie do tematu i zorganizować spotkanie przedstawicieli kibiców z Zarządem. Śpiewy przez smarków, którym mama dała kieszonkowe na bilet nic nie zmienią.

odpowiedz
Hiszpan - 22 minuty temu, *.play-internet.pl

Astiz to Faja...
I tak samo o każdym piłkarzu I działaczu.

odpowiedz
mioduski to okupant - 24 minuty temu, *.246.22

Wreszcie! To będzie mój pierwszy mecz od dwóch lat. :)

mioduch weź sznur...

odpowiedz
LWA! - 25 minut temu, *.127.61

NS bardzo dobra decyzja👍,jeszcze proponuje nie przychodzic na mecze ,żeby nie napychać Kieszeni temu Pajacowi M i jego pupilom.

odpowiedz
Do ns - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Mało że klub nas zrobił to teraz wy. Przecież nikt nie kupował biletów na mecz 2 najgorszych drużyn ekstraklasy dla widowiska piłkarskiego tylko opraw

odpowiedz
Hiszpan - 27 minut temu, *.play-internet.pl

Zróbcie spotkanie pod stadionem to będziemy całą brygadą
Nie będę napełniał kabzy oszustom i szmaciarzom na murawie.

odpowiedz
Legionista - 28 minut temu, *.plus.pl

A 2 czy 3 dni temu była lepsza atmosfera? Naganiacie ludzi kudlatemu bo frekwencja by była słaba... DNO

odpowiedz
Witamina1916 - 36 minut temu, *.plus.pl

Miło widziane w niedzielę podziękować, macie rację, po prostu pusty stadion

odpowiedz
Mar - 37 minut temu, *.play.pl

Też mi się wydawało że robić urodziny na stypie to nie jest okazja do dobrej zabawy.

odpowiedz
ZapaLony kibic - 39 minut temu, *.79.91

Wszystkie race na murawę 😜😜

odpowiedz
Bynio - 39 minut temu, *.centertel.pl

A racowisko będzie? A wjazd na mirawę z liściami będzie?

odpowiedz
Kasztan - 40 minut temu, *.78.230

tak trochę śmiejąc się przez łzy
prawdę mówiąc to kibice zapowiadając protest przez sezonem domagali się transferów
i co by nie mówić - klub kupił, tylko że pokraki a nie piłkarzy prawdziwych
teraz nie należy popełnić takiego błędu i trzeba domagać się konkretnie dobrej gry i mistrzostwa :)

odpowiedz
lucho_83 - 42 minuty temu, *.70.100

Eeeechhhh....nie mam już tej koszulki sprzed 4 lat, a by się przydała....MIODUSKI WON!!!!!!

odpowiedz
Jerry - 42 minuty temu, *.play.pl

No tak ale jeśli przełożone na przyszły rok to już 21. Wszystko to coraz bardziej kuriozalnie wygląda.

odpowiedz
Presja ma sens - 45 minut temu, *.supermedia.pl

"Jednocześnie NS-i zachęcają do przyjścia na stadion, by wspólnie "podziękować" właścicielowi klubu za wszystkie osiągnięcia."

Jednocześnie NS-i zachęcają do dalszego finansowania dziadostwa.

odpowiedz
Szantosz - 46 minut temu, *.play.pl

prawidłowo urodziny zepsuł, Święta zepsuł oglądania piłki się odechciewa

odpowiedz
Bara Bara - 47 minut temu, *.78.230

Wreszcie!!!!!!!
Byle głośno i ostro

odpowiedz
Tymon - 50 minut temu, *.56.145

Mioducha 🤡 na taczkę!

odpowiedz
Filipek - 53 minuty temu, *.datapacket.com

Jakiś konkretny plan ?? czy będziemy czekać aż totalnie zniknie nasz klub z piłkarskiej mapy ?

odpowiedz
Kiczort - 53 minuty temu, *.play-internet.pl

Nie będę dumny z tego, co napiszę, ale chłopa trzeba lżyć od najgorszych przez całe 90 minut

odpowiedz
MIODUSKI KONFABULANT - 54 minuty temu, *.telefonica.de

F rajery korpo oszusta.


Naganiacze
Stadionowi
Złodzieja

odpowiedz
Jihad - 54 minuty temu, *.t-mobile.pl

Hahahahaha to najpierw mówili że "pamiętajcie czym jest ruch ultras, to nie kilka ostatnich miesięcy gdy jest źle" a teraz jednak okazało się że nie da się dobrze bawić w atmosferze pogrzebu xdddd to super, zapewne będziemy się dobrze bawić gdy Korona będzie palić u nas flagi Radomiaka na wiosnę

Najbardziej nie jest mi żal upadku klubu przez Dariusza tylko upadku ruchu kibicowskiego na Legii i kolejnych kompromitacji

odpowiedz
zzzzzzz - 54 minuty temu, *.play-internet.pl

je.. wszystko, race na boisko

odpowiedz
Helikopter - 57 minut temu, *.play.pl

w końcu jakaś normalna postawa decyzyjnych, brawo

odpowiedz
Siexa - 57 minut temu, *.t-mobile.pl

Zero wpisów... !

odpowiedz
Szpic - 1 godzinę temu, *.play.pl

W Hiszpanii przy takich okazjach wszyscy kibice machają białymi chusteczkami krzycząc: Fuera! (tzn. wynocha, precz)

odpowiedz
Rumcajs - 1 godzinę temu, *.246.22

👏👏👏👏👏👏👏

odpowiedz
Legia - 1 godzinę temu, *.31.17

Bez komentarza....

odpowiedz
