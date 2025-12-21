Frekwencja: Spadek o 3,5 tysiąca

W rundzie jesiennej sezonu 2025/26 na stadionie Legii odbyło się 17 meczów. Średnia frekwencja przy Łazienkowskiej wyniosła 21 277 kibiców na mecz, co jest o 3,5 tysiąca gorszym wynikiem niż w ubiegłym sezonie. Jeżeli dołożymy do tego wyniki osiągane przez "Wojskowych" w ostatnich miesiącach, można uznać, że frekwencja i tak jest bardzo dobra.
Całkowita liczba osób, które odwiedziły Łazienkowską 3, wyniosła 361 712. Na dwóch meczach Żyleta była zamknięta z przez UEFA.
Ekstraklasa
Stadion w Warszawie był trzecim najliczniej zapełniającym się obiektem ze wszystkich klubów Ekstraklasy. 17 spotkań ligowych Legii obejrzało w sumie 213 tys. kibiców (średnia 23 699 na mecz). Wyższy wynik - o 6,5 tys. - osiągnął Lech Poznań. "Wojskowych" minimalnie wyprzedził również Górnik Zabrze (216 tys. widzów).
Najwyższa jednostkowa frekwencja była na meczu 12. kolejki Lech Poznań - Pogoń Szczecin - 39 496 kibiców, a najniższa w Niecieczy na meczu Bruk-Betu z Zagłębiem Lubin - 2 515 osób.
Najlepiej / najgorzej
W 11 z 17 meczów przy Łazienkowskiej frekwencja przekroczyła 20 tysięcy. W ubiegłym sezonie było to 23 na 25 meczów.
Najwięcej fanów zgromadził mecz Ligi Konferencji z Hibernian FC, na który przyszło 27 659 osób. Najmniej mecz z Lincoln Red Imps - 9 429.
Najliczniejszą publicznością, przed którą przyszło grać "Wojskowym", była ta w Poznaniu, gdzie na trybunach podczas meczu o Superpuchar Polski zasiadło 40 368 kibiców, a najmniej osób na trybunach zgromadził mecz na Cyprze z AEK Larnaka - 4 102.
Europuchary
Na Legii odbyło się 7 meczów w ramach europejskich pucharów (Liga Europy i Liga Konferencji), na które w sumie przyszło ponad 129,5 tys. kibiców.
Średnia frekwencja pucharowa wyniosła 18 526 osób na mecz (spadek aż o 6 tys. osób na mecz w porównaniu z poprzednim sezonem).
Na wyjazdach po Europie najliczniej obiekt zapełnili kibice Hibernian FC - 18 958 osób, a najgorzej Cypryjczycy z Larnaki - 4 102 osoby.
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH STADIONACH W EKSTRAKLASIE W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2025/26:
|drużyna
|suma widzów u siebie
|średnia na mecz u siebie
|suma widzów na stadionach rywali
|średnia na mecz wyjazdowy
|Lech Poznań
|273 508
|30 390
|107 446
|13 431
|Górnik Zabrze
|216 027
|24 003
|117 889
|13 099
|Legia Warszawa
|213 290
|23 699
|125 838
|13 982
|Pogoń Szczecin
|163 261
|18 140
|141 730
|15 748
|Widzew Łódź
|155 007
|17 223
|128 889
|14 321
|Lechia Gdańsk
|133 484
|14 832
|125 351
|13 928
|Jagiellonia Białystok
|131 913
|18 845
|155 401
|15 540
|Cracovia
|113 795
|12 644
|118 584
|13 176
|Motor Lublin
|111 691
|12 410
|120 199
|13 355
|Korona Kielce
|108 451
|12 050
|107 112
|11 901
|GKS Katowice
|105 450
|11 717
|106 603
|13 325
|Arka Gdynia
|96 233
|10 693
|156 509
|17 390
|Wisła Płock
|95 219
|9 522
|97 430
|12 179
|Radomiak Radom
|75 461
|8 385
|146 822
|16 314
|Zagłębie Lubin
|57 280
|6 364
|97 270
|10 808
|Raków Częstochowa
|48 371
|5 375
|112 612
|12 512
|Piast Gliwice
|40 881
|5 110
|96 872
|10 764
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|34 736
|3 860
|111 501
|12 389
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII PRZY ŁAZIENKOWSKIEJ W RUNDZIE JESIENNEJ W SEZONIE 2025/26:
|Frekwencja
|Przeciwnik
|kolejka
|data
|dzień
|27 659
|Hibernian FC
|Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna
|28.08.2025, 21:00
|Czwartek
|27 019
|Radomiak Radom
|Ekstraklasa, 8. kolejka
|14.09.2025, 14:45
|Niedziela
|26 498
|Lech Poznań
|Ekstraklasa, 13. kolejka
|26.10.2025, 20:15
|Niedziela
|26 415
|Arka Gdynia
|Ekstraklasa, 3. kolejka
|03.08.2025, 20:15
|Niedziela
|25 127
|Pogoń Szczecin
|Ekstraklasa, 10. kolejka
|28.09.2025, 17:30
|Niedziela
|24 884
|Jagiellonia Białystok
|Ekstraklasa, 6. kolejka
|24.09.2025, 21:00
|Środa
|23 673
|AEK Larnaka
|Liga Europy, 3. runda eliminacyjna
|14.08.2025, 21:00
|Czwartek
|22 488
|GKS Katowice
|Ekstraklasa, 4. kolejka
|10.08.2025, 20:15
|Niedziela
|22 205
|Bruk-Bet Termalica Nieciecza
|Ekstraklasa, 15. kolejka
|09.11.2025, 14:45
|Niedziela
|21 138
|Lechia Gdańsk
|Ekstraklasa, 16. kolejka
|22.11.2025, 20:15
|Sobota
|20 226
|Banik Ostrawa
|Liga Europy, 2. runda eliminacyjna
|31.07.2025, 21:00
|Czwartek
|18 741
|Pogoń Szczecin
|Puchar Polski, 1/16 finału
|30.10.2025, 21:00
|Czwartek
|18 712
|Samsunspor Kulübü
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 1. kolejka
|02.10.2025, 21:00
|Czwartek
|17 743
|Sparta Praga
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 4. kolejka
|27.11.2025, 21:00
|Czwartek
|17 516
|Piast Gliwice
|Ekstraklasa, 1. kolejka
|14.12.2025, 20:15
|Niedziela
|12 239
|FK Aktobe
|Liga Europy, 1. runda eliminacyjna
|10.07.2025, 21:00
|Czwartek
|9 429
|Lincoln Red Imps FC
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 6. kolejka
|18.12.2025, 21:00
|Czwartek
|SUMA WIDZÓW:
|361 712
|ŚREDNIA NA MECZ (17):
|21 277
FREKWENCJA NA WSZYSTKICH MECZACH LEGII POZA WARSZAWĄ W RUNDZIE JESIENNEJ SEZONU 2025/26:
|Frekwencja
|Przeciwnik
|kolejka
|data
|dzień
|40 368
|Lech Poznań
|Superpuchar Polski, Finał
|13.07.2025, 18:00
|Niedziela
|26 501
|Górnik Zabrze
|Ekstraklasa, 11. kolejka
|05.10.2025, 20:15
|Niedziela
|18 958
|Hibernian FC
|Liga Konferencji, 4. runda eliminacyjna
|21.08.2025, 21:00
|Czwartek
|17 897
|Widzew Łódź
|Ekstraklasa, 14. kolejka
|02.11.2025, 20:15
|Niedziela
|15 200
|Motor Lublin
|Ekstraklasa, 17. kolejka
|01.12.2025, 19:00
|Poniedziałek
|15 047
|Banik Ostrawa
|Liga Europy, 2. runda eliminacyjna
|24.07.2025, 19:00
|Czwartek
|14 256
|Wisła Płock
|Ekstraklasa, 5. kolejka
|17.08.2025, 20:15
|Niedziela
|14 016
|Cracovia
|Ekstraklasa, 7. kolejka
|31.08.2025, 20:15
|Niedziela
|13 952
|Korona Kielce
|Ekstraklasa, 2. kolejka
|27.07.2025, 20:15
|Niedziela
|13 936
|Szachtar Donieck
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 2. kolejka
|23.10.2025, 18:45
|Czwartek
|13 106
|Zagłębie Lubin
|Ekstraklasa, 12. kolejka
|19.10.2025, 17:30
|Niedziela
|12 190
|FK Aktobe
|Liga Europy, 1. runda eliminacyjna
|17.07.2025, 18:00
|Czwartek
|8 500
|FC Noah Erywań
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 5. kolejka
|11.12.2025, 18:45
|Czwartek
|8 000
|NK Celje
|Liga Konferencji, Faza ligowa - 3. kolejka
|06.11.2025, 18:45
|Czwartek
|5 500
|Raków Częstochowa
|Ekstraklasa, 9. kolejka
|20.09.2025, 20:15
|Sobota
|5 410
|Piast Gliwice
|Ekstraklasa, 18. kolejka
|06.12.2025, 20:15
|Sobota
|4 102
|AEK Larnaka
|Liga Europy, 3. runda eliminacyjna
|07.08.2025, 18:30
|Czwartek
|SUMA WIDZÓW:
|246 939
|ŚREDNIA NA MECZ (17):
|14 526
Piłkarski czwartek
8 z 17 meczów u siebie rozegranych zostało w czwartki, a 9 rozpoczęło się o godzinie 21. Na wyjazdy najczęściej jeździliśmy w czwartki i niedziele -po 7 razy.
Dni meczów w Warszawie
Środa - 1
Czwartek - 8
Sobota - 1
Niedziela - 7
Godziny meczów w Warszawie
21:00 - 9
20:15 - 5
14:45 - 2
17:30 - 1
Dni meczów poza Warszawą
Poniedziałek - 1
Czwartek - 7
Sobota - 2
Niedziela - 7
Godziny meczów poza Warszawą
20:15 - 7
18:45 - 3
18:00 - 2
19:00 - 2
21:00 - 1
17:30 - 1
18:30 - 1
W sumie w niedziele legioniści grali 14 razy. 35% spotkań rozpoczęło się o godz. 20:15.
