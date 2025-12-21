Leszczyński przedłużył kontrakt z Legią

Zawodnik Legii II Warszawa, Jan Leszczyński podpisał ze stołecznym klubem nowy kontrakt, obowiązujący do czerwca 2029 roku.

18-letni obrońca w akademii Legii trenuje od 12. roku życia - począwszy od drużyny U-13. Wziął udział w zgrupowaniu pierwszej drużyny w Austrii, ale jeszcze w niej nie zadebiutował.









W rundzie jesiennej Leszczyński wystąpił w 11 spotkaniach 3. ligi. Zdobył jedną bramkę. Grał także w zespole Legii U-19.



- Pochodzę z Warszawy, Legia od zawsze jest w moim sercu. Podpisanie nowego kontraktu jest dla mnie spełnieniem marzeń i następnym etapem w karierze. Chce pokazać się na boisku z jak najlepszej strony. Mam w sobie wiele ambicji i nadzieję, że razem będziemy walczyć o trofea. Jestem dumny z tego, że kolejne lata będę grał przy Łazienkowskiej - powiedział Jan Leszczyński po podpisaniu nowej umowy.



- Podpisanie nowego kontraktu z Janem Leszczyńskim to ważna wiadomość dla klubu. Janek jest wyjątkowym, młodym zawodnikiem, który ma wszystkie cechy, jakich potrzebuje obrońca – jest mocny w pojedynkach, dobry technicznie, można budować z nim grę. Na pewno będzie rozważany w kontekście kadry pierwszego zespołu na przyszły sezon, a niebawem z zespołem Marka Papszuna pojedzie na zgrupowanie do Hiszpanii i będzie walczył o swoje miejsce. Może wystąpić na kilku pozycjach i mamy przygotowanych dla niego wiele opcji - powiedział Fredi Bobić.



