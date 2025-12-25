Podcast Legia Mistrz! cz.1

Koszykówka

Piotr Wesołowicz wraz z sekcją koszykówki Legii, przygotował 4-odcinkowy podcast z serii "Legia Mistrz", przedstawiający drogę koszykarskiej Legii Warszawa do ósmego w historii tytułu mistrza Polski, wywalczonego w czerwcu tego roku w Lublinie. Pierwszy odcinek przypomina nie tylko pasjonującą serię finałową ze Startem, zakończoną wygraną 4-3, ale również wyboistą drogę Legii w minionym sezonie...

Wcześniej bowiem doszło do zmiany trenera, po tym jak legioniści w lidze spisywali się poniżej oczekiwań, a w Pucharze Polski odpadli w ćwierćfinale z Górnikiem Wałbrzych. Można powiedzieć, że o zwolnieniu Ivicy Skelina zdecydował niecelny rzut Andrzeja Pluty na zwycięstwo w rywalizacji z wałbrzyszanami w Sosnowcu.

Pierwszy z czterech odcinków, trwający 68 minut można odsłuchać TUTAJ (Spotify). Poniżej ten sam materiał dostępny na Youtube. Drugi odcinek serii już 27 grudnia.


 




