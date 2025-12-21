Frekwencja: Spadek o 3,5 tysiąca

fot. Michał Wyszyński
W rundzie jesiennej sezonu 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 17 meczów. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 277 kibiców na mecz, co jest o 3,5 tysiąca gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie. Jeżeli dołożymy do tego wyniki osiągane przez "Wojskowych" w ostatnich miesiącach, można uznać, że frekwencja i tak jest bardzo dobra.

Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 361 712. Na dwóch meczach Żyleta była zamknięta z przez UEFA.


Ekstraklasa

Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legii obejrzało w sumie 213 tys. kibiców (średnia 23 699 na mecz). Wyższy wynik - o 6,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. "Wojskowych" minimalnie wyprzedził również Górnik Zabrze (216 tys. widzów).


Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 12. kolejki Lech Poznań - Pogoń Szczecin - 39 496 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.


 


Najlepiej / najgorzej

 W 11 z 17 meczów przy Łazienkowskiej frekwencja przekroczyła  20 tysięcy.  W ubiegłym sezonie było to 23 na 25 meczów.
Najwięcej fanów zgromadził mecz Ligi Konferencji z Hibernian FC, na który przyszło 27 659 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps - 9 429.
Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach podczas meczu o Superpuchar Polski zasiadło 40 368 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz na Cyprze z AEK Larnaka - 4 102.


Europuchary

Na Legii odbyło się 7 meczów w ramach europejskich pucharów  (Liga Europy i Liga Konferencji), na które w sumie przyszło ponad 129,5 tys. kibiców.
Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz w porównaniu z poprzednim sezonem).
Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958 osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osoby.


FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2025/26:


drużynasuma widzów u siebieśrednia na mecz u siebiesuma widzów na stadionach rywaliśrednia na mecz wyjazdowy
Lech Poznań273 50830 390107 44613 431
Górnik Zabrze216 02724 003117 88913 099
Legia Warszawa213 29023 699125 83813 982
Pogoń Szczecin163 26118 140141 73015 748
Widzew Łódź155 00717 223128 88914 321
Lechia Gdańsk133 48414 832125 35113 928
Jagiellonia Białystok131 91318 845155 40115 540
Cracovia113 79512 644118 58413 176
Motor Lublin111 69112 410120 19913 355
Korona Kielce108 45112 050107 11211 901
GKS Katowice105 45011 717106 60313 325
Arka Gdynia96 23310 693156 50917 390
Wisła Płock95 2199 52297 43012 179
Radomiak Radom75 4618 385146 82216 314
Zagłębie Lubin57 2806 36497 27010 808
Raków Częstochowa48 3715 375112 61212 512
Piast Gliwice40 8815 11096 87210 764
Bruk-Bet Termalica Nieciecza34 7363 860111 50112 389


FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W RUNDZIE JESIENNEJ W SEZONIE 2025/26:


FrekwencjaPrzeciwnikkolejkadatadzień
27 659Hibernian FCLiga Konferencji, 4. runda eliminacyjna28.08.2025, 21:00Czwartek
27 019Radomiak RadomEkstraklasa, 8. kolejka14.09.2025, 14:45Niedziela
26 498Lech PoznańEkstraklasa, 13. kolejka26.10.2025, 20:15Niedziela
26 415Arka GdyniaEkstraklasa, 3. kolejka03.08.2025, 20:15Niedziela
25 127Pogoń SzczecinEkstraklasa, 10. kolejka28.09.2025, 17:30Niedziela
24 884Jagiellonia BiałystokEkstraklasa, 6. kolejka24.09.2025, 21:00Środa
23 673AEK LarnakaLiga Europy, 3. runda eliminacyjna14.08.2025, 21:00Czwartek
22 488GKS KatowiceEkstraklasa, 4. kolejka10.08.2025, 20:15Niedziela
22 205Bruk-Bet Termalica NiecieczaEkstraklasa, 15. kolejka09.11.2025, 14:45Niedziela
21 138Lechia GdańskEkstraklasa, 16. kolejka22.11.2025, 20:15Sobota
20 226Banik OstrawaLiga Europy, 2. runda eliminacyjna31.07.2025, 21:00Czwartek
18 741Pogoń SzczecinPuchar Polski, 1/16 finału30.10.2025, 21:00Czwartek
18 712Samsunspor KulübüLiga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka02.10.2025, 21:00Czwartek
17 743Sparta PragaLiga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka27.11.2025, 21:00Czwartek
17 516Piast GliwiceEkstraklasa, 1. kolejka14.12.2025, 20:15Niedziela
12 239FK AktobeLiga Europy, 1. runda eliminacyjna10.07.2025, 21:00Czwartek
9 429Lincoln Red Imps FCLiga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka18.12.2025, 21:00Czwartek
SUMA WIDZÓW:361 712
ŚREDNIA NA MECZ (17):21 277


FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2025/26:


FrekwencjaPrzeciwnikkolejkadatadzień
40 368Lech PoznańSuperpuchar Polski, Finał13.07.2025, 18:00Niedziela
26 501Górnik ZabrzeEkstraklasa, 11. kolejka05.10.2025, 20:15Niedziela
18 958Hibernian FCLiga Konferencji, 4. runda eliminacyjna21.08.2025, 21:00Czwartek
17 897Widzew ŁódźEkstraklasa, 14. kolejka02.11.2025, 20:15Niedziela
15 200Motor LublinEkstraklasa, 17. kolejka01.12.2025, 19:00Poniedziałek
15 047Banik OstrawaLiga Europy, 2. runda eliminacyjna24.07.2025, 19:00Czwartek
14 256Wisła PłockEkstraklasa, 5. kolejka17.08.2025, 20:15Niedziela
14 016CracoviaEkstraklasa, 7. kolejka31.08.2025, 20:15Niedziela
13 952Korona KielceEkstraklasa, 2. kolejka27.07.2025, 20:15Niedziela
13 936Szachtar DonieckLiga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka23.10.2025, 18:45Czwartek
13 106Zagłębie LubinEkstraklasa, 12. kolejka19.10.2025, 17:30Niedziela
12 190FK AktobeLiga Europy, 1. runda eliminacyjna17.07.2025, 18:00Czwartek
8 500FC Noah ErywańLiga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka11.12.2025, 18:45Czwartek
8 000NK CeljeLiga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka06.11.2025, 18:45Czwartek
5 500Raków CzęstochowaEkstraklasa, 9. kolejka20.09.2025, 20:15Sobota
5 410Piast GliwiceEkstraklasa, 18. kolejka06.12.2025, 20:15Sobota
4 102AEK LarnakaLiga Europy, 3. runda eliminacyjna07.08.2025, 18:30Czwartek
SUMA WIDZÓW:246 939
ŚREDNIA NA MECZ (17):14 526


Piłkarski czwartek

8 z 17 meczów u siebie rozegranych zostało w czwartki, a 9 rozpoczęło się o godzinie 21. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w czwartki i niedziele -po 7 razy.


Dni meczów w Warszawie

Środa - 1

Czwartek - 8

Sobota - 1

Niedziela - 7


Godziny meczów w Warszawie

21:00 - 9

20:15 - 5

14:45 - 2

17:30 - 1 


Dni meczów poza Warszawą

Poniedziałek - 1

Czwartek - 7

Sobota - 2

Niedziela - 7


Godziny meczów poza Warszawą
20:15 - 7 
18:45 - 3

18:00 - 2

19:00 - 2

21:00 - 1

17:30 - 1

18:30 - 1


W sumie w niedziele legioniści grali 14 razy. 35% spotkań rozpoczęło się o godz. 20:15.


tagi:
