Subskrybuj Kalendarz Legionisty!

Od wielu lat naszym serwisie działa Kalendarz Legionisty, który pozwala śledzić nie tylko terminy meczów pierwszej drużyny Legii, ale także spotkania sekcji legijnych i reprezentacji Polski. To najlepszy sposób na planowanie i śledzenie wszystkich meczów Legii Warszawa!

‌‌ Od lat na stronie głównej legionisci.com jest kalendarz, w którym zawsze dbamy o aktualne daty i godziny spotkań.





‌‌ Kalendarz posiada dodatkowe opcje:

- mecze wszystkich sekcji drużynowych Legii

- mecze reprezentacji Polski

- nawigacja do lokalizacji meczu













‌‌ Decydujcie, co chcecie widzieć!

Możecie samodzielnie zaznaczyć lub odznaczyć dyscypliny, które Was interesują, korzystając z kolorowych przycisków poniżej.





‌‌ Dodajcie kalendarz do swoich urządzeń!

Specjalnie dla Waszej wygody udostępniamy kalendarze, które można subskrybować w telefonie, komputerze lub w aplikacjach (np. Google, Apple, Outlook). Kalendarze są dostępne w standardowym formacie .ics i można je łatwo importować do każdej aplikacji obsługującej ten format. Przykładowe instrukcje znajdziecie tu: ‌‌ Kalendarz Legionisty.





