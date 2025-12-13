Samuel Kovacik przedłużył kontrakt z Legią

Zawodnik Legii II Warszawa i Legii U-19, Samuel Kovačik podpisał z Legią Warszawa nowy kontrakt, obowiązujący do 2029 roku.

Do stołecznego klubu trafił w lutym 2024 roku. Występował w zespołach U-17 i U-19, a także w Legii II.









W obecnym sezonie 18-latek wystąpił w 13 spotkaniach III ligi, w których zdobył 4 bramki i zanotował 1 asystę.





- Ten kontrakt znaczy dla mnie naprawdę dużo. Kiedy przyszedłem do Legii w 2024 roku od razu zakochałem się w tym klubie. Chciałbym jak najszybciej zadebiutować w pierwszym zespole - wyjść na boisko tutaj, na Łazienkowskiej, i móc zagrać przy dopingu wspaniałych kibiców, których ma Legia - powiedział Samuel Kovačik dla oficjalnej strony Legii.



