Frekwencja: Spadek o 3,5 tysiąca

W rundzie jesiennej sezonu 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 17 meczów. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 277 kibiców na mecz, co jest o 3,5 tysiąca gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie. Jeżeli dołożymy do tego wyniki osiągane przez "Wojskowych" w ostatnich miesiącach, można uznać, że frekwencja i tak jest bardzo dobra.

Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 361 712. Na dwóch meczach Żyleta była zamknięta z przez UEFA.





Ekstraklasa

‌‌ Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legii obejrzało w sumie 213 tys. kibiców (średnia 23 699 na mecz). Wyższy wynik - o 6,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. "Wojskowych" minimalnie wyprzedził również Górnik Zabrze (216 tys. widzów).



‌‌ Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 12. kolejki Lech Poznań - Pogoń Szczecin - 39 496 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.









Najlepiej / najgorzej

‌‌ W 11 z 17 meczów przy Łazienkowskiej frekwencja przekroczyła 20 tysięcy. W ubiegłym sezonie było to 23 na 25 meczów.

‌‌ Najwięcej fanów zgromadził mecz Ligi Konferencji z Hibernian FC, na który przyszło 27 659 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps - 9 429.

‌ ‌ Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach podczas meczu o Superpuchar Polski zasiadło 40 368 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz na Cyprze z AEK Larnaka - 4 102.





Europuchary

‌‌ Na Legii odbyło się 7 meczów w ramach europejskich pucharów (Liga Europy i Liga Konferencji), na które w sumie przyszło ponad 129,5 tys. kibiców.

‌‌ Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz w porównaniu z poprzednim sezonem).

‌‌ Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958 osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osoby.





FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2025/26:





drużyna suma widzów u siebie średnia na mecz u siebie suma widzów na stadionach rywali średnia na mecz wyjazdowy Lech Poznań 273 508 30 390 107 446 13 431 Górnik Zabrze 216 027 24 003 117 889 13 099 Legia Warszawa 213 290 23 699 125 838 13 982 Pogoń Szczecin 163 261 18 140 141 730 15 748 Widzew Łódź 155 007 17 223 128 889 14 321 Lechia Gdańsk 133 484 14 832 125 351 13 928 Jagiellonia Białystok 131 913 18 845 155 401 15 540 Cracovia 113 795 12 644 118 584 13 176 Motor Lublin 111 691 12 410 120 199 13 355 Korona Kielce 108 451 12 050 107 112 11 901 GKS Katowice 105 450 11 717 106 603 13 325 Arka Gdynia 96 233 10 693 156 509 17 390 Wisła Płock 95 219 9 522 97 430 12 179 Radomiak Radom 75 461 8 385 146 822 16 314 Zagłębie Lubin 57 280 6 364 97 270 10 808 Raków Częstochowa 48 371 5 375 112 612 12 512 Piast Gliwice 40 881 5 110 96 872 10 764 Bruk-Bet Termalica Nieciecza 34 736 3 860 111 501 12 389



FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W RUNDZIE JESIENNEJ W SEZONIE 2025/26:





Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 27 659 Hibernian FC Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna 28.08.2025, 21:00 Czwartek 27 019 Radomiak Radom Ekstraklasa, 8. kolejka 14.09.2025, 14:45 Niedziela 26 498 Lech Poznań Ekstraklasa, 13. kolejka 26.10.2025, 20:15 Niedziela 26 415 Arka Gdynia Ekstraklasa, 3. kolejka 03.08.2025, 20:15 Niedziela 25 127 Pogoń Szczecin Ekstraklasa, 10. kolejka 28.09.2025, 17:30 Niedziela 24 884 Jagiellonia Białystok Ekstraklasa, 6. kolejka 24.09.2025, 21:00 Środa 23 673 AEK Larnaka Liga Europy, 3. runda eliminacyjna 14.08.2025, 21:00 Czwartek 22 488 GKS Katowice Ekstraklasa, 4. kolejka 10.08.2025, 20:15 Niedziela 22 205 Bruk-Bet Termalica Nieciecza Ekstraklasa, 15. kolejka 09.11.2025, 14:45 Niedziela 21 138 Lechia Gdańsk Ekstraklasa, 16. kolejka 22.11.2025, 20:15 Sobota 20 226 Banik Ostrawa Liga Europy, 2. runda eliminacyjna 31.07.2025, 21:00 Czwartek 18 741 Pogoń Szczecin Puchar Polski, 1/16 finału 30.10.2025, 21:00 Czwartek 18 712 Samsunspor Kulübü Liga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka 02.10.2025, 21:00 Czwartek 17 743 Sparta Praga Liga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka 27.11.2025, 21:00 Czwartek 17 516 Piast Gliwice Ekstraklasa, 1. kolejka 14.12.2025, 20:15 Niedziela 12 239 FK Aktobe Liga Europy, 1. runda eliminacyjna 10.07.2025, 21:00 Czwartek 9 429 Lincoln Red Imps FC Liga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka 18.12.2025, 21:00 Czwartek SUMA WIDZÓW: 361 712 ŚREDNIA NA MECZ (17): 21 277





FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2025/26:





Frekwencja Przeciwnik kolejka data dzień 40 368 Lech Poznań Superpuchar Polski, Finał 13.07.2025, 18:00 Niedziela 26 501 Górnik Zabrze Ekstraklasa, 11. kolejka 05.10.2025, 20:15 Niedziela 18 958 Hibernian FC Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna 21.08.2025, 21:00 Czwartek 17 897 Widzew Łódź Ekstraklasa, 14. kolejka 02.11.2025, 20:15 Niedziela 15 200 Motor Lublin Ekstraklasa, 17. kolejka 01.12.2025, 19:00 Poniedziałek 15 047 Banik Ostrawa Liga Europy, 2. runda eliminacyjna 24.07.2025, 19:00 Czwartek 14 256 Wisła Płock Ekstraklasa, 5. kolejka 17.08.2025, 20:15 Niedziela 14 016 Cracovia Ekstraklasa, 7. kolejka 31.08.2025, 20:15 Niedziela 13 952 Korona Kielce Ekstraklasa, 2. kolejka 27.07.2025, 20:15 Niedziela 13 936 Szachtar Donieck Liga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka 23.10.2025, 18:45 Czwartek 13 106 Zagłębie Lubin Ekstraklasa, 12. kolejka 19.10.2025, 17:30 Niedziela 12 190 FK Aktobe Liga Europy, 1. runda eliminacyjna 17.07.2025, 18:00 Czwartek 8 500 FC Noah Erywań Liga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka 11.12.2025, 18:45 Czwartek 8 000 NK Celje Liga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka 06.11.2025, 18:45 Czwartek 5 500 Raków Częstochowa Ekstraklasa, 9. kolejka 20.09.2025, 20:15 Sobota 5 410 Piast Gliwice Ekstraklasa, 18. kolejka 06.12.2025, 20:15 Sobota 4 102 AEK Larnaka Liga Europy, 3. runda eliminacyjna 07.08.2025, 18:30 Czwartek SUMA WIDZÓW: 246 939 ŚREDNIA NA MECZ (17): 14 526





Piłkarski czwartek

8 z 17 meczów u siebie rozegranych zostało w czwartki, a 9 rozpoczęło się o godzinie 21. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w czwartki i niedziele -po 7 razy.





Dni meczów w Warszawie

Środa - 1

Czwartek - 8

Sobota - 1

Niedziela - 7





Godziny meczów w Warszawie

21:00 - 9

20:15 - 5

14:45 - 2

17:30 - 1





Dni meczów poza Warszawą

Poniedziałek - 1

Czwartek - 7

Sobota - 2

Niedziela - 7





Godziny meczów poza Warszawą

20:15 - 7

18:45 - 3



18:00 - 2

19:00 - 2

21:00 - 1

17:30 - 1

18:30 - 1

W sumie w niedziele legioniści grali 14 razy. 35% spotkań rozpoczęło się o godz. 20:15.





