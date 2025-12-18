6. kolejka fazy ligowej Ligi Konferencji

Przed nami ostatnia, 6. kolejka Ligi Konferencji. Dla Legii mecz z Lincolnem Red Imps będzie pożegnaniem z europejskimi pucharami. Pewny dalszej gry jest Raków Częstochowa. O awans muszą jeszcze walczyć Lech Poznań i Jagiellonia Białystok.

REKLAMA

Wszystkie mecze rozpoczną się o godzinie 21 i będą transmitowane w formie łączonej na Polsacie Sport 1 i Polsacie Sport Premium 1.









6. kolejka:

godz. 21:00 AZ Alkmaar - Jagiellonia Białystok (Polsat Sport Extra 1)

godz. 21:00 Szachtar Donieck - HNK Rijeka

godz. 21:00 Slovan Bratysława - BK Hacken

godz. 21:00 Sparta Praga - Aberdeen FC

godz. 21:00 Dynamo Kijów - FC Noah Erywań

godz. 21:00 Crystal Palace FC - Kuopion Palloseura

godz. 21:00 Rayo Vallecano - Drita Gnjilane

godz. 21:00 Shamrock Rovers FC - Ħamrun Spartans FC

godz. 21:00 Omonia Nikozja - Raków Częstochowa (Polsat Sport Extra 2)

godz. 21:00 FSV Mainz - Samsunspor Kulübü

godz. 21:00 RC Strasbourg - Breidablik Kopavogur

godz. 21:00 NK Celje - Shelbourne FC

godz. 21:00 HSK Zrinjski Mostar - Rapid Wiedeń

godz. 21:00 AEK Ateny - Universitatea Craiova

godz. 21:00 Sigma Ołomuniec - Lech Poznań (Polsat Sport Extra 4 / Polsat Sport Premium 2)

godz. 21:00 AEK Larnaka - KF Shkendija Tetowo

godz. 21:00 FC Lausanne-Sport - ACF Fiorentina

godz. 21:00 Legia Warszawa - Lincoln Red Imps FC (Polsat Sport Extra 3)





‌‌ Terminarz i wyniki Ligi Konferencji

‌‌ Tabela Ligi Konferencji





